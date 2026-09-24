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Veja os detalhes da pesquisa Quaest que mostra ACM Neto à frente de Jerônimo

Levantamento também aponta que Rui Costa e Jaques Wagner, ambos do PT, estão estagnados na disputa pelo Senado

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 22:21

ACM Neto durante ato em Conceição do Coité
ACM Neto, candidato ao governo da Bahia pelo União Brasil Crédito: Divulgação

Duas novas pesquisas divulgadas nesta quinta-feira (24) mostram ACM Neto (União Brasil) à frente na disputa pelo governo da Bahia. No levantamento Quaest, contratado pela TV Bahia, o ex-prefeito de Salvador aparece com 42% das intenções de voto, contra 40% do governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT). Na consulta da Paraná Pesquisas, a distância entre os dois é maior. ACM Neto registra 46,7%, enquanto Jerônimo soma 42%, uma vantagem de 4,7 pontos percentuais para o candidato do União Brasil.

Na comparação com o levantamento anterior da Quaest, divulgado em 27 de agosto, ACM Neto subiu de 39% para 42%, já Jerônimo de 37% para 40%. Maria Bona (PCO) aparece com 1%. Ronaldo Mansur (PSOL), Aroldo Felix (UP) e Ariel Capistrano (DC) não pontuaram. O percentual de indecisos caiu de 12% para 9%, enquanto branco, nulo ou eleitores que afirmam não votar permanecem em 8%.

Considerando apenas os votos válidos, ACM Neto supera a marca de 50% nos dois levantamentos. Na Quaest, o candidato do União Brasil chega a 50,6%, contra 48,2% de Jerônimo Rodrigues. Já na Paraná Pesquisas, Neto alcança 51,5%, enquanto o governador registra 46,3%.

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Espontânea

No levantamento espontâneo da Quaest, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, ACM Neto aparece com 29% das intenções de voto, contra 27% de Jerônimo Rodrigues. No levantamento anterior, divulgado em 27 de agosto, Neto tinha 20%, enquanto Jerônimo registrava 23%.

Os números mostram também uma redução expressiva do contingente de eleitores que ainda não espontaneamente apontam um candidato. Os indecisos caíram de 54% para 40% em menos de um mês. Outros candidatos somam 1%, mesmo percentual do levantamento anterior, enquanto brancos, nulos ou eleitores que dizem não votar passaram de 2% para 3%.

A Quaest também testou um eventual segundo turno entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues. Nesse cenário, o candidato do União Brasil aparece com 45%, ante 43% do petista. Em 27 de agosto, os percentuais eram de 44% para Neto e 41% para Jerônimo.

No cenário de segundo turno, os indecisos recuaram de 9% para 7%, enquanto brancos, nulos ou quem afirma que não irá votar passaram de 6% para 5%.

A Quaest ouviu 900 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 20 e 23 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BA-01850/2026.

Disputa ao Senado

Candidatos ao Senado, Rui Costa e Jaques Wagner, ambos do PT, aparecem estagnados na nova pesquisa Quaest. Rui Costa mantém 23% das intenções de voto, mesmo percentual registrado em 27 de agosto, enquanto Jaques Wagner segue com 17%, também sem variação. Os dois continuam nas primeiras posições da disputa pelas duas vagas em jogo.

Quem avançou foram João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos). Roma passou de 7% para 11%, uma alta de quatro pontos percentuais, enquanto Coronel também cresceu quatro pontos, saindo de 5% para 9%. Professora Delliana Ricelli (PSOL) permaneceu com 2%, e Marcelo Santtana (DC), Marcelo Carvalho (PSOL) e Carlos Sodré (Mobiliza) aparecem com 1% cada.

A pesquisa mostra ainda uma redução do eleitorado sem candidato definido. Os indecisos recuaram de 22% para 19%, enquanto brancos, nulos ou eleitores que dizem não votar caíram de 20% para 16%.

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