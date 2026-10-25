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Vicentinho Júnior vira, derrota Dorinha e é eleito governador do Tocantins

Deputado do PSDB tinha 63,97% dos votos válidos com 82,98% das urnas apuradas; senadora do União Brasil registrava 36,03%

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 20:11

Vicentinho Júnior (PSDB) Crédito: Divulgação

Vicentinho Júnior (PSDB) foi eleito governador do Tocantins neste domingo (25), no segundo turno, após superar a senadora Professora Dorinha (União Brasil), que havia liderado a votação na primeira etapa. Com 82,98% das urnas apuradas, o deputado federal somava 63,97% dos votos válidos, contra 36,03% da adversária.

O resultado inverteu a posição dos dois candidatos na disputa pelo Palácio Araguaia. No primeiro turno, Dorinha recebeu 45,75% dos votos válidos, enquanto Vicentinho alcançou 43,72%.

A mudança se desenhou nas semanas anteriores à votação deste domingo. O candidato tucano ganhou força na reta final e apareceu nas pesquisas de intenção de voto para o segundo turno com vantagem de aproximadamente quatro pontos percentuais sobre a senadora.

Natural de Goiânia (GO), Vicente Alves de Oliveira Júnior tem 41 anos e é empresário. Ele cursou engenharia no Centro Universitário Luterano de Palmas (Ulbra), mas não concluiu a graduação. É filho de Vicentinho Alves, que foi deputado federal e senador.

A trajetória de Vicentinho Júnior na Câmara dos Deputados começou com a eleição de 2014, quando conquistou uma vaga pelo Tocantins filiado ao PSB. Ele assumiu o mandato em 2015 e foi reeleito em 2018 e 2022, chegando ao terceiro mandato consecutivo.