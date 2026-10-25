ELEIÇÕES 2026

Urnas fechadas após votação encerrada às 17h não serão reabertas com decisão do STF

Nas urnas que já foram fechadas, os votos serão computados, segundo o ministro

Wladmir Pinheiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 18:07

Votação aconteceu em Salvador Crédito: Arisson Marinho

A extensão do horário de votação até as 19h, determinada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), não altera a votação nas seções eleitorais que já fora finalizadas. Nesses locais, as urnas que já foram fechadas não poderão ser reabertas para entrada de novos votos, e os resultados seguem para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nas urnas que já foram fechadas, os votos serão computados, segundo o ministro. "Orienta-se que as seções eleitorais que ainda estiverem abertas permaneçam em funcionamento até as 19h (horário de Brasília), em estrito cumprimento à determinação judicial", diz.

De acordo com a atualização mais recente do sistema do TSE, registrada às 17h06, a apuração dos votos para presidente já havia sido concluída em 1.225 seções eleitorais do país.

Seções já fechadas em Salvador

Locais de votação em Salvador encerraram as atividades neste domingo (25), apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que prorrogou até as 19h o horário para votar em todo o Brasil. Há registros de fechamento no Colégio Kleber Pacheco, em Pernambués, no Colégio Central e no Centro Universitário Estácio da Bahia.

Em um vídeo publicado em rede social, uma pessoa relata que a votação no Colégio Kleber Pacheco já havia sido encerrada às 17h20. Na gravação, um eleitor aparece questionando ao flagrar o movimento de encerramento. “Já encerrou. 17h20. Não seguiram orientação do TRE, fecharam as urnas já.” Uma pessoa responde que foi orientação do coordenador.

Outro vídeo mostra os portões do Colégio Central fechados. No Centro Universitário Estácio da Bahia, no Costa Azul, as urnas já haviam sido encerradas quando a ordem chegou, e os mesários aguardavam orientações sobre como proceder. "Não tem como reabrir uma urna".

No maior colégio eleitoral da Bahia, o Luiz Viana, eleitores denunciavam que os portões foram fechados no que seria por determinação de uma juíza da 6 Zona Eleitoral. "Está registrado. Luiz Viana, abriram por 10 minutos e depois echaram. Está cheio de eleitor aqui sendo impedidos de votar. Boicote"

Em outros colégios, como no Manoel Devoto, no Rio Vermelho, a movimentação de eleitores continuou após as 17h, mesmo que timidamente. Quatro pessoas chegaram para votar após a decisão de estender o horário, e conseguiram exercer o direito.

Decisão foi divulgada após encerramento

A extensão do horário em todo país foi determinada pelo ministro Cristiano Zanin, do STF, após uma solicitação da coligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que apontou dificuldades de mobilidade urbana. A campanha havia pedido inicialmente a ampliação para Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, antes de apresentar uma solicitação envolvendo nove estados.