SERVIÇO AO ELEITOR

Vai votar no domingo? Veja quais documentos levar mesmo sem ter biometria cadastrada

A Justiça Eleitoral garante o voto no segundo turno com a apresentação de documento oficial com foto e simplifica a votação do dia 25 de outubro

Juliana Rodrigues

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 05:00

29,19 milhões realizaram o cadastro biométrico Crédito: Abdias Pinheiro/Secom/TSE

Se a sua biometria ainda não foi cadastrada no sistema da Justiça Eleitoral, pode ficar despreocupado para o segundo turno das eleições, no próximo domingo (25). Na Bahia e em todo o país, não ter feito o recadastramento biométrico não impede ninguém de ir às urnas. Como os baianos voltam às seções eleitorais exclusivamente para escolher o Presidente da República, o processo promete ser ágil e sem complicações. Para votar, a única exigência é apresentar um documento oficial com foto em estado legível.

Tudo pronto para o segundo turno das eleições sem biometria 1 de 10

O que levar no domingo de eleição

Na hora de sair de casa no domingo, o documento com foto é a sua principal garantia perante os mesários.

Você pode usar o RG tradicional, a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), a CNH, a carteira de trabalho física ou o passaporte.

Se preferir a praticidade do celular, o aplicativo e-Título substitui a identidade de papel, mas apenas para quem já tem a foto exibida no app.

O título de eleitor impresso em papel não é obrigatório, mas ter em mãos a zona e a seção ajuda o mesário a achar seu nome mais rápido.

Não votou no 1º turno? Seu direito de votar dia 25 continua valendo

Se por algum motivo você faltou à votação no dia 4 de outubro, pode votar normalmente no segundo turno.

A legislação eleitoral brasileira trata cada turno de votação como um pleito inteiramente isolado.

Isso significa que a ausência na primeira etapa não cancela e nem bloqueia o seu título de eleitor para o dia 25.

Lembre-se apenas de que a justificativa do primeiro turno deve ser enviada até 3 de dezembro pelo aplicativo e-Título ou no portal do TRE-BA.

Antes de sair de casa: dê um 'check' no seu local de votação

Mesmo quem votou no primeiro turno no mesmo colégio de sempre deve fazer uma checagem rápida no local de votação.

O TRE-BA fez readequações de espaço e acessibilidade, alterando o endereço de diversas seções no estado.

A consulta é simples e rápida pelo aplicativo e-Título ou no site oficial do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.

Fique atento ao relógio: os portões abrem às 8h e fecham pontualmente às 17h, seguindo o horário de Brasília.

Como é a identificação de quem já fez o cadastro digital?

Para o eleitor que já cadastrou as digitais, a validação é feita diretamente no leitor biométrico da urna eletrônica.

Se a máquina apresentar dificuldade de leitura, o mesário tem permissão para realizar até quatro tentativas na seção.

Persistindo o erro, a liberação do voto é feita de forma manual após a confirmação da data de nascimento do cidadão.