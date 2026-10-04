ELEIÇÕES

Veja quem são os deputados estaduais eleitos na Bahia em 2026

63 candidatos foram eleitos para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nos próximos quatro anos

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 22:51

ALBA, local de atuação dos deputados estaduais Crédito: Divulgação

A Bahia definiu neste domingo (4) os 63 deputados estaduais que vão ocupar as cadeiras da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) a partir de 2027. Os parlamentares foram escolhidos para um mandato de quatro anos.

Diferentemente das eleições para presidente, governador e senador, a escolha dos deputados estaduais é feita pelo sistema proporcional. Isso significa que a quantidade de votos recebida individualmente pelo candidato não é o único fator considerado para definir os eleitos. O desempenho dos partidos e federações também influencia a distribuição das vagas.

Os deputados estaduais são responsáveis por elaborar e votar leis estaduais, fiscalizar as ações do Governo da Bahia e analisar propostas relacionadas ao orçamento do estado, entre outras atribuições.

Deputados estaduais mais votados (53,35% urnas apuradas) 1 de 10

Confira a lista dos deputados estaduais eleitos na Bahia em 2026

Avante — 6 vagas

Tancredo Isidório (82.370 votos)

Léo de Neco (81.505 votos)

Vitor Azevedo (68.494 votos)

Silva Neto (66.769 votos)

João de Furão (58.360 votos)

Felipe Duarte (51.719 votos)

Partido Democrático Trabalhista (PDT) — 5 vagas

Luciano Pinheiro (88.355 votos)

Marcinho Oliveira (79.982 votos)

Neto Coelho (54.220 votos)

Josafá Marinho (46.527 votos)

Cacau da Mata (464.466 votos)

Republicanos — 4 vagas

Dr. Thiago Gilleno (113.705 votos)

Angelo Coronel Filho (67.579 votos)

Jurailton Santos (60.461 votos)

José de Arimateia (49.287 votos)

Partido Social Democrático (PSD) — 9 vagas

Ivana Bastos (202.999 votos)

Denise Menezes (102.077 votos)

Alex da Piatã (99.572 votos)

Andrea Castro (86.920 votos)

Niltinho (79.308 votos)

Ricardo Rodrigues (74.387 votos)

Eduardo Alencar (72.742 votos)

Cláudia Oliveira (71.452 votos)

Ludmilla Fiscina (63.782 votos)

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) — 2 vagas

Rogério Andrade (93.409 votos)

Carlinhos Sobral (73.040 votos)

Partido Liberal (PL) — 7 vagas

Diego Castro (160.117 votos)

Cinthya Marabá (88.970 votos)

Samuel Júnior (86.949 votos)

Igor (79.651 votos)

Jânio Natal Júnior (77.643 votos)

Paulo Câmara (65.596 votos)

Soldado Prisco (50.200 votos)

Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT–PCdoB–PV) — 19 vagas

Rowena (PT) — 136.707 votos

Rosemberg (PT) — 100.343 votos

Osni (PT) — 88.829 votos

Angelo Almeida (PT) — 86.972 votos

Vilma Reis (PT) — 83.109 votos

Júlio Pinheiro (PT) — 78.512 votos

Juvenilson Passos (PT) — 75.387 votos

Zé Raimundo (PT) — 74.364 votos

Junior Muniz (PT) — 73.549 votos

Bobô (PCdoB) — 70.231 votos

Fabrício (PCdoB) — 64.235 votos

Roberto Carlos (PV) — 63.625 votos

Robbinson (PT) — 63.537 votos

Tagner (PT) — 62.965 votos

Fátima Nunes (PT) — 62.944 votos

Eduardo Salles (PV) — 62.719 votos

Marquinho Viana (PV) — 59.981 votos

Zé do Sertão (PCdoB) — 59.513 votos

Neusa Cadore (PT) — 56.457 votos

Federação PSOL–Rede — 1 vaga

Kleber Rosa (PSOL) — 68.854 votos

Federação PSDB–Cidadania — 2 vagas

Tiago Correia (PSDB) — 65.857 votos

Jordavio Ramos (PSDB) — 47.686 votos

Federação União - Progresssista (União—PP) — 8 vagas

Elinaldo (União Brasil) — 100.740 votos

Pedro Tavares (União Brasil) — 97.676 votos

Sandro Régis (União Brasil) — 91.371 votos

Hassan de Zé Cocá (PP) — 75.211 votos

Junior Nascimento (União Brasil) — 72.043 votos

Dr. Pitágoras (PP) — 66.574 votos

Penalva (PP) — 64.467 votos

Luciano Simões Filho (União Brasil) — 60.584 votos