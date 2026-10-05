Veja a lista oficial dos 39 deputados federais eleitos pela Bahia em 2026

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Thais Borges
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 14:06
A lista oficial dos 39 deputados federais eleitos pela Bahia foi disponibilizada pela Justiça Eleitoral nesta segunda-feira (5), após a conclusão da apuração das eleições realizadas no domingo (4). Os parlamentares vão representar o estado na Câmara dos Deputados a de 2027 para um mandato de quatro anos.
A nova composição da bancada baiana reúne nomes que conquistaram a reeleição e novos parlamentares que chegam à Câmara pela primeira vez. Confira a lista completa dos eleitos e a votação de cada um.
Deputados federais da Bahia eleitos em 2026 (em ordem alfabética)