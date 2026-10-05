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Veja a lista dos 10 deputados federais mais votados do Brasil em 2026

Nikolas Ferreira e Lucas Pavanato lideram o ranking com mais de 3 milhões de votos cada; Erika Hilton registra votação histórica entre as mulheres

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10:45

Nikolas Ferreira e Erika Hilton
Nikolas Ferreira e Erika Hilton Crédito: Divulgação

Nikolas Ferreira (PL-MG), Lucas Pavanato (PL-SP) e Erika Hilton (PSOL-SP) lideram o ranking dos deputados federais mais votados nas eleições deste domingo (4). Os dois primeiros ultrapassaram 3 milhões de votos cada, enquanto Erika recebeu quase 1,6 milhão e se tornou a mulher mais votada da história para a Câmara.

Entre os dez candidatos com maior votação, quatro são do PL e dois do PSOL. PT, Missão, PSB e Novo têm um representante cada. A lista reúne cinco homens e cinco mulheres, com metade dos nomes eleitos por São Paulo.

Nikolas conquistou 3.119.318 votos e manteve a liderança nacional alcançada em 2022, quando recebeu 1.492.047 votos. O resultado representa um crescimento de 109% e estabelece um novo recorde para o cargo no Brasil.

A marca anterior pertencia a Eduardo Bolsonaro, que somou 1.843.735 votos em São Paulo na eleição de 2018, pelo então PSL. Pavanato também superou esse total: com 3.038.438 votos, passou a ocupar o segundo lugar tanto no resultado de 2026 quanto no ranking histórico.

Durante a campanha, Nikolas e Pavanato gravaram propagandas juntos. Nas peças, o deputado mineiro pediu aos eleitores paulistas que ajudassem a levar o aliado para Brasília.

Erika Hilton foi reeleita com 1.596.472 votos, um aumento de 523% em relação aos 256.903 recebidos em 2022. Naquela eleição, ela havia ficado na 17ª posição nacional.

Os dez deputados federais mais votados em 2026

Os dez deputados federais mais votados em 2026

Nikolas Ferreira (PL-MG) — 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados
Lucas Pavanato (PL-SP) — 3.038.438 votos por Reprodução Instagram
Erika Hilton (PSOL-SP) — 1.596.472 votos por Câmara dos Deputados/Reprodução
André Fernandes (PL-CE) — 684.372 votos por Divulgação
Sâmia Bomfim (PSOL-SP) — 583.107 votos por Divulgação
Julia Zanatta (PL-SC) — 560.223 votos por Câmara dos Deputados
Ana Elisa (PT-MG) — 524.219 votos por Divulgação
Kim Kataguiri (Missão-SP) — 520.071 votos por Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Tabata Amaral (PSB-SP) — 476.383 votos por Divulgação
Jeffrey Chiquini (Novo-PR) — 425.399 votos por Divulgação
1 de 10
Nikolas Ferreira (PL-MG) — 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados

Nikolas Ferreira (PL-MG) — 3.119.318 votos

Lucas Pavanato (PL-SP) — 3.038.438 votos

Erika Hilton (PSOL-SP) — 1.596.472 votos

André Fernandes (PL-CE) — 684.372 votos

Sâmia Bomfim (PSOL-SP) — 583.107 votos

Julia Zanatta (PL-SC) — 560.223 votos

Ana Elisa (PT-MG) — 524.219 votos

Kim Kataguiri (Missão-SP) — 520.071 votos

Tabata Amaral (PSB-SP) — 476.383 votos

Jeffrey Chiquini (Novo-PR) — 425.399 votos

Além dos cinco representantes de São Paulo, o ranking tem dois de Minas Gerais e um de cada um dos seguintes estados: Ceará, Santa Catarina e Paraná.

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