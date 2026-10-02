Vai votar em Salvador? Veja a lista completa dos locais de votação

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Millena Marques
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 16:42
Os eleitores podem consultar os locais de votação para as eleições deste domingo (4). A relação disponibilizada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) reúne os pontos de votação da capital e pode ser acessada de forma online, tanto pelo Autoatendimento Eleitoral - Título Net quanto pelo aplicativo e-Título. A consulta é importante para que os eleitores confirmem com antecedência o endereço onde deverão comparecer para votar e evitem contratempos no dia da eleição.
Veja abaixo local de votação, com endereço, bairro, CEP e seções:
Locais de votação em Salvador
Para consultar o número do título eleitoral no Autoatendimento Eleitoral - Título Net, o eleitor deve acessar o menu "Consultas" e selecionar a opção "Número do título". Já para verificar o local de votação, é necessário escolher a opção "Onde votar" no mesmo menu. As informações também estão disponíveis no aplicativo e-Título, que permite o acesso mediante o número do CPF.