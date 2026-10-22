Vai votar no domingo? Veja quais documentos levar mesmo sem ter biometria cadastrada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Juliana Rodrigues
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 05:00
Se a sua biometria ainda não foi cadastrada no sistema da Justiça Eleitoral, pode ficar despreocupado para o segundo turno das eleições, no próximo domingo (25). Na Bahia e em todo o país, não ter feito o recadastramento biométrico não impede ninguém de ir às urnas. Como os baianos voltam às seções eleitorais exclusivamente para escolher o Presidente da República, o processo promete ser ágil e sem complicações. Para votar, a única exigência é apresentar um documento oficial com foto em estado legível.
Tudo pronto para o segundo turno das eleições sem biometria
Na hora de sair de casa no domingo, o documento com foto é a sua principal garantia perante os mesários.
Você pode usar o RG tradicional, a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), a CNH, a carteira de trabalho física ou o passaporte.
Se preferir a praticidade do celular, o aplicativo e-Título substitui a identidade de papel, mas apenas para quem já tem a foto exibida no app.
O título de eleitor impresso em papel não é obrigatório, mas ter em mãos a zona e a seção ajuda o mesário a achar seu nome mais rápido.
Se por algum motivo você faltou à votação no dia 4 de outubro, pode votar normalmente no segundo turno.
A legislação eleitoral brasileira trata cada turno de votação como um pleito inteiramente isolado.
Isso significa que a ausência na primeira etapa não cancela e nem bloqueia o seu título de eleitor para o dia 25.
Lembre-se apenas de que a justificativa do primeiro turno deve ser enviada até 3 de dezembro pelo aplicativo e-Título ou no portal do TRE-BA.
Mesmo quem votou no primeiro turno no mesmo colégio de sempre deve fazer uma checagem rápida no local de votação.
O TRE-BA fez readequações de espaço e acessibilidade, alterando o endereço de diversas seções no estado.
A consulta é simples e rápida pelo aplicativo e-Título ou no site oficial do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.
Fique atento ao relógio: os portões abrem às 8h e fecham pontualmente às 17h, seguindo o horário de Brasília.
Para o eleitor que já cadastrou as digitais, a validação é feita diretamente no leitor biométrico da urna eletrônica.
Se a máquina apresentar dificuldade de leitura, o mesário tem permissão para realizar até quatro tentativas na seção.
Persistindo o erro, a liberação do voto é feita de forma manual após a confirmação da data de nascimento do cidadão.
Importante: embora não trave o voto no domingo, a biometria continua sendo exigida no TRE-BA para novos títulos e transferências de município.