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Vaquinha dos presidenciáveis chega a quase R$ 3 milhões com Renan e Flávio Bolsonaro na frente enquanto Lula oculta saldo

Levantamento no TSE e em sites de doação mostra o abismo entre pré-candidatos que já acumulam fortunas pela internet e os que continuam zerados

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13:10

Renan Santos lidera arrecadação digital com R$ 1,2 milhão, enquanto Flávio Bolsonaro soma R$ 204 mil e página de Lula não divulga saldo acumulado.
Renan Santos lidera arrecadação digital com R$ 1,2 milhão, enquanto Flávio Bolsonaro soma R$ 204 mil e página de Lula não divulga saldo acumulado. Crédito: Montagem/Correio Bahia

O termômetro do engajamento digital nas eleições de 2026 já começou a movimentar as contas de campanha por meio das vaquinhas virtuais, modalidade liberada pela Justiça Eleitoral para que pessoas físicas façam doações a pré-candidatos. O levantamento das declarações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e nas plataformas digitais ativas revela uma grande disparidade de arrecadação: enquanto Renan Santos ultrapassa R$ 1,2 milhão e Flávio Bolsonaro soma mais de R$ 200 mil, a campanha de Lula mantém página aberta sem consolidar o total arrecadado e outros concorrentes aparecem zerados ou sem captação na rede.

