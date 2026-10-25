QUARTO MANDATO

Virada de Lula sobre Flávio Bolsonaro é inédita na história das eleições presidenciais do Brasil

Petista é o primeiro a vencer a disputa pelo Planalto após terminar o primeiro turno em segundo lugar e amplia recorde de vitórias para o cargo

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 21:29

Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Reprodução/X/@ricardostuckert

A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo (25) reúne dois marcos na história política brasileira: o presidente se tornou o primeiro candidato a conquistar o Palácio do Planalto após terminar o primeiro turno em segundo lugar e o único eleito quatro vezes para comandar o país. Na etapa decisiva, o petista derrotou o senador Flávio Bolsonaro (PL).

A virada rompe uma sequência que vinha desde 1989, quando os brasileiros voltaram a escolher diretamente o presidente da República. Até esta eleição, todos os vencedores de disputas presidenciais decididas em segundo turno também haviam liderado a primeira votação. Lula inverteu esse roteiro ao superar o adversário que havia terminado à frente em 4 de outubro.

A trajetória de Lula 1 de 12

O resultado também amplia uma marca que já pertencia ao petista. Vencedor das eleições de 2002, 2006 e 2022, Lula havia sido o primeiro brasileiro escolhido três vezes pelo voto popular para a Presidência. Agora, acrescenta uma quarta vitória à trajetória e assegura sua permanência no poder até 2030.

Concluindo o próximo mandato, Lula somará 16 anos à frente do Executivo federal. Será o maior período de um presidente brasileiro no cargo sustentado integralmente por eleições diretas. Ele governou de 2003 a 2010 e voltou ao Planalto em 2023, após derrotar Jair Bolsonaro na eleição anterior.

Em tempo total na Presidência, o petista continuará atrás de Getúlio Vargas, que comandou o Brasil por cerca de 18 anos e meio. A diferença está na forma de chegada e permanência no poder: Vargas assumiu após a Revolução de 1930, foi escolhido indiretamente em 1934 e governou como ditador durante o Estado Novo. Sua única vitória presidencial pelo voto direto ocorreu em 1950.