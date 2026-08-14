DANOS EM ATOS POLÍTICOS

Uso do carro particular em campanha eleitoral exige aviso à seguradora para evitar perda de indenização

Falta de comunicação sobre o uso do automóvel em atividades partidárias pode levar à recusa de cobertura em ocorrências de colisão, roubo ou furto durante as eleições

Maiara Baloni

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 15:17

O envelopamento e a colagem de propaganda política em veículos devem seguir as regras de trânsito e as cláusulas contratuais de seguro durante o período eleitoral. Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

O uso de automóveis em atividades de campanha e a fixação de propaganda eleitoral exigem comunicação prévia à seguradora por parte dos motoristas e proprietários. A orientação foi divulgada pela Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) e pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) para evitar a recusa no pagamento de indenizações em casos de colisão, roubo ou furto durante o período eleitoral, momento em que a atuação em carreatas, o transporte de materiais e a adesivagem transformam o uso particular do veículo em finalidade comercial ou publicitária, alterando o risco previsto no contrato e as diretrizes do Código Civil.

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Atividades de campanha e as regras contratuais

Durante a disputa eleitoral, a circulação de automóveis vinculados a comitês, partidos e candidatos cresce nas ruas e altera o perfil informado na contratação do serviço. O Código Civil estabelece, no artigo 768, que o proprietário perde o direito à cobertura caso aumente o risco coberto de forma consciente sem o devido aviso à empresa contratada.

A utilização do carro para transporte de material gráfico, locomoção de equipes de campanha ou presença constante em carreatas e comícios enquadra o veículo na categoria comercial ou de publicidade institucional. De acordo com a FenSeg e a CNseg, a falta de registro dessa atuação eleitoral configura divergência no perfil de uso, o que fundamenta a recusa legal do pagamento do seguro diante de ocorrências no trânsito durante o calendário eleitoral.

Atos partidários, vandalismo e limites das apólices

Os contratos de seguro para automóveis estabelecem limites claros sobre os tipos de danos cobertos nas apólices. Prejuízos provocados por manifestações políticas, tumultos, confrontos em vias públicas e atos de vandalismo intencional fazem parte das cláusulas gerais de exclusão adotadas pelas seguradoras.

Os materiais de campanha aplicados na lataria ou nos vidros, como adesivos de candidatos e envelopamentos partidários, não contam com indenização automática em caso de avarias na pintura ou na lataria, exceto se o segurado incluir uma cobertura específica para acessórios. A presença de um adesivo individual de apoio, sem participação do condutor na rotina de atos públicos ou transporte da campanha, mantém as garantias básicas para acidentes comuns, mantendo-se apenas a exclusão para atos de violência direcionada ao veículo.

Notificação das seguradoras por candidatos e apoiadores

O motorista ou prestador de serviço de comitê que pretende colar propaganda ou trabalhar com o veículo nas eleições precisa avisar o corretor ou a seguradora antes do início das atividades. É necessário informar se o automóvel prestará serviços remunerados ou de apoio voluntário a partidos, além de descrever os trajetos e eventos dos quais fará parte.

Com esse informe, a seguradora atualiza o contrato temporariamente para a categoria de finalidade comercial e publicitária durante o período eleitoral. O proprietário deve conferir com o corretor quais proteções continuam ativas para o período eleitoral e, se considerar pertinente para a segurança da campanha, contratar coberturas extras para a proteção contra terceiros ou danos estruturais.

Regras eleitorais de trânsito e envelopamento

A colocação de propaganda política nos automóveis deve seguir as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A legislação eleitoral e de trânsito proíbe a fixação de materiais que atrapalhem a visão do condutor no para-brisa e impõe limites para a cobertura das áreas de vidro com adesivos perfurados.