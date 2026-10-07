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Vereador mais votado de Salvador em 40 anos, Jorge Araújo não consegue se eleger deputado federal

Apresentador obteve 24.813 votos neste ano

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 11:05

Jorge Araújo não consegue se eleger deputado federal Crédito: Reprodução 

O vereador Jorge Araújo (PP), que conquistou a maior votação para a Câmara Municipal de Salvador em 40 anos, não conseguiu repetir o desempenho nas urnas nas eleições de 2026. Candidato a deputado federal pela Bahia, ele recebeu 24.813 votos e ficou fora das 39 vagas destinadas ao estado na Câmara dos Deputados.

Após o resultado, Jorge agradeceu pelos votos nas redes sociais e afirmou que continuará atuando na política. “A missão não acabou. A caminhada continua, com a mesma fé, a mesma coragem e ainda mais vontade de trabalhar pelo nosso povo”, escreveu na terça-feira (6).

Os dez deputados federais mais votados em 2026

Nikolas Ferreira (PL-MG) — 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados
Lucas Pavanato (PL-SP) — 3.038.438 votos por Reprodução Instagram
Erika Hilton (PSOL-SP) — 1.596.472 votos por Câmara dos Deputados/Reprodução
André Fernandes (PL-CE) — 684.372 votos por Divulgação
Sâmia Bomfim (PSOL-SP) — 583.107 votos por Divulgação
Julia Zanatta (PL-SC) — 560.223 votos por Câmara dos Deputados
Ana Elisa (PT-MG) — 524.219 votos por Divulgação
Kim Kataguiri (Missão-SP) — 520.071 votos por Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Tabata Amaral (PSB-SP) — 476.383 votos por Divulgação
Jeffrey Chiquini (Novo-PR) — 425.399 votos por Divulgação
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Nikolas Ferreira (PL-MG) — 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados

Em 2024, Jorge Araújo recebeu 36.065 votos para vereador e foi o candidato mais votado da capital baiana. Dois anos depois, disputou novamente uma vaga para deputado federal pelo PP, com o número 1112.

A candidatura a deputado federal já havia ocorrido em 2022, quando Jorge disputou uma vaga pela mesma legenda e recebeu cerca de 32 mil votos, ficando como primeiro suplente do partido.

Em abril deste ano, Jorge assumiu o mandato de deputado federal e levou para Brasília pautas relacionadas ao cotidiano da população. Entre as propostas apresentadas estão iniciativas voltadas à inclusão e proteção de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias, proteção de idosos contra golpes e fraudes, combate a ligações abusivas de telemarketing e melhores condições de trabalho para cordeiros e trabalhadores de grandes eventos.

Ele também apresentou uma proposta para impedir a apreensão de veículos exclusivamente pelo atraso no pagamento do IPVA, garantindo prazo para regularização.

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