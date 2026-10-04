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Vai votar neste domingo? Veja a ordem dos seis cargos na urna eletrônica

Mais de 158 milhões de brasileiros estão aptos a votar no primeiro turno; eleitor escolherá deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 08:27

Vai votar neste domingo? Veja a ordem dos seis cargos na urna eletrônica Crédito: (Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

Mais de 158,7 milhões de brasileiros estão aptos a votar neste domingo (4), no primeiro turno das Eleições 2026. Em todo o país, o eleitorado fará seis escolhas na urna eletrônica: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República. Tribunal Superior EleitoralA votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país. Como os estados possuem diferentes fusos horários, os horários locais de abertura e encerramento das seções variam.





Entre os estados, São Paulo tem o maior eleitorado, com 34.104.226 pessoas aptas a votar. Na sequência aparecem Minas Gerais, com 16.377.659; Rio de Janeiro, com 12.857.000; Bahia, com 11.321.005; e Paraná, com 8.609.026.Juntos, os cinco maiores colégios eleitorais concentram 83.268.916 eleitores, o equivalente a 52,45% do eleitorado brasileiro.

Presidente, governador, senador e deputado: saiba o que cada um pode fazer 1 de 5

Qual é a ordem de votação na urna?

Para evitar confusão na cabine, é importante saber que os seis votos seguem uma ordem determinada. A sequência começa pela eleição proporcional e termina nas disputas majoritárias.

O eleitor votará nesta ordem:

Deputado federal — quatro dígitos; Deputado estadual ou distrital — cinco dígitos; Senador — primeira vaga — três dígitos; Senador — segunda vaga — três dígitos; Governador — dois dígitos; Presidente da República — dois dígitos.

Antes de confirmar cada voto, a urna mostra informações como nome, fotografia, cargo e partido. O eleitor deve conferir os dados antes de apertar a tecla verde “Confirma”.

Atenção aos dois votos para senador

Em 2026, cada estado e o Distrito Federal elegem dois senadores. Por isso, o eleitor terá duas telas consecutivas para votar no cargo. É necessário escolher dois candidatos diferentes. Se o mesmo candidato for escolhido e confirmado nas duas oportunidades, o segundo voto será anulado.

Pode levar uma cola para a cabine?

Sim. O eleitor pode levar uma cola eleitoral impressa em papel com os números dos candidatos. A anotação serve justamente para facilitar a consulta durante a votação e evitar que o eleitor precise memorizar todos os números. O celular, porém, não pode ser levado para a cabine. Antes de votar, o aparelho deve ser desligado e entregue à mesa receptora, no local indicado pelos mesários.

Horário da votação?

Oficialmente, a votação ocorre das 8h às 17h no horário de Brasília. Nos locais com outros fusos, os horários são ajustados para acompanhar essa referência nacional. Em estados como Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima, por exemplo, as seções começam a funcionar às 7h no horário local, o que corresponde às 8h em Brasília.

Na maior parte do Amazonas, a votação também começa às 7h locais. Já em localidades amazonenses que seguem o fuso do Acre, o início ocorre às 6h. Em Fernando de Noronha (PE), que está uma hora à frente de Brasília, a votação começa às 9h locais.

Quando saem os resultados?