Veja os modelos de luxo e superesportivos declarados nas eleições de 2026

No mercado de aviação executiva, um Beechcraft Dukeexemplares em boas condições operacionais são avaliados na faixa de R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão, com custos anuais de hangaragem, inspeções obrigatórias da Anac e manutenção preventiva que facilmente ultrapassam dezenas de milhares de reais ao ano. Reprodução, Wikimedia Commons por Reprodução/Wikimedia Commons
Range Rover Velar tem preços que partem de R$ 380 mil (seminovos recentes) e ultrapassam os R$ 680 mil nas configurações topo de linha, gerando um IPVA anual estimado na faixa de R$ 15 mil a R$ 27 mil no Brasil. Divulgação, Ranger Rover por Divulgaçã/oRanger Rover
Volkswagen Nivus Highline custa entre R$ 145 mil e R$ 155 mil, gerando um IPVA anual estimado de cerca de R$ 5,8 mil a R$ 6,2 mil em estados com alíquota de 4%. Divulgação, Volkswagen por Divulgação/Volkswagen
No Brasil, SUVs Range Rover (como Velar, Sport e Vogue) combinam motores que vão do seis-cilindros híbrido ao V8 de mais de 500 cv, gerando um IPVA anual que varia de R$ 30 mil a mais de R$ 60 mil nas versões mais exclusivas. Divulgação, Range Rover por Divulgação, Range Rover
Com opções que vão da Ram Rampage nacional (a partir de R$ 250 mil) às importadas de grande porte como 1500, 2500 e 3500 (com motores V8 a gasolina de 400 cv ou seis-cilindros Cummins turbodiesel de até 377 cv), os modelos topo de linha chegam a ultrapassar os R$ 500 mil, gerando um IPVA anual estimado entre R$ 10 mil e R$ 20 mil no Brasil.  Divulgação, Ram por Divulgação/Ram
No Brasil, Porsche 911 Turbo S zero-quilômetro ou recentes passam facilmente dos R$ 1,9 milhão a R$ 2,1 milhões, gerando um IPVA anual estimado que ultrapassa os R$ 75 mil em estados com alíquota cheia de 4%. Divulgação, Porsche por Divulgação/Porsche
Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé varia entre R$ 650 mil (seminovos recentes) e ultrapassa os R$ 850 mil nas versões zero-quilômetro, gerando um IPVA anual estimado entre R$ 26 mil e R$ 34 mil no Brasil (com possibilidade de desconto em estados que incentivam veículos eletrificados. Divulgação, Porsche por Divulgação/Porsche
Quadriciclo Polaris RZR Pro XP no mercado brasileiro, custa na faixa de R$ 190 mil a R$ 240 mil (conforme a configuração e os acessórios) e, por ter uso estritamente off-road em trilhas, pistas e fazendas, não passa pelo emplacamento rodoviário tradicional e é isento do IPVA convencional. Divulgação, Polaris por Divulgação/Polaris
Porsche 911 tem valor de mercado na faixa de R$ 900 mil a R$ 1,5 milhão a depender do ano e versão, gerando um IPVA anual estimado de até R$ 60 mil no Brasil. Divulgação, Porsche por Divulgação/Porsche
Mercedes-Benz têm IPVA anual que facilmente supera a marca dos R$ 50 mil no Brasil. Divulgação, Mercedes por Divulgação, Mercedes
O Jeep Compass tem preços que variam de R$ 180 mil a cerca de R$ 260 mil nas configurações topo de linha, gerando um IPVA anual estimado entre R$ 7 mil e R$ 10,5 mil no país. Divulgação, Jeep por Divulgação/Jeep
Mercedes-AMG GLE 63 S tem valor de mercado que varia de R$ 1,1 milhão a R$ 1,4 milhão (a depender do ano e configuração), gerando um IPVA anual estimado entre R$ 45 mil e R$ 55 mil no Brasil. Divulgação, Mercedes por Divulgação/Mercedes
Jeep têm imposto anual varia de R$ 6 mil nas versões de entrada a mais de R$ 18 mil nos modelos importados mais extremos.  Divulgação, Jeep por Divulgação, Jeep
SUV BYD Song Plus tem preço sugerido na casa dos R$ 239 mil e conta com IPVA anual que varia de R$ 7 mil a R$ 9,5 mil (com isenção total ou parcial em diversos estados que incentivam veículos eletrificados. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
O BYD King é avaliado na faixa de R$ 175 mil a R$ 188 mil, contando com IPVA anual que varia de R$ 5,5 mil a R$ 7,5 mil (com isenção total ou parcial em diversos estados que incentivam veículos eletrificados. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
O Chevrolet Captiva hoje atua no mercado de seminovos e usados com valores entre R$ 35 mil e R$ 60 mil (a depender do ano e conservação), tendo IPVA anual médio em torno de R$ 1,5 mil a R$ 2,5 mil — com unidades mais antigas já atingindo a faixa de isenção fiscal por idade da frota. Divulgação, Chevrolet por Divulgação/Chevrolet
Avaliado na faixa de R$ 150 mil a R$ 180 mil (na versão Plus), o hatch BYD Dolphin têm um IPVA estimado de R$ 4,5 mil a R$ 6 mil nas regiões sem incentivo fiscal — além de usufruir de isenção total em vários estados que zeram a alíquota para veículos puramente elétricos. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
No Brasil, o BYD Denza B5 com propulsão híbrida plug-in ou 100% elétrica, chegam via importação direta ou em projetos de expansão oficial com valores a partir de R$ 430 mil, tendo IPVA anual estimado na faixa de R$ 15 mil a R$ 17 mil em praças sem isenção para eletrificados. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
A BMW X5 tem valores que variam de R$ 450 mil (seminovos recentes) a mais de R$ 800 mil nas opções zero-quilômetro, gerando um IPVA anual estimado entre R$ 18 mil e R$ 32 mil em estados sem benefício fiscal. Divulgação, BMW por Divulgação, BMW
O compacto BYD Dolphin Mini custa a partir de R$ 115 mil a R$ 120 mil, o modelo oferece pacote completo de tecnologia e segurança, com IPVA anual estimado em cerca de R$ 4,5 mil em estados com alíquota cheia — mantendo a vantagem de isenção total de imposto e rodízio em regiões que incentivam a mobilidade 100% elétrica. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
A BMW 745 LE está avaliado na faixa de R$ 600 mil a R$ 640 mil, e tem IPVA anual estimado em cerca de R$ 25 mil, podendo contar com descontos ou isenções em estados que incentivam veículos eletricos. Divulgação, BMW por Divulgação/BMW
O modelo BMW M5 varia de relíquias de colecionador avaliadas entre R$ 200 mil e R$ 400 mil até unidades zero-quilômetro que passam de R$ 1 milhão — sendo que os modelos antigos de três décadas já contam com isenção total de IPVA na maioria dos estados brasileiros. Divulgação, BMW por Divulgação/BMW
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No mercado de aviação executiva, um Beechcraft Dukeexemplares em boas condições operacionais são avaliados na faixa de R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão, com custos anuais de hangaragem, inspeções obrigatórias da Anac e manutenção preventiva que facilmente ultrapassam dezenas de milhares de reais ao ano. Reprodução, Wikimedia Commons por Reprodução/Wikimedia Commons

