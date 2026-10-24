ELEIÇÕES 2026

Vale seu voto: Conheça o Palácio da Alvorada por dentro, a casa do presidente do Brasil

Residência oficial tem piscina olímpica, cinema, biblioteca com milhares de livros, obras de arte e mais de 80 emas circulando pelo jardim

Moyses Suzart

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 13:00

Palácio da Alvorada Crédito: Divulgação / Gov.br

Seu voto vai definir quem será o próximo chefe do Executivo do país pelos próximos quatro anos, mas não é só isso. O felizardo mais votado também terá, como combo do pleito, o direito de morar num palácio que se situa numa península do Lago Paranoá, em Brasília, com três pavimentos, 36 mil m² de área verde, segurança 24 horas, mobiliado, piscina olímpica, espelho d’água, campinho para bater o baba e um monte de emas ciscando pelo terreno. Chiquérrimo. E melhor: sem pagar nada por isso…

Estamos falando da melhor morada de Brasília, e talvez a mais importante do Brasil: o Palácio da Alvorada, mais conhecido como o cafofo do presidente da República que você escolhe neste fim de semana. Se Lula vai permanecer no imóvel ou Flávio Bolsonaro será o novo inquilino, só saberemos depois da apuração. O que não se pode negar é a história por dentro do lugar.

Apesar do nome imponente, o imóvel não é apenas um lugar para dormir depois de um dia de trabalho como chefe de Estado. É também um espaço multifacetado do país, onde o presidente recebe autoridades, participa de encontros e mantém parte da rotina privada longe dos holofotes. Projetado por Oscar Niemeyer, o edifício foi o primeiro a ser concluído na obra da capital, no dia 30 de junho de 1958. O motivo foi simples. O presidente da época, Juscelino Kubitschek, não aguentava mais morar no Catetinho, a primeira morada do presidente na capital atual, mas feita de madeira e sem nenhuma pompa. Parecia um cassete armado de obra. Em apenas 14 meses, o lugar já estava pronto, mesmo com o canteiro de obras continuando na construção da capital.

Niemeyer caprichou. Logo na frente, as colunas, antes pensadas nas tradicionais gregas, se tornaram representações de redes nordestinas. Na parte interna, são três pavimentos. O último andar é a parte mais reservada, onde o presidente e sua família dormem e têm um pouco de privacidade. São oito quartos, com quatro suítes, onde também é possível receber hóspedes. O presidente ainda conta com um elevador que o leva direto para a garagem, sem precisar passar pelos demais andares do palácio.

Palácio da Alvorada 1 de 36

O térreo é onde mora toda a beleza e sofisticação do lugar. Um dos principais lugares é o Salão Nobre, que integra, em uma arquitetura aberta, as salas de estar, de almoço e de música, todas separadas por estofados e por um piano alemão Steinberg. Dizem que Kubitschek adorava movimentar os primeiros anos de Brasília com festas e encontros musicais que nem Vegas consegue chegar perto.

No mesmo pavimento ainda se encontra o Salão do Estado, a parte mais burocrática, onde o presidente recebe comitivas e autoridades do país e do mundo. No meio disso, há ainda uma biblioteca com mais de 3.500 livros, a maioria escolhida a dedo por nomes como Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, com diversos temas. O Alvorada também reúne obras de artistas brasileiros e estrangeiros, além de peças de mobiliário de diferentes épocas. O acervo inclui trabalhos de nomes como Cândido Portinari, Victor Brecheret, Aldemir Martins e Di Cavalcanti.

Apesar de o salão de música ficar no térreo, ele não é mais o local de diversão do Alvorada, que leva esse nome pelo crepúsculo matutino que dá um tom especial ao lugar. É justamente no subsolo que o bicho pega. Lá tem um cinema para 30 pessoas, além de sala de jogos e um local para tomar uns bons drinks. No subsolo também está alojada a parte administrativa da casa, como almoxarifado, despensa, cozinha, lavanderia e a administração do Palácio. E essa distância entre o subsolo e o andar residencial já foi motivo de críticas do atual morador, Lula.

