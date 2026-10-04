CÂMARA FEDERAL

Veja quem são os deputados federais eleitos pela Bahia em 2026

Ao todo, 39 parlamentares foram escolhidos para ocupar as cadeiras destinadas ao estado na Câmara

Thais Borges

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 23:27

Câmara dos Deputados Crédito: Camara dos deputados

A Bahia elegeu, neste domingo (4), os 39 deputados federais que formarão a bancada do estado na Câmara dos Deputados a partir de 2027. Os parlamentares terão mandato de quatro anos.

Confira abaixo a lista dos eleitos e a votação de cada candidato na disputa por uma das 39 cadeiras destinadas à Bahia. A lista segue a projeção da Justiça Eleitoral, mas pode ser atualizada.

Confira quem são os deputados federais eleitos para o quadriênio 2027-2030

Deputados federais da Bahia mais votados na eleição de 2026 (em ordem alfabética) 1 de 39

Confira a lista dos deputados federais eleitos com a votação de cada um deles

PSD - 6 vagas



Antonio Brito - 204.708 votos

Daniel Alencar - 192.244 votos

Gabriel Nunes - 153.463 votos

Sergio Brito - 147.088 votos

Raimundo Costa - 102.087 votos

Charles Fernandes - 87.673 votos

PDT - 1 vaga

Félix Mendonça Júnior - 58.813 votos

MDB - 1 vga

Ricardo Maia - 146.433 votos

AVANTE - 3 vagas

Pastor Sargento Isidório - 245.624 votos

Neto Carletto - 196.584 votos

Elmo Vaz - 65.475

PSB - 1 vaga

Mario Negromonte Jr. - 101.091 votos

Republicanos - 3 vagas

Diego Coronel - 144.280 votos

Léo Prates - 103.645 votos

Márcio Marinho - 97.168 votos

PL - 4 vagas

Doutora Raissa Soares - 162.249 votos

Roberta Roma - 155.622 votos

João Bacelar - 106.163 votos

Capitão Alden - 104.990 votos

FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA - 8 vagas

Sandro Filho (PP) - 167.090

Elmar (União) - 133.469 votos

Dal Barreto (União) - 122.498 votos

Ditinho Avivip (União) - 110.435 votos

Leur Lomanto Jr. (União) - 108.527 votos

Paulo Azi (União) - 105.388 votos

Claudio Cajado (PP) - 110.186

Cacá Leão - 80.010 votos

FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - 10 vagas

Lucas Reis (PT) - 191.702 votos

Ivoneide Caetano (PT) - 161.674 votos

Jorge Solla (PT) - 151.784 votos

Valmir Assunção (PT) - 148.624 votos

Afonso Florence (PT) - 137.817 votos

Olivia Santana (PCdoB)- 122.823 votos

Daniel (PCdoB) - 114.334 votos

Alice Portugal (PCdoB) - 114.326 votos

Maria Marighella (PT) - 108.731 votos

Joseildo (PT) - 107.896 votos107.896 votos

FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA

Carlos Muniz (PSDB) - 141.553 votos