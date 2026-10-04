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Veja a lista de deputados estaduais eleitos no Ceará (CE) em 2026

46 deputados estaduais vão compor as cadeiras da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 23:35

Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Crédito: Divulgação

Eleitores cearenses foram às urnas nesse domingo )4) para eleger os 46 deputados estaduais que vão compor as cadeiras da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

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Veja a lista de deputados estaduais eleitos pelo Ceará:

Romeu Aldigueri (PSB)

Osmar Baquit (PSB)

Sérgio Aguiar (PSB)

Guilherme Landim (PSB)

Jeová Mota (PSB)

Fabiola Carneiro (PSB)

Marcos Sobreira (PSB)

Elizeu Monteiro (PSB)

Paloma Nunes (PSB)

Manu Pimenta (PSB)

Marta Gonçalves (PSB)

Dr. Geronimo (PSB)

Lia Gomes (PSB)

Liziany Medeiros (PT)

Lais Nunes (PT)

Jade Romero (PT)

Catanho (PT)

Jô Farias (PT)

De Assis Diniz (PT)

Franzé Carneiro (PT)

Missias Dias (PT)

Gadyel (PT)

Ilo Neto (PT)

Moisés Braz (PT)

Tancredo dos Santos (PL)

Bella Carmelo (PL)

Abreu Junior (PL)

Dra. Silvana (PL)

Dra. Mayra Pinheiro (PL)

Frota Neto (PL)

Domingos Filho (PSD)

Firmo Camurça (PSD)

Simão Pedro (PSD)

Felipe Vasques (PSDB)

Davi Benevides (PSDB)

Emilia Pessoa (PSDB)

Gabriel Biologia (PSOL)

Leo Suricate (PSOL)

David Durand (REP)

Gardel Rolim (REP)

Moses Filho (União Brasil)

James Bel (União Brasil)

Davi de Raimundão (MDB)

Zezinho Albuquerque (PP)

João Jaime (PV)

Georgia do Marcelão (Solidariedade)

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