Vereador mais votado de Salvador em 40 anos, Jorge Araújo não consegue se eleger deputado federal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 11:05
O vereador Jorge Araújo (PP), que conquistou a maior votação para a Câmara Municipal de Salvador em 40 anos, não conseguiu repetir o desempenho nas urnas nas eleições de 2026. Candidato a deputado federal pela Bahia, ele recebeu 24.813 votos e ficou fora das 39 vagas destinadas ao estado na Câmara dos Deputados.
Após o resultado, Jorge agradeceu pelos votos nas redes sociais e afirmou que continuará atuando na política. “A missão não acabou. A caminhada continua, com a mesma fé, a mesma coragem e ainda mais vontade de trabalhar pelo nosso povo”, escreveu na terça-feira (6).
Os dez deputados federais mais votados em 2026
Em 2024, Jorge Araújo recebeu 36.065 votos para vereador e foi o candidato mais votado da capital baiana. Dois anos depois, disputou novamente uma vaga para deputado federal pelo PP, com o número 1112.
A candidatura a deputado federal já havia ocorrido em 2022, quando Jorge disputou uma vaga pela mesma legenda e recebeu cerca de 32 mil votos, ficando como primeiro suplente do partido.
Em abril deste ano, Jorge assumiu o mandato de deputado federal e levou para Brasília pautas relacionadas ao cotidiano da população. Entre as propostas apresentadas estão iniciativas voltadas à inclusão e proteção de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias, proteção de idosos contra golpes e fraudes, combate a ligações abusivas de telemarketing e melhores condições de trabalho para cordeiros e trabalhadores de grandes eventos.
Ele também apresentou uma proposta para impedir a apreensão de veículos exclusivamente pelo atraso no pagamento do IPVA, garantindo prazo para regularização.