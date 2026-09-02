DEEPFAKE

TSE livra Flávio Bolsonaro de multa por vídeo do pai feito com IA

Corte rejeitou pedido de multa contra o senador e definiu regras para o uso de deepfakes nas eleições de 2026

Mariana Rios

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 10:30

PL exibiu um vídeo de Jair Bolsonaro gerado por IA declarando apoio à candidatura de Flávio; TSE vai decidir agora se avatares podem ser usados em campanhas Crédito: Reprodução

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu não punir Flávio Bolsonaro pelo uso de um vídeo criado com inteligência artificial que reproduzia a imagem e a voz de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por 4 votos a 3, a Corte rejeitou o pedido de aplicação de multa feito pela Federação Brasil da Esperança (FE Brasil), que questionou o conteúdo exibido durante convenção do Partido Liberal (PL).

O vídeo, apresentado em 25 de julho, mostrava uma reprodução de Jair Bolsonaro declarando apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República. A federação, composta pelo Partido dos Trabalhadores (PT), pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e pelo Partido Verde (PV), alegou que o conteúdo configurava propaganda eleitoral irregular e pediu sua retirada e a aplicação de multa.

Lula e Flávio 1 de 6

Ao analisar o caso, o relator, ministro Kassio Nunes Marques, considerou que o vídeo foi exibido durante uma convenção partidária, evento destinado às deliberações internas do partido, e que não houve pedido explícito de voto.

Deepfakes

O TSE estabeleceu uma tese sobre o uso de deepfakes nas eleições de 2026. Por 5 votos a 2, os ministros definiram que são considerados deepfakes conteúdos produzidos ou manipulados por inteligência artificial ou tecnologia equivalente capazes de criar, reproduzir ou alterar, com realismo, a imagem, a voz ou a manifestação de uma pessoa.

A Corte também definiu que a proibição eleitoral do uso de deepfakes depende de o conteúdo ser caracterizado como propaganda eleitoral. Para isso, devem ser analisados elementos como o conteúdo da mensagem, a linguagem utilizada, os destinatários e o contexto em que ela foi divulgada.