"A cozinha fica numa ponta, o quarto fica na outra. Se você tiver que pedir café, o café chega frio. Se você pedir uma cerveja, ela chega quente", afirmou o presidente, no início deste ano. "É muito belo para tirar fotografia. Agora, para morar, é muito desumano. Não é aconchegante", completou. O problema dessa morada é que a pessoa só pode ficar, no máximo, oito anos. E nem adianta querer fazer uma reforminha ou um puxadinho, pois o Alvorada é tombado pelo Iphan como patrimônio histórico e artístico. Nem um livro sai do lugar sem um controle rigoroso. A última restauração aconteceu em 2006.

O lado de fora é ainda mais exuberante. Campo de futebol, área verde, piscina olímpica, espelho d’água, heliponto, além de uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição, também obra de Niemeyer. Não se sabe quem resolveu povoar a área externa de aves, mas só de emas são mais de 80. Há também outras espécies, como patos, garças, araras, galinhas-d’angola, entre outros animais.

Por se tratar de uma residência da pessoa que administra o país, a segurança obviamente não tem descanso. Cada metro da casa é monitorado por mais de 300 soldados do Batalhão da Guarda Presidencial e pelos Dragões da Independência, que usam uniformes históricos. Sem contar a Polícia Federal, que monitora tudo.

Construção do Palácio da Alvorada Crédito: Divulgação

Mudança

Também não é fácil fazer a mudança do lugar, pois vai muito além de transportar roupas e objetos pessoais. Antes de receber o novo morador, a residência passa por uma vistoria do patrimônio, que inclui móveis, obras de arte e outros itens históricos. E isso é motivo de muita briga, principalmente quando o bastão é passado para a oposição. Em 2024, por exemplo, Lula teria alegado sentir falta de objetos e que seu antecessor, Jair Bolsonaro, teria tirado muita coisa do lugar, o que foi rebatido. O presidente acabou ficando em um hotel durante dias, pois nem cama tinha ficado.

O imóvel também precisa ser avaliado para identificar eventuais necessidades de manutenção, enquanto os órgãos responsáveis pela segurança realizam procedimentos para garantir a proteção do chefe do Executivo. A PF faz também uma varredura à procura de qualquer coisa estranha, como, por exemplo, câmeras escondidas ou algo do tipo que o antecessor tivesse deixado para espionar o que entrou.

A transição também envolve a retirada dos pertences particulares do presidente que deixa o cargo e a preparação dos ambientes para a nova família presidencial. O mobiliário e as obras que pertencem ao patrimônio público permanecem no palácio, independentemente de quem assume o governo. A mudança definitiva depende da posse e das condições do imóvel, podendo ocorrer dias depois da cerimônia. Nem todos os presidentes, porém, escolhem morar no Alvorada.

João Figueiredo, por exemplo, preferiu morar na Granja do Torto, uma casa de campo para o presidente curtir uns dias de folga em Brasília. Ele não quis se afastar de sua criação de cavalos, que foi transferida para lá. Jânio Quadros também preferiu o sossego da Granja do Torto. Já Itamar Franco até ficou um ano no Alvorada, mas decidiu se mudar para seu apartamento particular mesmo, o mesmo acontecendo com Castelo Branco. Já Michel Temer, após o impeachment de Dilma Rousseff, preferiu continuar no Palácio do Jaburu, que é a residência oficial do vice-presidente. O caso mais emblemático, entretanto, foi o de Fernando Collor, que abriu mão do Alvorada para morar na Casa da Dinda, que ficou famosa nos anos 90.

Quando Juscelino Kubitschek inaugurou Brasília, em 1960, lançou os olhos para o amanhã do país e disse enxergar aquele palácio com “fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino”. Mais de seis décadas depois, o palácio que leva o nome do nascer do dia continua à espera de um novo capítulo a cada eleição. O próximo ou o atual morador terá um endereço de fazer inveja a qualquer brasileiro. Contudo, o maior privilégio está na responsabilidade de representar milhões de pessoas que, diante da urna, decidem quem terá as chaves da casa e os rumos do país.