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Urnas eletrônicas deixam centro do TRE-BA sob escolta rumo aos locais de votação

Equipamentos saíram de Pirajá, em Salvador, na manhã deste sábado (3) com destino a 89 zonas

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 10:27

Urna eletrônica usada pela Justiça Eleitoral registra a participação do cidadão nas eleições, informação que pode ser considerada na prova de vida do INSS
Urna eletrônica  Crédito: (Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

As urnas eletrônicas que serão usadas na votação deste domingo (4) começaram a ser distribuídas nas primeiras horas deste sábado (3). Em Salvador, os equipamentos deixaram o Centro de Apoio Técnico (CAT) do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), na região de Pirajá, com destino a 89 zonas eleitorais.

O transporte é feito em uma operação conjunta entre o TRE-BA, os Correios e a Polícia Militar, responsável pela escolta dos veículos até as escolas onde funcionarão as seções eleitorais. Segundo a PM, o acompanhamento tem como objetivo preservar a integridade das urnas durante o trajeto.

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De acordo com o major Leandro Santana, do Comando de Operações Policiais Militares e coordenador da ação, a operação mobiliza 350 policiais e 95 viaturas.

O deslocamento dos veículos também é monitorado pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Secretaria da Segurança Pública, ativado às 7h deste sábado.

Tags:

Eleição 2026

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