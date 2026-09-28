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Veja a lista e os números dos candidatos a senador pela Bahia nas eleições 2026

Votação será decidida em turno único; cada eleitor vai escolher dois nomes

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:27

Senado Federal
Senado Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Dez candidatos disputam as duas vagas da Bahia no Senado nas eleições de 4 de outubro. A corrida reúne dois ex-governadores, Jaques Wagner e Rui Costa, ambos do PT, além do senador Angelo Coronel (Republicanos), que tenta permanecer na Casa. Entre os dez nomes, Professora Delliana, do PSOL, é a única mulher.

Wagner e Coronel ocupam hoje as cadeiras que estarão em disputa: seus mandatos terminam em janeiro de 2027. Otto Alencar, o terceiro senador baiano, foi eleito em 2022 e permanece no cargo até 2031. Em todo o país, a eleição renovará 54 das 81 vagas do Senado. Cada eleitor poderá votar em dois candidatos, e os dois mais votados em cada estado serão eleitos, sem segundo turno.

Na eleição para o Senado, cada eleitor poderá votar em dois candidatos diferentes. Como a Bahia tem duas vagas em disputa, serão eleitos os dois nomes mais votados no estado, sem segundo turno.

Candidatos ao Senado na Bahia

Angelo Coronel (Republicanos) - 100 por Divulgação
Carlos Sodré (Mobiliza) - 333 por Divulgação
Gregório Gould (UP) - 800 por Reprodução
Jaques Wagner (PT) - 130 por Reprodução/Redes Sociais
João Roma (PL) - 222 por Divulgação
Marcelo Carvalho (Rede) - 180 por Reprodução
Marcelo Millet (PCO) - 290 por Reprodução
Marcelo Santtana (DC) - 277 por Reprodução
Professora Delliana (PSOL) - 500 por Divulgação
Rui Costa (PT) - 133 por Pedro França/ Agência Senado
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Angelo Coronel (Republicanos) - 100 por Divulgação

Conheça os dez candidatos ao Senado pela Bahia

Angelo Coronel (Republicanos) - Senador desde 2019, o engenheiro civil e empresário começou a carreira política como prefeito de Coração de Maria. Também foi deputado estadual e presidiu a Assembleia Legislativa da Bahia. Seu número é 100.

Jaques Wagner (PT) - Ex-governador da Bahia por dois mandatos, foi deputado federal e ministro nos governos Lula e Dilma Rousseff. Eleito senador em 2018, é atualmente líder do governo na Casa. Seu número é 130.

Rui Costa (PT) - Ex-vereador de Salvador e ex-deputado estadual, governou a Bahia por dois mandatos consecutivos. Depois, assumiu a Casa Civil no governo Lula, cargo que deixou em março. Seu número é 133.

João Roma (PL) - Foi chefe de gabinete de ACM Neto na Prefeitura de Salvador, deputado federal e ministro da Cidadania no governo Jair Bolsonaro. Em 2022, disputou o governo da Bahia e terminou em terceiro lugar. Seu número é 222.

Carlos Sodré (Mobiliza) - Advogado natural de Itapé, no sul da Bahia, já atuou como subsecretário do governo estadual e disputou a prefeitura de sua cidade natal. Defende maior representação política para o sul do estado. Seu número é 333.

Gregório Gould (UP) - Um dos fundadores da Unidade Popular na Bahia, iniciou a militância no movimento estudantil e participou de organizações de estudantes no Rio de Janeiro. Também é escritor. Seu número é 800.

Marcelo Carvalho (Rede) - Professor de ensino médio, dirigente sindical e presidente da União Geral dos Trabalhadores na Bahia. Foi candidato a vereador de Salvador em 2020 e ficou como suplente na eleição de 2024. Seu número é 180.

Marcelo Millet (PCO) - Motorista de aplicativo, já concorreu à vice-prefeitura de Salvador, em 2020, e ao governo da Bahia, em 2022. Seu número é 290.

Marcelo Santtana (DC) - Advogado, disputou eleições para a Câmara dos Deputados, a Prefeitura e a Câmara Municipal de Lauro de Freitas. Seu número é 277.

Professora Delliana (PSOL) - Professora de ensino médio, formada em filosofia e mestre em letras. Em 2024, tentou disputar uma vaga na Câmara Municipal de Itabuna, mas teve a candidatura indeferida por problemas no registro da federação partidária. Seu número é 500.

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