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TSE suspende totalização dos votos após decisão que estende votação até as 19h

Prorrogação só vale para locais com urnas ainda abertas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 18:32

Candidatos notaram delay de urnas eletrônicas
Candidatos notaram delay de urnas eletrônicas Crédito: Reprodução | TRE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu a totalização dos votos das urnas eletrônicas neste domingo (25), após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin determinar a extensão do horário de votação em todo o país até as 19h, duas horas além do previsto inicialmente. Prorrogação só vale para locais com urnas ainda abertas.

A decisão foi tomada após um pedido da coligação Brasil Pronto Pra Mais, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que apontou redução da frota de ônibus em diferentes cidades brasileiras. A campanha alegou que a oferta insuficiente de transporte público prejudicou o deslocamento dos eleitores aos locais de votação, especialmente em Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, na Bahia.

Inicialmente, a coligação havia solicitado a prorrogação da votação em três municípios baianos. Depois, ampliou o pedido para outros nove estados e, posteriormente, recorreu ao STF para estender a medida a todo o território nacional.

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Ao justificar a decisão, Zanin afirmou que a gravidade dos fatos apresentados e a urgência da situação justificavam a ampliação do horário. O pedido chegou ao conhecimento do STF às 16h32, menos de meia hora antes do encerramento previsto da votação. O ministro determinou que todas as seções eleitorais do país permanecessem abertas até as 19h, cabendo ao TSE cumprir a ordem.

Em comunicado encaminhado aos jornalistas às 17h20, o TSE informou a suspensão da totalização dos votos. A medida coincidiu com a interrupção das atualizações no painel de divulgação dos resultados da Justiça Eleitoral, disponível na internet. Até aquele momento, 0,25% das urnas haviam sido totalizadas.

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