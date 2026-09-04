CADEADO NO CÓDIGO

TSE conclui lacração e assinatura digital das urnas e garante trava contra alteração de código nas eleições de 2026

Ato jurídico garante blindagem total dos programas que serão utilizados nas eleições de outubro em todo o país

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 19:12

TSE conclui assinatura digital e trava alteração de softwares para as Eleições 2026 Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

A lacração e assinatura digital das urnas eletrônicas foram encerradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta sexta-feira (4) para travar qualquer alteração nos sistemas das Eleições 2026. O ato jurídico e tecnológico, comandado pelo presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, coloca um ponto final no desenvolvimento dos softwares e garante que nenhum programa rode nos equipamentos sem autorização expressa da Justiça Eleitoral.

Urna eletrônica passou por auditoria e desmontagem na sede do TRE-BA. 1 de 13

Lacração do TSE garante segurança das urnas

A assinatura digital do TSE funciona como uma impressão digital única e matemática para cada código do sistema. Na prática, o processo significa que, a partir de hoje, qualquer tentativa de alterar uma simples linha de código inviabiliza o programa e aciona um alerta imediato nos mecanismos de fiscalização.

O presidente do TSE, Kassio Nunes Marques durante o encerramento do ato, destacou:

A partir da aposição das assinaturas digitais, não é mais possível efetuar alterações nos sistemas Kassio Nunes Marques Presidente do TSE

Segundo o tribunal, os mecanismos de segurança asseguram "a autenticidade e a integridade das versões ora lacradas", atestando que o voto depositado no dia das eleições 2026 será computado de forma 100% fiel à escolha do cidadão.

Autoridades acompanham blindagem dos sistemas

A cerimônia realizada na sede do TSE reuniu autoridades de controle, órgãos de segurança e entidades fiscalizadoras para acompanhar a gravação dos dados e o armazenamento dos arquivos físicos em discos protegidos na sala-cofre do tribunal.

Participaram diretamente da validação do processo Kassio Nunes Marques, presidente do TSE; Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal; Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Membros do Ministério Público Eleitoral; Auditores e técnicos do TSE e de entidades externas.

As organizações que criaram programas próprios para checar a assinatura digital também tiveram suas ferramentas compiladas, assinadas e guardadas junto ao acervo oficial na sala-cofre.

TSE define calendário de carga das urnas

A Justiça Eleitoral inicia a contagem regressiva para a aplicação do sistema das urnas eletrônicas nas Eleições 2026. Os próximos passos incluem a geração de mídias, a auditoria dos sistemas na véspera do pleito e a realização dos dois turnos, marcados para 4 e 25 de outubro.

Na geração de mídias, os dados dos candidatos e a lista de eleitores são carregados nos cartões de memória das urnas.

Na véspera do pleito, ocorre a auditoria e a verificação dos sistemas de totalização e envio de dados.

O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado em 4 de outubro, em todo o território nacional. O segundo turno, onde houver disputa, está marcado para 25 de outubro.