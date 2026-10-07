ELEIÇÕES 2026

Vereador mais votado de Salvador em 40 anos, Jorge Araújo não consegue se eleger deputado federal

Apresentador obteve 24.813 votos neste ano

Esther Morais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 11:05

Jorge Araújo não consegue se eleger deputado federal Crédito: Reprodução

O vereador Jorge Araújo (PP), que conquistou a maior votação para a Câmara Municipal de Salvador em 40 anos, não conseguiu repetir o desempenho nas urnas nas eleições de 2026. Candidato a deputado federal pela Bahia, ele recebeu 24.813 votos e ficou fora das 39 vagas destinadas ao estado na Câmara dos Deputados.

Após o resultado, Jorge agradeceu pelos votos nas redes sociais e afirmou que continuará atuando na política. “A missão não acabou. A caminhada continua, com a mesma fé, a mesma coragem e ainda mais vontade de trabalhar pelo nosso povo”, escreveu na terça-feira (6).

Os dez deputados federais mais votados em 2026 1 de 10

Em 2024, Jorge Araújo recebeu 36.065 votos para vereador e foi o candidato mais votado da capital baiana. Dois anos depois, disputou novamente uma vaga para deputado federal pelo PP, com o número 1112.

A candidatura a deputado federal já havia ocorrido em 2022, quando Jorge disputou uma vaga pela mesma legenda e recebeu cerca de 32 mil votos, ficando como primeiro suplente do partido.

Em abril deste ano, Jorge assumiu o mandato de deputado federal e levou para Brasília pautas relacionadas ao cotidiano da população. Entre as propostas apresentadas estão iniciativas voltadas à inclusão e proteção de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias, proteção de idosos contra golpes e fraudes, combate a ligações abusivas de telemarketing e melhores condições de trabalho para cordeiros e trabalhadores de grandes eventos.