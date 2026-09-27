ELEIÇÕES 2026

Vice-prefeito de Jeremoabo deixa base de Jerônimo e anuncia apoio a ACM Neto

Candidato do União Brasil disse que a adesão aumenta seu compromisso com o município e enumerou áreas que pretende priorizar, caso seja eleito governador

Pombo Correio

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 12:04

Candidato do União Brasil disse que a adesão aumenta seu compromisso com o município e enumerou áreas que pretende priorizar, caso seja eleito governador Crédito: Reprodução

O candidato a governador da Bahia ACM Neto (União Brasil) recebeu, neste sábado (26), mais uma adesão política na reta final da campanha. O vice-prefeito de Jeremoabo, Fábio Rios, anunciou apoio a Neto e à chapa majoritária, deixando a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para se juntar ao grupo de oposição.

A chegada de Fábio Rios reforça o movimento de adesões à candidatura de Neto no interior do estado nos últimos dias. Nesta semana, lideranças de diferentes municípios deixaram o grupo governista e anunciaram apoio ao candidato do União Brasil.

Ao anunciar a adesão, Neto agradeceu a confiança do vice-prefeito e ressaltou sua relação histórica com Jeremoabo, município que frequenta desde o início da sua trajetória política.

“Fábio é um grande líder, que tem uma história de serviços prestados a Jeremoabo, e se junta à gente nesse momento tão importante da nossa caminhada política. Estamos na reta final dessa eleição, oportunidade em que os baianos vão poder decidir o seu futuro. E eu tenho certeza, pelo que a gente percebe nas ruas, nas nossas caminhadas e nos contatos com as pessoas, que existe um sentimento forte de mudança”, afirmou Neto.

O candidato também disse que a adesão aumenta seu compromisso com o município e enumerou áreas que pretende priorizar, caso seja eleito governador, como saúde, juventude, agricultura, abastecimento de água, estradas e enfrentamento à fila da regulação.

“Comecei a minha vida política aí (Jeremoabo), fiz muitas amizades e tenho um carinho enorme pela cidade. Agora, com o apoio do nosso vice-prefeito Fábio, aumenta ainda mais o meu compromisso de trabalhar por Jeremoabo. São muitos sonhos que nós juntos podemos transformar em realidade”, declarou.

Fábio Rios, por sua vez, afirmou que vai se dedicar à campanha de ACM Neto no município e declarou apoio também ao candidato aos candidatos ao Senado Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL).

“Vim reafirmar o meu apoio a vocês, a toda a chapa. Podem contar com o meu empenho, com a minha dedicação, vou dar o melhor de mim. Além de mim, temos muitos amigos em Jeremoabo. Neto tem uma história com a nossa cidade desde quando era deputado, frequentava o município e contribuiu muito”, ressaltou.