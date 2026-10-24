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Véspera de eleição, Lula e Flávio Bolsonaro fazem últimos atos de campanha neste sábado (24)

Com caminhadas e comícios marcados, políticos tentam garantir votos a um dia da decisão nas urnas

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 10:28

Flavio Bolsonaro e Lula
Flavio Bolsonaro e Lula Crédito: Agência Senado e Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) encerram, neste sábado (24/10), as agendas de rua da campanha presidencial no Rio de Janeiro e em São Paulo, estados ligados às trajetórias políticas dos dois candidatos.

A programação se dá na véspera do segundo turno, marcado para domingo (25/10).

Por que Lula e Flávio Bolsonaro não foram ao debate da Band no 1º turno?

O senador Flávio Bolsonaro condicionou sua ida à presença do petista e justificou a ausência em vídeo publicado nas redes sociais durante a transmissão. por Reprodução/Partido Liberal
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva optou por não participar do encontro e, no mesmo horário, teve entrevista gravada exibida pela Record. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Com apenas três candidatos no palco, o encontro de ontem registrou o menor número de participantes em uma estreia de debates presidenciais na TV brasileira desde a redemocratização em 1989. por Reprodução/YouTube/Band
Romeu Zema cancelou a participação de última hora, alegando que a mudança de data do debate perdeu o propósito com a ausência de Lula. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
O escritor Augusto Cury chegou a anunciar que boicotaria o debate na porta da emissora, mas recuou após conversar com a direção de jornalismo da Band. por Divulgação/Avante
O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado chamou os ausentes de "fujões" e defendeu a punição de candidatos que faltarem a debates. por Lula Marques/Agência Brasil
O candidato do partido Missão, Renan Santos, levou fraldas com os nomes dos adversários e focou propostas na área de segurança pública. por Divulgação/Partido Missão
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O senador Flávio Bolsonaro condicionou sua ida à presença do petista e justificou a ausência em vídeo publicado nas redes sociais durante a transmissão. por Reprodução/Partido Liberal

Lula começará o dia com uma caminhada em Copacabana, no Rio, às 10h, antes de seguir para São Paulo, onde fará seu último ato na Avenida Paulista, às 16h.

Flávio, por sua vez, participará do chamado “Bloco do 22” em Belo Horizonte, às 9h, e encerrará a campanha na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, no Rio, às 14h.

São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, com 34,1 milhões de eleitores, enquanto o Rio reúne 12,8 milhões. Juntos, os dois estados representam quase 30% do eleitorado brasileiro. Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral, soma outros 16,4 milhões de votantes.

A concentração no Sudeste marca uma disputa por votos em estados nos quais Flávio terminou o primeiro turno à frente de Lula. O senador venceu em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro, enquanto o presidente tenta reduzir a vantagem do adversário nesses locais.

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  • Redutos políticos

O Rio é o domicílio eleitoral de Flávio e o estado pelo qual é senador desde 2019. Antes disso, foi deputado estadual por quatro mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

O estado também representa as origens políticas do bolsonarismo.

Jair Bolsonaro (PL) iniciou sua trajetória eleitoral na capital fluminense, onde foi eleito vereador em 1988, antes de conquistar uma vaga na Câmara dos Deputados, em 1990.

Essa trajetória também foi marcada por questionamentos sobre a proximidade da família com pessoas apontadas como integrantes de milícias.

Flávio homenageou, quando era deputado estadual, o ex-policial militar Adriano da Nóbrega, posteriormente identificado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como líder de uma organização miliciana.

A mãe e a então esposa do ex-PM também trabalharam no gabinete do senador.

Flávio nega envolvimento com milícias e já afirmou que as homenagens concedidas a policiais militares não representavam vínculos com organizações criminosas.

Em São Paulo, por outro lado, Lula consolidou a trajetória sindical que o projetou nacionalmente. O presidente iniciou sua atuação política no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, que passou a presidir em 1975.

No fim da década de 1970, liderou greves de trabalhadores no ABC paulista, mobilizações que contribuíram para sua projeção nacional.

Foi em São Bernardo do Campo que o petista abriu a campanha presidencial em 16 de agosto, no Estádio 1º de Maio.

Ele também votará no município neste domingo, antes de seguir para a capital paulista, onde pretende acompanhar a apuração.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

  • Passagens pelo Rio e por São Paulo

Um levantamento de agendas divulgadas pelas campanhas e registros públicos desde 16 de agosto identificou ao menos nove datas com compromissos de Flávio no Rio e outras nove em São Paulo, até quinta-feira (22/10).

No caso de Lula, foram identificadas ao menos nove datas com compromissos em São Paulo e quatro no Rio.

A contagem considera a presença dos candidatos nos estados, e não o número de eventos realizados em cada viagem.

  • Veja o levantamento:

Flávio no Rio: ao menos nove datas com compromissos, incluindo o lançamento da campanha em Copacabana, agendas no interior fluminense e encontros com aliados.

Flávio em São Paulo: ao menos nove datas, entre carreatas, reuniões políticas, eventos com empresários e manifestações na Avenida Paulista.

A trajetória de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução
Ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo por Reprodução
Lula trabalhou como metalúrgico na região de São Bernardo do Campo, onde começou sua atuação no movimento sindical por Reprodução
Eleito presidente do sindicato dos metalúrgicos em 1975, Lula ganhou projeção nacional durante as greves do ABC paulista por Reprodução
Lula participou da criação do Partido dos Trabalhadores em 1980 por Divulgação
Em 1980, Lula foi preso durante uma greve dos metalúrgicos do ABC, com base na Lei de Segurança Nacional por Divulgação
Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988 por Divulgação
Lula concorreu à Presidência pela primeira vez em 1989. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Fernando Collor por Reprodução
Depois de perder as eleições de 1994 e 1998, Lula venceu a disputa presidencial de 2002. Tomou posse em janeiro de 2003 por Divulgação
Em 2006, conquistou um segundo mandato consecutivo. Deixou a Presidência em 2011, após oito anos no cargo por Arquivo/Agência Brasil
Em 2018, Lula foi preso após condenação no caso do tríplex do Guarujá. Saiu da prisão em 2019, e a condenação foi anulada pelo STF em 2021 por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula voltou a disputar a Presidência em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, iniciando seu terceiro mandato em janeiro de 2023 por Divulgação
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Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução

Lula em São Paulo: ao menos nove datas, com atos eleitorais, encontros políticos e compromissos institucionais.

Lula no Rio: ao menos quatro datas, incluindo atos em Bangu, São Gonçalo e no centro da capital, além de uma entrevista televisiva.

No caso de Lula, o levantamento não separa compromissos institucionais da Presidência da República das agendas eleitorais, já que o presidente conciliou as duas atividades durante a campanha.

A contagem também considera entrevistas presenciais ligadas à disputa eleitoral, mas não inclui atos realizados exclusivamente por aliados, sem a participação dos presidenciáveis. Os compromissos previstos para sexta-feira (23/10) e sábado (24/10) não foram contabilizados.

  • Último dia antes da votação

A programação deste sábado será a última oportunidade para os candidatos participarem de caminhadas e carreatas antes da votação.

Segundo o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a distribuição de material gráfico e a realização de caminhadas, carreatas e passeatas estão permitidas até as 22h de sábado.

No domingo, Lula votará em São Bernardo do Campo e acompanhará a apuração em São Paulo. Flávio votará na capital fluminense e seguirá para Brasília, onde pretende acompanhar a contagem dos votos ao lado de familiares e aliados.

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