HORA DO VOTO

TSE: tribunal contabiliza 3,058 milhões de justificativas até 12h30

Quem não justificar a ausência deverá pagar multa R$ 3,51 por turno

Estadão

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14:01

Título de eleitor Crédito: Reprodução

O painel de informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta que 3.057.824 de pessoas tinham justificado seus votos às 12h30 deste domingo. O telão fica no Centro de Divulgação das Eleições (CDE), na sede da corte em Brasília.

Neste domingo (4), 158,7 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas para votar no primeiro turno das eleições de 2026. A votação começou 8h e será realizada até as 17h, pelo horário de Brasília, para a escolha de presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, dois senadores por Estado, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

A história do voto no Brasil 1 de 15

O encerramento ocorre às 17h no horário de Brasília, desde que não haja eleitores aguardando na fila. A partir desse horário, começa a emissão dos boletins de urna e a divulgação dos resultados da votação.