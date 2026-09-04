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TSE conclui lacração e assinatura digital das urnas e garante trava contra alteração de código nas eleições de 2026

Ato jurídico garante blindagem total dos programas que serão utilizados nas eleições de outubro em todo o país

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 19:12

Urnas eletrônicas são testadas
TSE conclui assinatura digital e trava alteração de softwares para as Eleições 2026 Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

A lacração e assinatura digital das urnas eletrônicas foram encerradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta sexta-feira (4) para travar qualquer alteração nos sistemas das Eleições 2026. O ato jurídico e tecnológico, comandado pelo presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, coloca um ponto final no desenvolvimento dos softwares e garante que nenhum programa rode nos equipamentos sem autorização expressa da Justiça Eleitoral.

Urna eletrônica passou por auditoria e desmontagem na sede do TRE-BA.

Urna eletrônica foi aberta ao vivo pela primeira vez por Arisson Marinho/CORREIO
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Urna eletrônica foi aberta ao vivo pela primeira vez por Arisson Marinho/CORREIO

Lacração do TSE garante segurança das urnas

A assinatura digital do TSE funciona como uma impressão digital única e matemática para cada código do sistema. Na prática, o processo significa que, a partir de hoje, qualquer tentativa de alterar uma simples linha de código inviabiliza o programa e aciona um alerta imediato nos mecanismos de fiscalização.

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O presidente do TSE, Kassio Nunes Marques durante o encerramento do ato, destacou:

A partir da aposição das assinaturas digitais, não é mais possível efetuar alterações nos sistemas

Kassio Nunes Marques

Presidente do TSE

Segundo o tribunal, os mecanismos de segurança asseguram "a autenticidade e a integridade das versões ora lacradas", atestando que o voto depositado no dia das eleições 2026 será computado de forma 100% fiel à escolha do cidadão.

Autoridades acompanham blindagem dos sistemas

A cerimônia realizada na sede do TSE reuniu autoridades de controle, órgãos de segurança e entidades fiscalizadoras para acompanhar a gravação dos dados e o armazenamento dos arquivos físicos em discos protegidos na sala-cofre do tribunal.

Participaram diretamente da validação do processo Kassio Nunes Marques, presidente do TSE; Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal; Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Membros do Ministério Público Eleitoral; Auditores e técnicos do TSE e de entidades externas.

As organizações que criaram programas próprios para checar a assinatura digital também tiveram suas ferramentas compiladas, assinadas e guardadas junto ao acervo oficial na sala-cofre.

TSE define calendário de carga das urnas

A Justiça Eleitoral inicia a contagem regressiva para a aplicação do sistema das urnas eletrônicas nas Eleições 2026. Os próximos passos incluem a geração de mídias, a auditoria dos sistemas na véspera do pleito e a realização dos dois turnos, marcados para 4 e 25 de outubro.

Na geração de mídias, os dados dos candidatos e a lista de eleitores são carregados nos cartões de memória das urnas.

Na véspera do pleito, ocorre a auditoria e a verificação dos sistemas de totalização e envio de dados.

O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado em 4 de outubro, em todo o território nacional. O segundo turno, onde houver disputa, está marcado para 25 de outubro.

Depois da carga dos dados em cada município, as urnas recebem lacres físicos autoadesivos produzidos pela Casa da Moeda, que revelam a palavra "VIOLADO" caso alguém tente abrir o equipamento antes do início da votação.

Tags:

Eleição Tse Eleição 2026 Justiça Eleitoral

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