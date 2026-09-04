TSE conclui lacração e assinatura digital das urnas e garante trava contra alteração de código nas eleições de 2026

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 19:12
A lacração e assinatura digital das urnas eletrônicas foram encerradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta sexta-feira (4) para travar qualquer alteração nos sistemas das Eleições 2026. O ato jurídico e tecnológico, comandado pelo presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, coloca um ponto final no desenvolvimento dos softwares e garante que nenhum programa rode nos equipamentos sem autorização expressa da Justiça Eleitoral.
Urna eletrônica passou por auditoria e desmontagem na sede do TRE-BA.
A assinatura digital do TSE funciona como uma impressão digital única e matemática para cada código do sistema. Na prática, o processo significa que, a partir de hoje, qualquer tentativa de alterar uma simples linha de código inviabiliza o programa e aciona um alerta imediato nos mecanismos de fiscalização.
O presidente do TSE, Kassio Nunes Marques durante o encerramento do ato, destacou:
Kassio Nunes MarquesPresidente do TSE
Segundo o tribunal, os mecanismos de segurança asseguram "a autenticidade e a integridade das versões ora lacradas", atestando que o voto depositado no dia das eleições 2026 será computado de forma 100% fiel à escolha do cidadão.
A cerimônia realizada na sede do TSE reuniu autoridades de controle, órgãos de segurança e entidades fiscalizadoras para acompanhar a gravação dos dados e o armazenamento dos arquivos físicos em discos protegidos na sala-cofre do tribunal.
Participaram diretamente da validação do processo Kassio Nunes Marques, presidente do TSE; Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal; Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Membros do Ministério Público Eleitoral; Auditores e técnicos do TSE e de entidades externas.
As organizações que criaram programas próprios para checar a assinatura digital também tiveram suas ferramentas compiladas, assinadas e guardadas junto ao acervo oficial na sala-cofre.
A Justiça Eleitoral inicia a contagem regressiva para a aplicação do sistema das urnas eletrônicas nas Eleições 2026. Os próximos passos incluem a geração de mídias, a auditoria dos sistemas na véspera do pleito e a realização dos dois turnos, marcados para 4 e 25 de outubro.
Na geração de mídias, os dados dos candidatos e a lista de eleitores são carregados nos cartões de memória das urnas.
Na véspera do pleito, ocorre a auditoria e a verificação dos sistemas de totalização e envio de dados.
O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado em 4 de outubro, em todo o território nacional. O segundo turno, onde houver disputa, está marcado para 25 de outubro.
Depois da carga dos dados em cada município, as urnas recebem lacres físicos autoadesivos produzidos pela Casa da Moeda, que revelam a palavra "VIOLADO" caso alguém tente abrir o equipamento antes do início da votação.