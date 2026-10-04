FESTA DA DEMOCRACIA

VEJA FOTOS: Filas e movimento intenso marcam votação em Salvador neste domingo (4)

Eleitores foram às urnas para registrar seis votos no primeiro turno das eleições de 2026

Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:54

Veja como foi o domingo de eleição em Salvador Crédito: Arisson Marinho

Filas e grande movimentação marcaram a votação em Salvador neste domingo (4), dia do primeiro turno das eleições de 2026. Com previsão de temperatura máxima próxima dos 29°C, a capital baiana registrou concentração de eleitores desde as primeiras horas da manhã. Houve filas em locais como o Colégio Estadual Vale dos Lagos, no bairro de Vale dos Lagos, o Colégio São José, no Bonfim, e o Colégio Estadual Ana Bernardes, em Cajazeiras VI, enquanto a abertura dos portões do Luiz Viana Filho teve correria e empurra-empurra.

Na urna, os baianos tiveram seis votos a registrar: deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República. As escolhas para o Senado devem ser destinadas a candidatos diferentes. Entre a espera nas filas e a passagem pelas cabines, os registros mostram a movimentação nos locais de votação da capital. Veja na galeria imagens deste domingo de eleições em Salvador.