Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja quem são os deputados estaduais eleitos na Bahia em 2026

63 candidatos foram eleitos para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nos próximos quatro anos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 22:51

ALBA, local dos deputados estaduais
ALBA, local de atuação dos deputados estaduais Crédito: Divulgação

A Bahia definiu neste domingo (4) os 63 deputados estaduais que vão ocupar as cadeiras da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) a partir de 2027. Os parlamentares foram escolhidos para um mandato de quatro anos.

Diferentemente das eleições para presidente, governador e senador, a escolha dos deputados estaduais é feita pelo sistema proporcional. Isso significa que a quantidade de votos recebida individualmente pelo candidato não é o único fator considerado para definir os eleitos. O desempenho dos partidos e federações também influencia a distribuição das vagas.

Os deputados estaduais são responsáveis por elaborar e votar leis estaduais, fiscalizar as ações do Governo da Bahia e analisar propostas relacionadas ao orçamento do estado, entre outras atribuições.

Deputados estaduais mais votados (53,35% urnas apuradas)

Deputados estaduais mais votados (53,35% urnas apuradas) por Reprodução
Deputados estaduais mais votados (53,35% urnas apuradas) por Reprodução
Deputados estaduais mais votados (53,35% urnas apuradas) por Reprodução
Deputados estaduais mais votados (53,35% urnas apuradas) por Reprodução
Deputados estaduais mais votados (53,35% urnas apuradas) por Reprodução
Deputados estaduais mais votados (53,35% urnas apuradas) por Reprodução
Deputados estaduais mais votados (53,35% urnas apuradas) por Reprodução
Deputados estaduais mais votados (53,35% urnas apuradas) por Reprodução
Deputados estaduais mais votados (53,35% urnas apuradas) por Reprodução
Deputados estaduais mais votados (53,35% urnas apuradas) por Reprodução
1 de 10
Deputados estaduais mais votados (53,35% urnas apuradas) por Reprodução

Confira a lista dos deputados estaduais eleitos na Bahia em 2026

  • Avante — 6 vagas
  • Tancredo Isidório (82.370 votos)
  • Léo de Neco (81.505 votos)
  • Vitor Azevedo (68.494 votos)
  • Silva Neto (66.769 votos)
  • João de Furão (58.360 votos)
  • Felipe Duarte (51.719 votos)
  • Partido Democrático Trabalhista (PDT) — 5 vagas
  • Luciano Pinheiro (88.355 votos)
  • Marcinho Oliveira (79.982 votos)
  • Neto Coelho (54.220 votos)
  • Josafá Marinho (46.527 votos)
  • Cacau da Mata (464.466 votos)
  • Republicanos — 4 vagas
  • Dr. Thiago Gilleno (113.705 votos)
  • Angelo Coronel Filho (67.579 votos)
  • Jurailton Santos (60.461 votos)
  • José de Arimateia (49.287 votos)
  • Partido Social Democrático (PSD) — 9 vagas
  • Ivana Bastos (202.999 votos)
  • Denise Menezes (102.077 votos)
  • Alex da Piatã (99.572 votos)
  • Andrea Castro (86.920 votos)
  • Niltinho (79.308 votos)
  • Ricardo Rodrigues (74.387 votos)
  • Eduardo Alencar (72.742 votos)
  • Cláudia Oliveira (71.452 votos)
  • Ludmilla Fiscina (63.782 votos)
  • Movimento Democrático Brasileiro (MDB) — 2 vagas
  • Rogério Andrade (93.409 votos)
  • Carlinhos Sobral (73.040 votos)
  • Partido Liberal (PL) — 7 vagas
  • Diego Castro  (160.117 votos)
  • Cinthya Marabá (88.970 votos)
  • Samuel Júnior (86.949 votos)
  • Igor (79.651 votos)
  • Jânio Natal Júnior (77.643 votos)
  • Paulo Câmara (65.596 votos)
  • Soldado Prisco (50.200 votos)
  • Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT–PCdoB–PV) — 19 vagas
  • Rowena (PT) — 136.707 votos
  • Rosemberg (PT) — 100.343 votos
  • Osni (PT) — 88.829 votos
  • Angelo Almeida (PT) — 86.972 votos
  • Vilma Reis (PT) — 83.109 votos
  • Júlio Pinheiro (PT) — 78.512 votos
  • Juvenilson Passos (PT) — 75.387 votos
  • Zé Raimundo (PT) — 74.364 votos
  • Junior Muniz (PT) — 73.549 votos
  • Bobô (PCdoB) — 70.231 votos
  • Fabrício (PCdoB) — 64.235 votos
  • Roberto Carlos (PV) — 63.625 votos
  • Robbinson (PT) — 63.537 votos
  • Tagner (PT) — 62.965 votos
  • Fátima Nunes (PT) — 62.944 votos
  • Eduardo Salles (PV) — 62.719 votos
  • Marquinho Viana (PV) — 59.981 votos
  • Zé do Sertão (PCdoB) — 59.513 votos
  • Neusa Cadore (PT) — 56.457 votos
  • Federação PSOL–Rede — 1 vaga
  • Kleber Rosa (PSOL) — 68.854 votos
  • Federação PSDB–Cidadania — 2 vagas
  • Tiago Correia (PSDB) — 65.857 votos
  • Jordavio Ramos (PSDB) — 47.686 votos
  • Federação União - Progresssista (União—PP) — 8 vagas
  • Elinaldo (União Brasil) — 100.740 votos
  • Pedro Tavares (União Brasil) — 97.676 votos
  • Sandro Régis (União Brasil) — 91.371 votos
  • Hassan de Zé Cocá (PP) — 75.211 votos
  • Junior Nascimento (União Brasil) — 72.043 votos
  • Dr. Pitágoras (PP) — 66.574 votos
  • Penalva (PP) — 64.467 votos
  • Luciano Simões Filho (União Brasil) — 60.584 votos

Matéria em atualização. A lista pode sofrer alterações visto que cerca de 120 urnas (0,34% em todo o estado) ainda precisam ser apuradas. 

Mais recentes

Imagem - Renan Santos chama resultado do primeiro turno de 'muito ruim' e revela se vai apoiar Lula ou Flávio

Renan Santos chama resultado do primeiro turno de 'muito ruim' e revela se vai apoiar Lula ou Flávio
Imagem - Veja a lista de deputados estaduais eleitos no Ceará (CE) em 2026

Veja a lista de deputados estaduais eleitos no Ceará (CE) em 2026
Imagem - Veja a lista de deputados estaduais eleitos em Sergipe (SE) em 2026

Veja a lista de deputados estaduais eleitos em Sergipe (SE) em 2026