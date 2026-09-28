Veja a lista e os números dos candidatos a senador pela Bahia nas eleições 2026

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Carol Neves
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:27
Dez candidatos disputam as duas vagas da Bahia no Senado nas eleições de 4 de outubro. A corrida reúne dois ex-governadores, Jaques Wagner e Rui Costa, ambos do PT, além do senador Angelo Coronel (Republicanos), que tenta permanecer na Casa. Entre os dez nomes, Professora Delliana, do PSOL, é a única mulher.
Wagner e Coronel ocupam hoje as cadeiras que estarão em disputa: seus mandatos terminam em janeiro de 2027. Otto Alencar, o terceiro senador baiano, foi eleito em 2022 e permanece no cargo até 2031. Em todo o país, a eleição renovará 54 das 81 vagas do Senado. Cada eleitor poderá votar em dois candidatos, e os dois mais votados em cada estado serão eleitos, sem segundo turno.
Na eleição para o Senado, cada eleitor poderá votar em dois candidatos diferentes. Como a Bahia tem duas vagas em disputa, serão eleitos os dois nomes mais votados no estado, sem segundo turno.
Candidatos ao Senado na Bahia
Conheça os dez candidatos ao Senado pela Bahia
Angelo Coronel (Republicanos) - Senador desde 2019, o engenheiro civil e empresário começou a carreira política como prefeito de Coração de Maria. Também foi deputado estadual e presidiu a Assembleia Legislativa da Bahia. Seu número é 100.
Jaques Wagner (PT) - Ex-governador da Bahia por dois mandatos, foi deputado federal e ministro nos governos Lula e Dilma Rousseff. Eleito senador em 2018, é atualmente líder do governo na Casa. Seu número é 130.
Rui Costa (PT) - Ex-vereador de Salvador e ex-deputado estadual, governou a Bahia por dois mandatos consecutivos. Depois, assumiu a Casa Civil no governo Lula, cargo que deixou em março. Seu número é 133.
João Roma (PL) - Foi chefe de gabinete de ACM Neto na Prefeitura de Salvador, deputado federal e ministro da Cidadania no governo Jair Bolsonaro. Em 2022, disputou o governo da Bahia e terminou em terceiro lugar. Seu número é 222.
Carlos Sodré (Mobiliza) - Advogado natural de Itapé, no sul da Bahia, já atuou como subsecretário do governo estadual e disputou a prefeitura de sua cidade natal. Defende maior representação política para o sul do estado. Seu número é 333.
Gregório Gould (UP) - Um dos fundadores da Unidade Popular na Bahia, iniciou a militância no movimento estudantil e participou de organizações de estudantes no Rio de Janeiro. Também é escritor. Seu número é 800.
Marcelo Carvalho (Rede) - Professor de ensino médio, dirigente sindical e presidente da União Geral dos Trabalhadores na Bahia. Foi candidato a vereador de Salvador em 2020 e ficou como suplente na eleição de 2024. Seu número é 180.
Marcelo Millet (PCO) - Motorista de aplicativo, já concorreu à vice-prefeitura de Salvador, em 2020, e ao governo da Bahia, em 2022. Seu número é 290.
Marcelo Santtana (DC) - Advogado, disputou eleições para a Câmara dos Deputados, a Prefeitura e a Câmara Municipal de Lauro de Freitas. Seu número é 277.
Professora Delliana (PSOL) - Professora de ensino médio, formada em filosofia e mestre em letras. Em 2024, tentou disputar uma vaga na Câmara Municipal de Itabuna, mas teve a candidatura indeferida por problemas no registro da federação partidária. Seu número é 500.