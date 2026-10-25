ELEIÇÕES 2026

Turistas preferem ficar em Salvador a voltar para votar no 2º turno

Na semana do segundo turno, visitantes no Porto da Barra contam o que pesa na decisão entre aproveitar a capital baiana e retornar às suas cidades para votar

Moyses Suzart

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 05:00

Turistas Crédito: Sora Maia

Se qualquer instituto de pesquisa desse uma passadinha em algum ponto turístico da capital baiana, cravaria a líder das pesquisas: Salvador. Não estamos aqui dizendo que o voto não é importante, mas pesquisa é pesquisa. O CORREIO foi perguntar aos turistas o que eles preferiam: voltar para suas cidades e votar neste domingo ou justificar a ausência e permanecer turistando por aqui. Não precisaria nem de segundo turno.

“Meu filho, entre ficar aqui e ir para Fortaleza votar, ficaria aqui. Meu marido é que ficou nessa conversa de voltar, pois precisa votar. Então, vamos retornar para o Ceará domingo de madrugada. Por mim, justificava. Salvador é meu eterno candidato, faz o S”, brincou Bianca Cardoso, que está na capital baiana desde a última terça-feira com o marido, Carlos Raimundo, que preferiu retornar e exercer seu papel de cidadão. “Salvador vai ficar aqui, o voto precisa mais. É o nosso futuro”, indagou.

No Porto da Barra, na semana que antecedeu o domingo de votação para presidente, não faltavam turistas, que se dividiam entre a vontade de ficar e a necessidade de voltar para suas zonas eleitorais. Raimunda Almeida decidiu que iria ficar. “Eu até gostaria de votar, mas pintou a oportunidade de viajar para a Bahia justamente esta semana. Vou ficar. Ainda vou conhecer a Chapada Diamantina, era meu sonho. Por isso, vou justificar para turistar”, conta.

Quem vai retornar, vai a contragosto. É o caso das amigas mineiras Ana Elisa e Lorene Paixão. “Ficar, gostaria de ficar, sim. Por mim, ficava o mês todo. Contudo, o país precisa muito do meu voto e não quero abrir mão dele. É importante”, conta Ana, que é rebatida por Paixão. “Eu, por mim, ficava”, resume.

Turista em época de eleição 1 de 19

O casal Washington Coutinho e Samara Cristina, do Rio de Janeiro, decidiu viajar para Salvador com as duas filhas por conta dos preços baixos que encontrou neste período. Por eles, não retornariam, mas outro detalhe os impediu. “O desejo era de ficar, mas estamos em quatro. Ficar mais tempo seria mais caro. O dinheiro só dava para ficar até sábado, véspera das eleições. Então, por este motivo, vamos voltar. Só por conta da grana”, conta Samara.

O que não faltava era carioca em Salvador. Uma turma, inclusive, estava na cidade desde o sábado anterior ao fim de semana das eleições. Até queria ficar mais tempo, mas decidiu ir embora antes por outro motivo: “Só estamos indo embora porque nossa religião se chama Flamengo. Onde ele joga, nós vamos. Viemos ver a porrada que demos no Bahia e só não ficamos mais tempo porque tem outro jogo do Mengão antes das eleições. Se não fosse isso, não voltaria, não”, conta Helton Felix. Para ele, Salvador seria eleita em qualquer disputa, apesar de ter um importante adversário: o Rio.

Já a amiga e também flamenguista Sheila Peçanha só o Flamengo mesmo para tirá-la de Salvador. “Nenhum candidato me tiraria deste Porto da Barra. Se alguém me oferecesse ficar uma semana aqui, mas sem ter o jogo do Flamengo, nem pensaria duas vezes: justificaria meu voto, mesmo com a vontade de votar. Entende? É mais forte que eu, que minha cidadania. Salvador é loucura”, conta Sheila, entre um copo e outro de cerveja.

A disputa entre o dever cívico e a vontade de ficar na Bahia teve um resultado previsível. Entre os turistas ouvidos pelo CORREIO, Salvador já largou na frente, com direito a pedido de voto, campanha espontânea e até eleitor disposto a justificar a ausência. Se a eleição fosse para escolher o próximo destino de férias, a apuração no Porto da Barra já poderia ser encerrada.

“O bom é que moramos onde eles passam férias, né? Aqui a gente pode curtir o Porto sem perder a oportunidade de votar. O azar é deles”, grita um dos vendedores, que ouvia atentamente os cariocas e vestia um chapéu do Vitória. Ele saiu sem dar tempo de perguntarmos seu nome. Mas seu voto, com certeza, foi computado.