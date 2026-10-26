'AFIRMAÇÃO É FALSA'

TSE desmente Flávio Bolsonaro e diz não ter retirado fiscais do PL da sala cofre

Em nota, Tribunal Superior Eleitoral esclareceu que local não é um espaço aberto à visitação

Estadão

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 08:45

Flavio e Nunes Marques, presidente do TSE Crédito: Reprodução e Antonio Augusto/TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desmentiu na noite de domingo (25) a declaração do candidato Flávio Bolsonaro (PL) de que fiscais do seu partido teriam sido "retirados" da sala-cofre da Corte. "A afirmação é falsa", garantiu o TSE, em nota, esclarecendo que a sala não é um espaço aberto à visitação.

Segundo a Corte, todas as demais unidades e áreas podem ser visitadas por fiscais de partidos, observadores internacionais, advogados e membros do Ministério Público, entre outros. "Neste domingo, dois fiscais do PL estiveram no TSE para acompanhar o Teste de Integridade das Urnas, realizado no subsolo do prédio, e a totalização e divulgação dos resultados, na Sala de Totalização. Também visitaram a Sala dos Partidos Políticos, no 5º andar", afirmou.

O TSE ainda declarou que "há registro de presença nos locais visitados, além de filmagem na Sala de Totalização, que comprovam o acesso livre dos fiscais às unidades", e reforçou que "o resultado das Eleições 2026 foi anunciado na noite deste domingo pelo presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques".

A declaração de Flávio ocorreu também na noite de domingo, em seu discurso após a derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais.