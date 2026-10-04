Veja quem são os deputados federais eleitos pela Bahia em 2026

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Thais Borges
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 23:27
A Bahia elegeu, neste domingo (4), os 39 deputados federais que formarão a bancada do estado na Câmara dos Deputados a partir de 2027. Os parlamentares terão mandato de quatro anos.
Confira abaixo a lista dos eleitos e a votação de cada candidato na disputa por uma das 39 cadeiras destinadas à Bahia. A lista segue a projeção da Justiça Eleitoral, mas pode ser atualizada.
Deputados federais da Bahia mais votados na eleição de 2026 (em ordem alfabética)
PSD - 6 vagas
Antonio Brito - 204.708 votos
Daniel Alencar - 192.244 votos
Gabriel Nunes - 153.463 votos
Sergio Brito - 147.088 votos
Raimundo Costa - 102.087 votos
Charles Fernandes - 87.673 votos
PDT - 1 vaga
Félix Mendonça Júnior - 58.813 votos
MDB - 1 vga
Ricardo Maia - 146.433 votos
AVANTE - 3 vagas
Pastor Sargento Isidório - 245.624 votos
Neto Carletto - 196.584 votos
Elmo Vaz - 65.475
PSB - 1 vaga
Mario Negromonte Jr. - 101.091 votos
Republicanos - 3 vagas
Diego Coronel - 144.280 votos
Léo Prates - 103.645 votos
Márcio Marinho - 97.168 votos
PL - 4 vagas
Doutora Raissa Soares - 162.249 votos
Roberta Roma - 155.622 votos
João Bacelar - 106.163 votos
Capitão Alden - 104.990 votos
FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA - 8 vagas
Sandro Filho (PP) - 167.090
Elmar (União) - 133.469 votos
Dal Barreto (União) - 122.498 votos
Ditinho Avivip (União) - 110.435 votos
Leur Lomanto Jr. (União) - 108.527 votos
Paulo Azi (União) - 105.388 votos
Claudio Cajado (PP) - 110.186
Cacá Leão - 80.010 votos
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - 10 vagas
Lucas Reis (PT) - 191.702 votos
Ivoneide Caetano (PT) - 161.674 votos
Jorge Solla (PT) - 151.784 votos
Valmir Assunção (PT) - 148.624 votos
Afonso Florence (PT) - 137.817 votos
Olivia Santana (PCdoB)- 122.823 votos
Daniel (PCdoB) - 114.334 votos
Alice Portugal (PCdoB) - 114.326 votos
Maria Marighella (PT) - 108.731 votos
Joseildo (PT) - 107.896 votos107.896 votos
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
Carlos Muniz (PSDB) - 141.553 votos
Adolfo Viana (PSDB) - 119.308 votos