Ué? 7 candidatos não votaram nem em si mesmos e terminam eleição com zero votos

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Fernanda Varela
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09:17
As urnas trouxeram vitórias, derrotas e também algumas situações curiosas nas Eleições 2026. Sete candidatos a deputado estadual terminaram o primeiro turno com um número que chama atenção: zero voto computado. Ou seja, nos resultados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não há sequer um voto registrado para essas candidaturas - nem aquele que poderia ter sido dado pelo próprio candidato.
Os sete concorreram a vagas nas assembleias legislativas do Acre, Goiás, Pará, Pernambuco e Roraima. Nos cinco estados, 100% das seções destinadas à disputa para deputado estadual já haviam sido totalizadas.
7 candidatos não receberam nem o próprio voto
A lista reúne candidatos de diferentes partidos e regiões do país:
Dr. Pedro Benevides (PRD) - Acre
Renilda Rocha (Solidariedade) - Acre
Raimundo Aguiar (DC) - Goiás
Luiz Damião (DC) - Pará
Luis Augusto (Mobiliza) - Pernambuco
Mouracia (Mobiliza) - Pernambuco
Chagas Enfermeiro (DC) - Roraima
Todos aparecem como "não eleitos" nos resultados da Justiça Eleitoral.
Mas isso significa que eles não votaram em si mesmos?
O resultado provoca uma curiosidade inevitável: se o candidato terminou com zero votos, ele não votou em si mesmo? Os dados do TSE mostram apenas que nenhuma votação foi computada para aquelas candidaturas. Como o voto é secreto, não é possível saber em quem cada candidato votou - ou mesmo concluir, apenas pelo resultado, se ele compareceu às urnas.
No caso de Luis Augusto e Mouracia, há ainda uma particularidade: os dois aparecem com a indicação “Anulado sub judice”, o que significa que a situação da candidatura ainda depende de decisão da Justiça Eleitoral. Mesmo nesses dois casos, porém, o campo referente à quantidade de votos computados aparece com zero. Nos outros cinco, a destinação dos votos consta como "Válido".
Zero voto não é o mesmo que 0,00%
Há ainda uma diferença importante nos resultados eleitorais. Um candidato aparecer com 0,00% não quer dizer que ninguém tenha votado nele. Quem recebe uma quantidade muito pequena de votos pode ficar com 0,00% por causa do arredondamento do percentual.
Não é o que ocorre com os sete nomes da lista. Nesse caso, é a própria quantidade de votos computados que aparece como zero nos dados eleitorais.
O resultado rende uma das curiosidades deste primeiro turno: enquanto milhares de candidatos disputaram cada voto até o último dia de campanha, sete candidaturas terminaram a apuração sem conseguir registrar sequer um.