CONFUSÃO

Urnas começam a ser recolhidas em Salvador em meio a ordem para prorrogar votação até 19h

Em locais de votação, mesários e eleitores estavam confusos sobre como proceder

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 17:59

Colégio em Pernambués já tem urnas recolhidas Crédito: Reprodução

Locais de votação em Salvador encerraram as atividades neste domingo (25), em meio à confusão por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que prorrogou até as 19h o horário para votar em todo o Brasil. Há registros de fechamento no Colégio Kleber Pacheco, em Pernambués, no Colégio Central e no Centro Universitário Estácio da Bahia. O ministro esclareceu posteriormente que a decisão é válida para urnas que ainda não haviam encerrado a votação e que urnas fechadas não devem ser reabertas.

Em um vídeo publicado em rede social, uma pessoa relata que a votação no Colégio Kleber Pacheco havia sido encerrada às 17h20. Na gravação, um eleitor aparece questionando ao flagrar o movimento de encerramento. “Já encerrou. 17h20. Não seguiram orientação do TRE, fecharam as urnas já.” Uma pessoa responde que foi orientação do coordenador. Em muitos colégios, mesários relataram que só foram informados da decisão depois que já haviam fechado as urnas.

Outro vídeo mostra os portões do Colégio Central fechados. No Centro Universitário Estácio da Bahia, no Costa Azul, as urnas já haviam sido encerradas quando a ordem chegou, e os mesários aguardavam orientações sobre como proceder. "Não tem como reabrir uma urna".

Colégia Manoel Devoto Crédito: Yan Inácio/CORREIO

No maior colégio eleitoral da Bahia, o Luiz Viana, eleitores denunciavam que os portões foram fechados no que seria por determinação de uma juíza da 6 Zona Eleitoral. "Está registrado. Luiz Viana, abriram por 10 minutos e depois echaram. Está cheio de eleitor aqui sendo impedidos de votar. Boicote". Posteriormente, os portões foram reabertos.

Em outros colégios, como no Manoel Devoto, no Rio Vermelho, a movimentação de eleitores continuou após as 17h, mesmo que timidamente. Quatro pessoas chegaram para votar após a decisão de estender o horário, e conseguiram exercer o direito. Esse colégio é o sétimo em número de eleitores na capital baiana, com 12264 eleitores aptos a votar.

Já no Colégio Mediterrâneo, na Vila Laura, os portões foram fechados e eleitores insatisfeitos chamaram a polícia, que garantiu a reabertura para votação.

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Decisão foi divulgada após encerramento

A extensão do horário em todo país foi determinada pelo ministro Cristiano Zanin, do STF, após uma solicitação da coligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que apontou dificuldades de mobilidade urbana. A campanha havia pedido inicialmente a ampliação para Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, antes de apresentar uma solicitação envolvendo nove estados.

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) também pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a prorrogação até as 19h em 17 municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A justificativa foi de que chuvas, alagamentos e interdições dificultaram o acesso dos eleitores aos locais de votação.

Outros estados também registram problemas

O fechamento de seções antes do novo horário também ocorreu em Santa Catarina. No Instituto Estadual de Educação, em Florianópolis, as urnas e as mídias já haviam sido entregues, e os boletins de urna, impressos, segundo apuração do NSC Total. Mesários e a delegada do prédio não teriam sido informados da prorrogação.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), Carlos Roberto da Silva, afirmou que soube da decisão pela imprensa e que o tribunal não havia recebido comunicação sobre a mudança.