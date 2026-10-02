POLÍTICA

Vai votar em Salvador? Veja a lista completa dos locais de votação

Eleições Gerais acontecem neste domingo (4)

Millena Marques

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 16:42

Eleitores que estiverem fora de seu domicílio eleitoral devem apresentar justificativa para cada turno de ausência; o descumprimento pode levar ao bloqueio do CPF Crédito: TSE

Os eleitores podem consultar os locais de votação para as eleições deste domingo (4). A relação disponibilizada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) reúne os pontos de votação da capital e pode ser acessada de forma online, tanto pelo Autoatendimento Eleitoral - Título Net quanto pelo aplicativo e-Título. A consulta é importante para que os eleitores confirmem com antecedência o endereço onde deverão comparecer para votar e evitem contratempos no dia da eleição.

Veja abaixo local de votação, com endereço, bairro, CEP e seções:

Locais de votação em Salvador 1 de 22