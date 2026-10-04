Veja quem são os deputados estaduais eleitos na Bahia em 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 22:51
A Bahia definiu neste domingo (4) os 63 deputados estaduais que vão ocupar as cadeiras da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) a partir de 2027. Os parlamentares foram escolhidos para um mandato de quatro anos.
Diferentemente das eleições para presidente, governador e senador, a escolha dos deputados estaduais é feita pelo sistema proporcional. Isso significa que a quantidade de votos recebida individualmente pelo candidato não é o único fator considerado para definir os eleitos. O desempenho dos partidos e federações também influencia a distribuição das vagas.
Os deputados estaduais são responsáveis por elaborar e votar leis estaduais, fiscalizar as ações do Governo da Bahia e analisar propostas relacionadas ao orçamento do estado, entre outras atribuições.
Deputados estaduais mais votados (53,35% urnas apuradas)
Matéria em atualização. A lista pode sofrer alterações visto que cerca de 120 urnas (0,34% em todo o estado) ainda precisam ser apuradas.