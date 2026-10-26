ELEIÇÕES 2026

VÍDEO: Separados há 27 anos, Chico Buarque e Marieta Severo assistem às eleições juntos

Artistas comemoraram o resultado das urnas no domingo (25)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 08:12

Chico Buarque e Marieta Severo assistem juntos a apuração das Eleições 2026 Crédito: Reprodução/Instagram

Chico Buarque e Marieta Severo passaram a noite de domingo (25) juntos durante a contagem de votos do segundo turno presidencial. Em vídeo publicado no Instagram oficial do cantor, o compositor, de 82 anos, e a atriz, de 79, aparecem abraçados e comemoram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pela presidência da república.

Chico Buarque e Marieta Severo assistem juntos a apuração das Eleições 2026 1 de 11

O vídeo mostra o ex-casal rodeado por familiares e amigos em uma sala. No momento do resultado da reeleição do petista, Chico e Marieta comemoram e trocam um abraço amoroso diante da televisão.

Chico e Marieta foram casados por 33 anos, entre 1966 e 1999. No início da relação, os dois enfrentaram a censura política do regime militar, que vetava canções e peças teatrais, o que levou a dupla a passar um período de autoexílio na Itália entre 1969 e 1970.

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Da união de mais de três décadas nasceram três filhas: a atriz Silvia Buarque, a professora universitária Luísa Buarque e a produtora de eventos e projetos artísticos Helena Buarque. Os dois também são avós da atriz e cantora Clara Buarque, filha de Helena com o percussionista Carlinhos Brown.