ELEIÇÕES 2026

Véspera de eleição, Lula e Flávio Bolsonaro fazem últimos atos de campanha neste sábado (24)

Com caminhadas e comícios marcados, políticos tentam garantir votos a um dia da decisão nas urnas

Metrópoles

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 10:28

Flavio Bolsonaro e Lula Crédito: Agência Senado e Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) encerram, neste sábado (24/10), as agendas de rua da campanha presidencial no Rio de Janeiro e em São Paulo, estados ligados às trajetórias políticas dos dois candidatos.

A programação se dá na véspera do segundo turno, marcado para domingo (25/10).

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Lula começará o dia com uma caminhada em Copacabana, no Rio, às 10h, antes de seguir para São Paulo, onde fará seu último ato na Avenida Paulista, às 16h.

Flávio, por sua vez, participará do chamado “Bloco do 22” em Belo Horizonte, às 9h, e encerrará a campanha na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, no Rio, às 14h.

São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, com 34,1 milhões de eleitores, enquanto o Rio reúne 12,8 milhões. Juntos, os dois estados representam quase 30% do eleitorado brasileiro. Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral, soma outros 16,4 milhões de votantes.

A concentração no Sudeste marca uma disputa por votos em estados nos quais Flávio terminou o primeiro turno à frente de Lula. O senador venceu em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro, enquanto o presidente tenta reduzir a vantagem do adversário nesses locais.

Redutos políticos

O Rio é o domicílio eleitoral de Flávio e o estado pelo qual é senador desde 2019. Antes disso, foi deputado estadual por quatro mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

O estado também representa as origens políticas do bolsonarismo.

Jair Bolsonaro (PL) iniciou sua trajetória eleitoral na capital fluminense, onde foi eleito vereador em 1988, antes de conquistar uma vaga na Câmara dos Deputados, em 1990.

Essa trajetória também foi marcada por questionamentos sobre a proximidade da família com pessoas apontadas como integrantes de milícias.

Flávio homenageou, quando era deputado estadual, o ex-policial militar Adriano da Nóbrega, posteriormente identificado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como líder de uma organização miliciana.

A mãe e a então esposa do ex-PM também trabalharam no gabinete do senador.

Flávio nega envolvimento com milícias e já afirmou que as homenagens concedidas a policiais militares não representavam vínculos com organizações criminosas.

Em São Paulo, por outro lado, Lula consolidou a trajetória sindical que o projetou nacionalmente. O presidente iniciou sua atuação política no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, que passou a presidir em 1975.

No fim da década de 1970, liderou greves de trabalhadores no ABC paulista, mobilizações que contribuíram para sua projeção nacional.

Foi em São Bernardo do Campo que o petista abriu a campanha presidencial em 16 de agosto, no Estádio 1º de Maio.

Ele também votará no município neste domingo, antes de seguir para a capital paulista, onde pretende acompanhar a apuração.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

Passagens pelo Rio e por São Paulo

Um levantamento de agendas divulgadas pelas campanhas e registros públicos desde 16 de agosto identificou ao menos nove datas com compromissos de Flávio no Rio e outras nove em São Paulo, até quinta-feira (22/10).

No caso de Lula, foram identificadas ao menos nove datas com compromissos em São Paulo e quatro no Rio.

A contagem considera a presença dos candidatos nos estados, e não o número de eventos realizados em cada viagem.

Veja o levantamento:

Flávio no Rio: ao menos nove datas com compromissos, incluindo o lançamento da campanha em Copacabana, agendas no interior fluminense e encontros com aliados.



Flávio em São Paulo: ao menos nove datas, entre carreatas, reuniões políticas, eventos com empresários e manifestações na Avenida Paulista.

A trajetória de Lula 1 de 12

Lula em São Paulo: ao menos nove datas, com atos eleitorais, encontros políticos e compromissos institucionais.

Lula no Rio: ao menos quatro datas, incluindo atos em Bangu, São Gonçalo e no centro da capital, além de uma entrevista televisiva.

No caso de Lula, o levantamento não separa compromissos institucionais da Presidência da República das agendas eleitorais, já que o presidente conciliou as duas atividades durante a campanha.

A contagem também considera entrevistas presenciais ligadas à disputa eleitoral, mas não inclui atos realizados exclusivamente por aliados, sem a participação dos presidenciáveis. Os compromissos previstos para sexta-feira (23/10) e sábado (24/10) não foram contabilizados.

Último dia antes da votação

A programação deste sábado será a última oportunidade para os candidatos participarem de caminhadas e carreatas antes da votação.

Segundo o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a distribuição de material gráfico e a realização de caminhadas, carreatas e passeatas estão permitidas até as 22h de sábado.