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Veja a lista oficial dos 39 deputados federais eleitos pela Bahia em 2026

Nova bancada baiana na Câmara dos Deputados foi definida após a votação deste domingo (4)

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 14:06

Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília, durante votação do processo contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Os deputados rejeitaram a denúncia por 263 a 227.
Câmara dos Deputados Crédito: André Dusek/ Estadão Conteúdo

A lista oficial dos 39 deputados federais eleitos pela Bahia foi disponibilizada pela Justiça Eleitoral nesta segunda-feira (5), após a conclusão da apuração das eleições realizadas no domingo (4). Os parlamentares vão representar o estado na Câmara dos Deputados a de 2027 para um mandato de quatro anos.

A nova composição da bancada baiana reúne nomes que conquistaram a reeleição e novos parlamentares que chegam à Câmara pela primeira vez. Confira a lista completa dos eleitos e a votação de cada um.

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Deputados federais da Bahia eleitos em 2026 (em ordem alfabética)

Adolfo Viana (PSDB) por Câmara dos Deputados
Afonso Florence (PT) por Câmara dos Deputados
Alice Portugal (PCdoB) por Câmara dos Deputados
Antonio Brito (PSD) por Câmara dos Deputados
Capitão Alden (PL) por Câmara dos Deputados
Carlos Muniz (PSDB) por Reprodução
Cláudio Cajado (PP) por Câmara dos Deputados
Charles Fernandes (PSD) por Câmara dos Deputados
Dal Barreto (União Brasil) por Câmara Federal
Daniel Alencar (PSD) por Divulgação
Daniel Almeida (PC do B) por PC do B na Câmara
Diego Coronel (Republicanos) por Câmara dos Deputados
Doutora Raissa Soares (PL) por Divulgação
Elmar Nascimento (União Brasil) por Câmara dos Deputados
Ditinho Avivip (União) por Reprodução
Elmo Vaz (Avante) por Divulgação
Félix Mendonça Júnior (PDT) por Câmara dos Deputados
Ivoneide Caetano (PT) por Câmara dos Deputados
Gabriel Nunes (PSD) por Câmara dos Deputados
João Carlos Bacelar (PL) por Câmara dos Deputados
Jorge Solla (PT) por Câmara dos Deputados
Joseildo Ramos (PT) por Câmara dos Deputados
Leur Lomanto Júnior (União) por Câmara dos Deputados
Leo Prates (Republicanos) por Divulgação
Lucas Reis (PT) por Divulgação
Manuel Rocha (União) por Alba
Maria Marighella (PT) por Fernando Frazão/Agência Brasil
Mário Negromonte Jr. (PSB) por Câmara dos Deputados
Márcio Marinho (Republicanos) por Câmara dos Deputados
Neto Carletto (Avante) por Câmara dos Deputados
Olivia Santana (PCdoB) por Divulgação
Pastor Sargento Isidório (Avante) por Câmara dos Deputados
Paulo Azi (União Brasil) por Câmara dos Deputados
Raimundo Costa (PSD) por Câmara dos Deputados
Ricardo Maia (MDB) por Câmara dos Deputados
Roberta Roma (PL) por Câmara dos Deputados
Sandro Filho (PP) por Reprodução
Sérgio Brito (PSD) por Câmara dos Deputados
Valmir Assunção (PT) por Câmara dos Deputados
1 de 39
Adolfo Viana (PSDB) por Câmara dos Deputados

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