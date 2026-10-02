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Vai votar em Salvador? Veja a lista completa dos locais de votação

Eleições Gerais acontecem neste domingo (4)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 16:42

Eleitores que estiverem fora de seu domicílio eleitoral devem apresentar justificativa para cada turno de ausência; o descumprimento pode levar ao bloqueio do CPF
Eleitores que estiverem fora de seu domicílio eleitoral devem apresentar justificativa para cada turno de ausência; o descumprimento pode levar ao bloqueio do CPF Crédito: TSE

Os eleitores podem consultar os locais de votação para as eleições deste domingo (4). A relação disponibilizada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) reúne os pontos de votação da capital e pode ser acessada de forma online, tanto pelo Autoatendimento Eleitoral - Título Net quanto pelo aplicativo e-Título. A consulta é importante para que os eleitores confirmem com antecedência o endereço onde deverão comparecer para votar e evitem contratempos no dia da eleição.

Veja abaixo local de votação, com endereço, bairro, CEP e seções:

Locais de votação em Salvador

Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
Locais de votação em Salvador por Reprodução
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Locais de votação em Salvador por Reprodução
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Locais de votação em Salvador por Reprodução

Para consultar o número do título eleitoral no Autoatendimento Eleitoral - Título Net, o eleitor deve acessar o menu "Consultas" e selecionar a opção "Número do título". Já para verificar o local de votação, é necessário escolher a opção "Onde votar" no mesmo menu. As informações também estão disponíveis no aplicativo e-Título, que permite o acesso mediante o número do CPF.

Tags:

Salvador Eleição

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