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Veja a lista de onde haverá 2º turno para governador e quem são os candidatos

Seis estados e o Distrito Federal voltam às urnas dia 25 para escolher líder do executivo; confira os candidatos e o resultado do 1º turno

Mariana Rios

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10:46

Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Tocantins e Distrito Federal voltam às urnas em 25 de outubro Crédito: Reprodução

A eleição para governador será decidida em segundo turno em seis estados e no Distrito Federal. Os eleitores voltarão às urnas no domingo, dia 25 de outubro, quando escolherão entre os dois candidatos mais votados no primeiro turno.

Além do Distrito Federal, são eles: Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins.

Veja lista onde haverá 2º turno para governador e quem são os candidatos 1 de 9

No Acre, a disputa será entre Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos). No Amazonas, Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) avançaram para a segunda votação.

No Distrito Federal, que não é um estado, mas também elege governador, a disputa será entre Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT). Já no Espírito Santo, os candidatos que seguem na corrida são Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB).

No Rio de Janeiro, o segundo turno será disputado por Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD). No Rio Grande do Norte, os eleitores escolherão entre Allyson Bezerra (União) e Cadu de Lula (PT).

No Tocantins, a disputa será entre Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB).

A Constituição determina que, para ser eleito no primeiro turno, o candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos. Quando nenhum concorrente alcança esse percentual, os dois mais votados disputam o segundo turno.

A segunda votação ocorrerá no próximo dia 25, mesma data em que os eleitores brasileiros também voltarão às urnas para decidir a eleição presidencial.