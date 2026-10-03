Veja o que pode e o que é proibido fazer no dia da votação

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Mariana Rios
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 05:30
O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo (4), das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila às 17h receberá uma senha e poderá votar.
No dia da votação, o eleitor pode demonstrar sua preferência política de maneira individual e silenciosa. São permitidos, por exemplo, bandeiras, broches, adesivos e dísticos com a preferência política.
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O que não pode é transformar essa manifestação em ato de campanha. São proibidas manifestações coletivas, aglomerações de pessoas com roupas padronizadas, distribuição de material de campanha, abordagem ou tentativa de convencimento de eleitores, comícios, carreatas e uso de alto-falantes.
O eleitor não pode levar para a cabine de votação celular, máquina fotográfica, filmadora ou qualquer equipamento que possa comprometer o sigilo do voto.
Os aparelhos deverão ser desligados e deixados no local indicado pelos mesários.
As mesas receptoras de justificativa funcionarão das 8h às 17h. Quem estiver fora do domicílio eleitoral também poderá justificar a ausência pelo aplicativo e-Título, conforme as regras da Justiça Eleitoral.
O transporte público coletivo deverá ser oferecido gratuitamente no dia da votação. Também são permitidos o transporte regular, táxis e veículos de aplicativos, além do uso de veículo particular pelo proprietário para transportar integrantes da própria família.
O que é proibido é o transporte organizado de eleitores com finalidade eleitoral.