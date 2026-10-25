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Virada de Lula sobre Flávio Bolsonaro é inédita na história das eleições presidenciais do Brasil

Petista é o primeiro a vencer a disputa pelo Planalto após terminar o primeiro turno em segundo lugar e amplia recorde de vitórias para o cargo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 21:29

Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Reprodução/X/@ricardostuckert

A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo (25) reúne dois marcos na história política brasileira: o presidente se tornou o primeiro candidato a conquistar o Palácio do Planalto após terminar o primeiro turno em segundo lugar e o único eleito quatro vezes para comandar o país. Na etapa decisiva, o petista derrotou o senador Flávio Bolsonaro (PL). 

A virada rompe uma sequência que vinha desde 1989, quando os brasileiros voltaram a escolher diretamente o presidente da República. Até esta eleição, todos os vencedores de disputas presidenciais decididas em segundo turno também haviam liderado a primeira votação. Lula inverteu esse roteiro ao superar o adversário que havia terminado à frente em 4 de outubro. 

A trajetória de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução
Ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo por Reprodução
Lula trabalhou como metalúrgico na região de São Bernardo do Campo, onde começou sua atuação no movimento sindical por Reprodução
Eleito presidente do sindicato dos metalúrgicos em 1975, Lula ganhou projeção nacional durante as greves do ABC paulista por Reprodução
Lula participou da criação do Partido dos Trabalhadores em 1980 por Divulgação
Em 1980, Lula foi preso durante uma greve dos metalúrgicos do ABC, com base na Lei de Segurança Nacional por Divulgação
Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988 por Divulgação
Lula concorreu à Presidência pela primeira vez em 1989. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Fernando Collor por Reprodução
Depois de perder as eleições de 1994 e 1998, Lula venceu a disputa presidencial de 2002. Tomou posse em janeiro de 2003 por Divulgação
Em 2006, conquistou um segundo mandato consecutivo. Deixou a Presidência em 2011, após oito anos no cargo por Arquivo/Agência Brasil
Em 2018, Lula foi preso após condenação no caso do tríplex do Guarujá. Saiu da prisão em 2019, e a condenação foi anulada pelo STF em 2021 por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula voltou a disputar a Presidência em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, iniciando seu terceiro mandato em janeiro de 2023 por Divulgação
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Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução

O resultado também amplia uma marca que já pertencia ao petista. Vencedor das eleições de 2002, 2006 e 2022, Lula havia sido o primeiro brasileiro escolhido três vezes pelo voto popular para a Presidência. Agora, acrescenta uma quarta vitória à trajetória e assegura sua permanência no poder até 2030. 

Concluindo o próximo mandato, Lula somará 16 anos à frente do Executivo federal. Será o maior período de um presidente brasileiro no cargo sustentado integralmente por eleições diretas. Ele governou de 2003 a 2010 e voltou ao Planalto em 2023, após derrotar Jair Bolsonaro na eleição anterior. 

Em tempo total na Presidência, o petista continuará atrás de Getúlio Vargas, que comandou o Brasil por cerca de 18 anos e meio. A diferença está na forma de chegada e permanência no poder: Vargas assumiu após a Revolução de 1930, foi escolhido indiretamente em 1934 e governou como ditador durante o Estado Novo. Sua única vitória presidencial pelo voto direto ocorreu em 1950. 

A conquista deste domingo ocorre dois dias antes de Lula completar 81 anos, em 27 de outubro. Ex-metalúrgico e líder sindical, ele disputou a Presidência pela primeira vez em 1989 e sofreu três derrotas consecutivas antes de vencer em 2002. Quase quatro décadas depois daquela estreia, alcança uma nova reeleição com um resultado sem precedente nas disputas pelo Planalto. 

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