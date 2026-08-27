ANTES DE CONFIRMAR

Urna sem foto ou candidatos com nomes idênticos? Saiba o que fazer durante a votação

Confira como identificar o candidato na tela, corrigir uma digitação e agir em caso de dúvida antes de confirmar o voto na urna eletrônica

Juliana Rodrigues

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 09:00

Saber como agir diante da urna em casos de dúvida ou foto ausente garante a segurança do voto. Crédito: Reuters

A Bahia conta com um grande número de eleitores, o que requer cuidado aos detalhes na hora de digitar os números na urna eletrônica. Situações como digitar o número de um candidato e não ver a foto na tela ou ficar em dúvida entre concorrentes com nomes parecidos podem causar contratempos no dia do pleito, mas saber como agir garante a segurança e a correção do voto./Na hora de votar, a atenção ao digitar os números na urna eletrônica é essencial para confirmar que o eleitor está escolhendo o candidato correto. Se a foto não aparecer na tela, se houver dúvida entre concorrentes com nomes parecidos ou se o número digitado não corresponder à opção desejada, é possível conferir as informações antes de confirmar o voto. Saber como agir nessas situações ajuda a evitar erros e garante mais segurança durante a votação.

Urna eletrônica passou por auditoria e desmontagem na sede do TRE-BA. 1 de 13

Para verificar informações oficiais sobre o eleitorado baiano, regras de votação e tirar dúvidas com a Justiça Eleitoral, acesse o portal oficial do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

Qual é a ordem de votação na urna eletrônica?

A ordem de apresentação dos cargos na urna eletrônica é definida pela Justiça Eleitoral. O eleitor deve digitar o número e confirmar o voto para cada cargo, seguindo a sequência exibida na tela, conforme o tipo de eleição — municipal ou geral.



Candidato sem foto na urna: o voto é nulo?

Se os dados ou a foto do candidato não aparecerem na tela da urna eletrônica após a digitação do número, o eleitor deve conferir os dígitos informados antes de confirmar o voto. Essa situação, por si só, não torna o voto nulo automaticamente.



Durante a etapa de conferência, em que a urna exibe o nome, a foto e o partido do candidato, o eleitor pode pressionar a tecla vermelha “Corrige” para apagar o número digitado e fazer uma nova tentativa, caso identifique algum erro antes da confirmação do voto.



Se os números estiverem corretos, mas as informações do candidato não aparecerem na tela, o eleitor deve procurar o presidente da mesa receptora antes de pressionar a tecla verde “Confirma”. Cabe ao responsável pelo local de votação verificar a situação e orientar o eleitor sobre como proceder.



O que acontece se eu votar em um candidato impugnado?

Para consultar a situação do registro de uma candidatura e saber como os votos são tratados nos casos de candidatos com registro sob judice ou indeferido, consulte os canais oficiais da Justiça Eleitoral.



Como escolher entre dois candidatos com nomes idênticos ou parecidos?

Para evitar erros na hora de votar em candidatos com nomes parecidos ou idênticos, o eleitor pode preparar uma “colinha eleitoral” em papel com os números exatos de seus escolhidos. A prática é permitida pela Justiça Eleitoral e ajuda a conferir a sequência correta antes de digitar cada número na urna.

