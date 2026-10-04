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VEJA FOTOS: Filas e movimento intenso marcam votação em Salvador neste domingo (4)

Eleitores foram às urnas para registrar seis votos no primeiro turno das eleições de 2026

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:54

Veja como foi o domingo de eleição em Salvador
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador Crédito: Arisson Marinho

Filas e grande movimentação marcaram a votação em Salvador neste domingo (4), dia do primeiro turno das eleições de 2026. Com previsão de temperatura máxima próxima dos 29°C, a capital baiana registrou concentração de eleitores desde as primeiras horas da manhã. Houve filas em locais como o Colégio Estadual Vale dos Lagos, no bairro de Vale dos Lagos, o Colégio São José, no Bonfim, e o Colégio Estadual Ana Bernardes, em Cajazeiras VI, enquanto a abertura dos portões do Luiz Viana Filho teve correria e empurra-empurra.

ACOMPANHE A APURAÇÃO AO VIVO DAS ELEIÇÕES 2026

Na urna, os baianos tiveram seis votos a registrar: deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República. As escolhas para o Senado devem ser destinadas a candidatos diferentes. Entre a espera nas filas e a passagem pelas cabines, os registros mostram a movimentação nos locais de votação da capital. Veja na galeria imagens deste domingo de eleições em Salvador.

Veja imagens da votação do primeiro turno eleitoral em Salvador

Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Urna eletrônica sendo levada por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
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Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho

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