ENGAJAMENTO VIRTUAL

Vaquinha dos presidenciáveis chega a quase R$ 3 milhões com Renan e Flávio Bolsonaro na frente enquanto Lula oculta saldo

Levantamento no TSE e em sites de doação mostra o abismo entre pré-candidatos que já acumulam fortunas pela internet e os que continuam zerados

Maiara Baloni

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13:10

Renan Santos lidera arrecadação digital com R$ 1,2 milhão, enquanto Flávio Bolsonaro soma R$ 204 mil e página de Lula não divulga saldo acumulado. Crédito: Montagem/Correio Bahia

O termômetro do engajamento digital nas eleições de 2026 já começou a movimentar as contas de campanha por meio das vaquinhas virtuais, modalidade liberada pela Justiça Eleitoral para que pessoas físicas façam doações a pré-candidatos. O levantamento das declarações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e nas plataformas digitais ativas revela uma grande disparidade de arrecadação: enquanto Renan Santos ultrapassa R$ 1,2 milhão e Flávio Bolsonaro soma mais de R$ 200 mil, a campanha de Lula mantém página aberta sem consolidar o total arrecadado e outros concorrentes aparecem zerados ou sem captação na rede.

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O financiamento coletivo funciona como um teste de popularidade e mobilização de base nas redes. Pela regra do TSE, as doações só podem ser feitas por pessoas físicas, via plataformas homologadas ou páginas de campanha, com identificação por CPF. Os valores arrecadados ficam retidos e só podem ser usados nas despesas eleitorais após o registro da candidatura e a abertura de conta bancária oficial.

Primeiro lugar e captação milionária

O primeiro lugar nas vaquinhas pertence a Renan Santos, que registra o maior volume financeiro pela internet. No sistema oficial do TSE, o pré-candidato já declarou R$ 1.220.288,00 recebidos por financiamento coletivo. Quando a consulta é feita diretamente na plataforma de arrecadação, o saldo acumulado chega a R$ 1.267.697,54.

O segundo maior volume pertence a Flávio Bolsonaro, com R$ 204.071,78 arrecadados por meio de site próprio de campanha. No sistema de consulta pública do TSE, esses repasses específicos de financiamento coletivo ainda não figuram lançados.

Valores intermediários e o caso de Lula

Atrás dos dois primeiros colocados, Samara acumula R$ 82.370,00 nas plataformas digitais, seguida por Edmilson Costa, que soma R$ 13.366,00 em vaquinha online, superando outros concorrentes mesmo sem dados cadastrados no tribunal.

No caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a campanha disponibilizou uma página de financiamento coletivo. A plataforma, no entanto, exibe apenas os nomes de apoiadores e repasses pontuais, sem apresentar o painel com o valor total acumulado até o momento. No TSE, o petista também não conta com valores de vaquinha contabilizados na consulta pública.

Raio-x das vaquinhas online nas eleições 2026

Renan Santos: R$ 1.220.288,00 (TSE) | R$ 1.267.697,54 (Plataformas)

Flávio Bolsonaro: R$ 204.071,78 (Site próprio) | Sem registro no TSE

Samara: R$ 82.370,00 (Vaquinhas online) | Sem registro no TSE

Edmilson Costa: R$ 13.366,00 (Vaquinhas online) | Sem registro no TSE

Rui Costa Pimenta: R$ 5.518,00 (Vaquinhas online) | Sem registro no TSE

Ronaldo Caiado: R$ 4.840,00 (Vaquinhas online) | Sem registro no TSE

Augusto Cury: R$ 4.564,00 (Vaquinhas online) | Sem registro no TSE

Hertz Dias: R$ 2.090,00 (Vaquinhas online) | Sem registro no TSE

Clariana Barão: R$ 0,00 (TSE) | R$ 127,00 (Quero Apoiar)

Lula: Página de vaquinha ativa sem exibir o total acumulado | Sem registro no TSE

Pablo Marçal, Romeu Zema e Wilson Grassi: Sem vaquinha ativa identificada | Sem registro no TSE