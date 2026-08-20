POLÍTICA

Vice de Marçal é réu por associação criminosa e vínculo com PCC

MPE diz que Avalanche era "mentor intelectual" de trama que envolveu filiações fraudulentas, falsificações, ameaça, coação e violência

Metrópoles

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 07:23

Pablo Marçal e Leonardo “Avalanche” Crédito: Reprodução

Leonardo “Avalanche”, presidente do PRTB e candidato à vice-Presidência da República na chapa de Pablo Marçal, é réu na Justiça de São Paulo, acusado de crimes como associação criminosa, ameaça e manipulação de sistema público de informações.

O processo, acolhido em março, corre em segredo de Justiça por ter sua origem em denúncia de violência política contra mulher, pelo que ele também é réu. Avalanche ainda é investigado em pelo menos outros cinco inquéritos na Polícia Federal, por crimes correlatos.