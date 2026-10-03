ELEIÇÕES

Urnas eletrônicas deixam centro do TRE-BA sob escolta rumo aos locais de votação

Equipamentos saíram de Pirajá, em Salvador, na manhã deste sábado (3) com destino a 89 zonas

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 10:27

Urna eletrônica Crédito: (Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

As urnas eletrônicas que serão usadas na votação deste domingo (4) começaram a ser distribuídas nas primeiras horas deste sábado (3). Em Salvador, os equipamentos deixaram o Centro de Apoio Técnico (CAT) do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), na região de Pirajá, com destino a 89 zonas eleitorais.

O transporte é feito em uma operação conjunta entre o TRE-BA, os Correios e a Polícia Militar, responsável pela escolta dos veículos até as escolas onde funcionarão as seções eleitorais. Segundo a PM, o acompanhamento tem como objetivo preservar a integridade das urnas durante o trajeto.

De acordo com o major Leandro Santana, do Comando de Operações Policiais Militares e coordenador da ação, a operação mobiliza 350 policiais e 95 viaturas.