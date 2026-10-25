CRAVOU

Vidente que previu virada de Lula comemora resultado: 'Previsão certa'

Lene Sensitiva havia afirmado em podcast que Lula venceria Flávio Bolsonaro após uma reviravolta e celebrou nas redes

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 22:07

Lene Sensitiva Crédito: Reprodução

A vidente Lene Sensitiva foi às redes sociais para afirmar que acertou sua previsão sobre a eleição presidencial de 2026. “Previsão certa, Lula reeleito presidente do Brasil”, escreveu na publicação na noite deste domingo (25), após a confirmação da reeleição do petista.

Antes do segundo turno, ela havia declarado no podcast Eles Que Lutem que acreditava na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL).

A trajetória de Lula 1 de 12

“Eu mantenho a previsão que eu venho dizendo desde o começo, eu mantenho que o Lula será reeleito sim. Lula vai ganhar. Isso vai ser revertido. Essa vitória, quase vitória do Flávio Bolsonaro, não vai fluir”, afirmou na entrevista.

Na ocasião, Lene também mencionou um suposto acontecimento que, segundo sua interpretação, poderia mudar a decisão de parte dos eleitores antes da votação. Sem detalhar o que seria, classificou o episódio como “muito sinistro”.

“Tem uma coisa muito sinistra antes do dia 25, que é o dia da próxima votação, muito sinistra que vai ser solta aí, que vai fazer as pessoas repensarem se vão realmente manter o seu voto a Flávio Bolsonaro”, disse.

No novo post, a sensitiva celebrou o que apresentou como um acerto, mas não explicou a que episódio se referia naquela declaração.

Durante o podcast, ela ainda comparou a disputa com a eleição de 2022, quando Lula derrotou Jair Bolsonaro. “Na outra também todo mundo acreditou que o Bolsonaro fazia a virada no segundo turno. Fez virada? Não fez. O Lula, na minha visão espiritual, se mantém que ele consegue sim ser presidente do Brasil novamente”, declarou.