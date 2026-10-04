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Veja quem são os deputados federais eleitos pela Bahia em 2026

Ao todo, 39 parlamentares foram escolhidos para ocupar as cadeiras destinadas ao estado na Câmara

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 23:27

CENTRO DE DECISÕES: A Assembleia Legislativa é o local onde os deputados estaduais debatem as prioridades de cada região, servindo de ponte entre as demandas das cidades e o Palácio do Governo
Câmara dos Deputados  Crédito: Camara dos deputados

A Bahia elegeu, neste domingo (4), os 39 deputados federais que formarão a bancada do estado na Câmara dos Deputados a partir de 2027. Os parlamentares terão mandato de quatro anos.

Confira abaixo a lista dos eleitos e a votação de cada candidato na disputa por uma das 39 cadeiras destinadas à Bahia. A lista segue a projeção da Justiça Eleitoral, mas pode ser atualizada. 

Confira quem são os deputados federais eleitos para o quadriênio 2027-2030

Deputados federais da Bahia mais votados na eleição de 2026 (em ordem alfabética)

Adolfo Viana (PSDB) por Câmara dos Deputados
Afonso Florence (PT) por Câmara dos Deputados
Alice Portugal (PCdoB) por Câmara dos Deputados
Antonio Brito (PSD) por Câmara dos Deputados
Cacá Leão (PP) por Divulgação
Capitão Alden (PL) por Câmara dos Deputados
Cláudio Cajado (PP) por Câmara dos Deputados
Charles Fernandes (PSD) por Câmara dos Deputados
Dal Barreto (União Brasil) por Câmara Federal
Daniel Alencar (PSD) por Divulgação
Daniel Almeida (PC do B) por PC do B na Câmara
Diego Coronel (Republicanos) por Câmara dos Deputados
Doutora Raissa Soares (PL) por Divulgação
Elmar Nascimento (União Brasil) por Câmara dos Deputados
Ditinho Avivip (União) por Reprodução
Elmo Vaz (Avante) por Divulgação
Félix Mendonça Júnior (PDT) por Câmara dos Deputados
Ivoneide Caetano (PT) por Câmara dos Deputados
Gabriel Nunes (PSD) por Câmara dos Deputados
João Carlos Bacelar (PL) por Câmara dos Deputados
Jorge Solla (PT) por Câmara dos Deputados
José Rocha (União) por Câmara dos Deputados
Joseildo Ramos (PT) por Câmara dos Deputados
Leur Lomanto Júnior (União) por Câmara dos Deputados
Leo Prates (Republicanos) por Divulgação
Lucas Reis (PT) por Divulgação
Maria Marighella (PT) por Fernando Frazão/Agência Brasil
Mário Negromonte Jr. (PSB) por Câmara dos Deputados
Márcio Marinho (Republicanos) por Câmara dos Deputados
Neto Carletto (Avante) por Câmara dos Deputados
Olivia Santana (PCdoB) por Divulgação
Pastor Sargento Isidório (Avante) por Câmara dos Deputados
Paulo Azi (União Brasil) por Câmara dos Deputados
Raimundo Costa (PSD) por Câmara dos Deputados
Ricardo Maia (MDB) por Câmara dos Deputados
Roberta Roma (PL) por Câmara dos Deputados
Sandro Filho (PP) por Reprodução
Sérgio Brito (PSD) por Câmara dos Deputados
Valmir Assunção (PT) por Câmara dos Deputados
1 de 39
Adolfo Viana (PSDB) por Câmara dos Deputados

Confira a lista dos deputados federais eleitos com a votação de cada um deles 

PSD - 6 vagas

Antonio Brito - 204.708 votos

Daniel Alencar - 192.244 votos

Gabriel Nunes - 153.463 votos

Sergio Brito - 147.088 votos

Raimundo Costa - 102.087 votos

Charles Fernandes - 87.673 votos

PDT - 1 vaga

Félix Mendonça Júnior - 58.813 votos

MDB - 1 vga

Ricardo Maia - 146.433 votos

AVANTE - 3 vagas

Pastor Sargento Isidório - 245.624 votos

Neto Carletto - 196.584 votos

Elmo Vaz - 65.475

PSB - 1 vaga

Mario Negromonte Jr. - 101.091 votos

Republicanos - 3 vagas

Diego Coronel - 144.280 votos

Léo Prates - 103.645 votos

Márcio Marinho - 97.168 votos

PL - 4 vagas

Doutora Raissa Soares - 162.249 votos

Roberta Roma - 155.622 votos

João Bacelar - 106.163 votos

Capitão Alden - 104.990 votos

FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA - 8 vagas

Sandro Filho (PP) - 167.090

Elmar (União) - 133.469 votos

Dal Barreto (União) - 122.498 votos

Ditinho Avivip (União) - 110.435 votos

Leur Lomanto Jr. (União) - 108.527 votos

Paulo Azi (União) - 105.388 votos

Claudio Cajado (PP) - 110.186

Cacá Leão - 80.010 votos

FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - 10 vagas

Lucas Reis (PT) - 191.702 votos

Ivoneide Caetano (PT) - 161.674 votos

Jorge Solla (PT) - 151.784 votos

Valmir Assunção (PT) - 148.624 votos

Afonso Florence (PT) - 137.817 votos

Olivia Santana (PCdoB)- 122.823 votos

Daniel (PCdoB) - 114.334 votos

Alice Portugal (PCdoB) - 114.326 votos

Maria Marighella (PT) - 108.731 votos

Joseildo (PT) - 107.896 votos107.896 votos

FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA

Carlos Muniz (PSDB) - 141.553 votos

Adolfo Viana (PSDB) - 119.308 votos

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