O financiamento coletivo funciona como um teste de popularidade e mobilização de base nas redes. Pela regra do TSE, as doações só podem ser feitas por pessoas físicas, via plataformas homologadas ou páginas de campanha, com identificação por CPF. Os valores arrecadados ficam retidos e só podem ser usados nas despesas eleitorais após o registro da candidatura e a abertura de conta bancária oficial.

Primeiro lugar e captação milionária

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O primeiro lugar nas vaquinhas pertence a Renan Santos, que registra o maior volume financeiro pela internet. No sistema oficial do TSE, o pré-candidato já declarou R$ 1.220.288,00 recebidos por financiamento coletivo. Quando a consulta é feita diretamente na plataforma de arrecadação, o saldo acumulado chega a R$ 1.267.697,54.

O segundo maior volume pertence a Flávio Bolsonaro, com R$ 204.071,78 arrecadados por meio de site próprio de campanha. No sistema de consulta pública do TSE, esses repasses específicos de financiamento coletivo ainda não figuram lançados.

Valores intermediários e o caso de Lula

Atrás dos dois primeiros colocados, Samara acumula R$ 82.370,00 nas plataformas digitais, seguida por Edmilson Costa, que soma R$ 13.366,00 em vaquinha online, superando outros concorrentes mesmo sem dados cadastrados no tribunal.

No caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a campanha disponibilizou uma página de financiamento coletivo. A plataforma, no entanto, exibe apenas os nomes de apoiadores e repasses pontuais, sem apresentar o painel com o valor total acumulado até o momento. No TSE, o petista também não conta com valores de vaquinha contabilizados na consulta pública.

Raio-x das vaquinhas online nas eleições 2026

  • Renan Santos: R$ 1.220.288,00 (TSE) | R$ 1.267.697,54 (Plataformas)
  • Flávio Bolsonaro: R$ 204.071,78 (Site próprio) | Sem registro no TSE
  • Samara: R$ 82.370,00 (Vaquinhas online) | Sem registro no TSE
  • Edmilson Costa: R$ 13.366,00 (Vaquinhas online) | Sem registro no TSE
  • Rui Costa Pimenta: R$ 5.518,00 (Vaquinhas online) | Sem registro no TSE
  • Ronaldo Caiado: R$ 4.840,00 (Vaquinhas online) | Sem registro no TSE
  • Augusto Cury: R$ 4.564,00 (Vaquinhas online) | Sem registro no TSE
  • Hertz Dias: R$ 2.090,00 (Vaquinhas online) | Sem registro no TSE
  • Clariana Barão: R$ 0,00 (TSE) | R$ 127,00 (Quero Apoiar)
  • Lula: Página de vaquinha ativa sem exibir o total acumulado | Sem registro no TSE
  • Pablo Marçal, Romeu Zema e Wilson Grassi: Sem vaquinha ativa identificada | Sem registro no TSE

Vale lembrar que, além do financiamento coletivo, os candidatos também podem receber recursos dos fundos partidários e eleitorais, bem como doações diretas de pessoas físicas feitas por Pix ou transferência bancária ao longo da campanha oficial, dados que também ficam disponíveis para consulta pública no próprio portal do TSE.

Tags:

Brasil Dinheiro Candidatos Eleições 2026 Vaquinha

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