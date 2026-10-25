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Vidente que previu virada de Lula comemora resultado:  'Previsão certa'

Lene Sensitiva havia afirmado em podcast que Lula venceria Flávio Bolsonaro após uma reviravolta e celebrou nas redes

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 22:07

Lene Sensitiva
Lene Sensitiva Crédito: Reprodução

A vidente Lene Sensitiva foi às redes sociais para afirmar que acertou sua previsão sobre a eleição presidencial de 2026. “Previsão certa, Lula reeleito presidente do Brasil”, escreveu na publicação na noite deste domingo (25), após a confirmação da reeleição do petista.

Antes do segundo turno, ela havia declarado no podcast Eles Que Lutem que acreditava na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL).

A trajetória de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução
Ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo por Reprodução
Lula trabalhou como metalúrgico na região de São Bernardo do Campo, onde começou sua atuação no movimento sindical por Reprodução
Eleito presidente do sindicato dos metalúrgicos em 1975, Lula ganhou projeção nacional durante as greves do ABC paulista por Reprodução
Lula participou da criação do Partido dos Trabalhadores em 1980 por Divulgação
Em 1980, Lula foi preso durante uma greve dos metalúrgicos do ABC, com base na Lei de Segurança Nacional por Divulgação
Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988 por Divulgação
Lula concorreu à Presidência pela primeira vez em 1989. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Fernando Collor por Reprodução
Depois de perder as eleições de 1994 e 1998, Lula venceu a disputa presidencial de 2002. Tomou posse em janeiro de 2003 por Divulgação
Em 2006, conquistou um segundo mandato consecutivo. Deixou a Presidência em 2011, após oito anos no cargo por Arquivo/Agência Brasil
Em 2018, Lula foi preso após condenação no caso do tríplex do Guarujá. Saiu da prisão em 2019, e a condenação foi anulada pelo STF em 2021 por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula voltou a disputar a Presidência em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, iniciando seu terceiro mandato em janeiro de 2023 por Divulgação
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Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução

“Eu mantenho a previsão que eu venho dizendo desde o começo, eu mantenho que o Lula será reeleito sim. Lula vai ganhar. Isso vai ser revertido. Essa vitória, quase vitória do Flávio Bolsonaro, não vai fluir”, afirmou na entrevista.

Na ocasião, Lene também mencionou um suposto acontecimento que, segundo sua interpretação, poderia mudar a decisão de parte dos eleitores antes da votação. Sem detalhar o que seria, classificou o episódio como “muito sinistro”.

“Tem uma coisa muito sinistra antes do dia 25, que é o dia da próxima votação, muito sinistra que vai ser solta aí, que vai fazer as pessoas repensarem se vão realmente manter o seu voto a Flávio Bolsonaro”, disse.

No novo post, a sensitiva celebrou o que apresentou como um acerto, mas não explicou a que episódio se referia naquela declaração.

Durante o podcast, ela ainda comparou a disputa com a eleição de 2022, quando Lula derrotou Jair Bolsonaro. “Na outra também todo mundo acreditou que o Bolsonaro fazia a virada no segundo turno. Fez virada? Não fez. O Lula, na minha visão espiritual, se mantém que ele consegue sim ser presidente do Brasil novamente”, declarou.

Lula foi reeleito hoje. Com 99,87% das urnas apuradas, o petista somava 51,76% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro tinha 48,24%.

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