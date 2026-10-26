ELEIÇÕES 2026

Virada em MG e vitória histórica no Rio: a votação de Lula e Flávio nos estados

Lula venceu em 13 estados, enquanto Flávio Bolsonaro conquistou outros 13 e o Distrito Federal; Minas Gerais registrou a disputa estadual mais apertada

Esther Morais

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 06:55

Flávio Bolsonaro e Lula Crédito: Divulgação

O segundo turno das eleições presidenciais de 2026 teve disputas acirradas em alguns estados e diferenças expressivas em outros. Reeleito neste domingo (25), Lula (PT) venceu em 13 estados, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado em outros 13 estados e no Distrito Federal.

Lula venceu em Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Já Flávio Bolsonaro venceu no Acre, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.

A disputa mais apertada ocorreu em Minas Gerais, onde Lula recebeu 50,43% dos votos válidos, contra 49,57% de Flávio Bolsonaro. A diferença foi de 0,86 ponto percentual. O Piauí foi o estado em que o petista alcançou seu maior percentual de votos válidos, com 75,88%. Em paralelo, Roraima foi o estado em que o candidato do PL alcançou seu maior percentual, com 72,46%.

Virada em MG e vitória histórica no Rio: a votação de Lula e Flávio nos estados 1 de 7

O maior crescimento de Lula em número de votos entre os turnos ocorreu na região Sudeste, onde o petista recebeu 4,8 milhões de votos a mais. Flávio também ampliou sua votação na região, com 1,9 milhão de votos adicionais. Apesar do crescimento nacional, o candidato do PL recebeu menos votos no segundo turno em seis estados e em 937 municípios.

Minas Gerais teve a disputa mais apertada

Minas Gerais registrou a menor diferença percentual entre os candidatos na votação estadual. Lula venceu com 50,43% dos votos válidos, o equivalente a 6.351.099 votos, contra 49,57% de Flávio Bolsonaro, que recebeu 6.241.786 votos. A diferença foi de 109.313 votos, ou 0,86 ponto percentual.

O petista foi o mais votado em 528 dos 853 municípios mineiros, mas perdeu na capital. Em Belo Horizonte, Flávio recebeu 50,80% dos votos válidos, enquanto Lula teve 49,20%.

Flávio venceu no estado do Rio, mas Lula ganhou na capital

No Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro venceu com 53,10% dos votos válidos, somando 5.169.033 votos. Lula recebeu 46,90%, ou 4.565.393 votos. A diferença entre os dois candidatos foi de 603.640 votos.

Na capital fluminense, o resultado foi diferente. Lula venceu com 51,54% dos votos válidos, contra 48,46% de Flávio. Na cidade do Rio de Janeiro, o petista recebeu 1.898.391 votos, enquanto o candidato do PL teve 1.785.198, uma diferença de 113.193 votos.

Como foi na Bahia?

Na Bahia, Lula conquistou 71,31% dos votos válidos, com 6.485.258 votos. Flávio Bolsonaro recebeu 28,69%, o equivalente a 2.608.761 votos.

O petista venceu em 413 dos 417 municípios baianos. Em Salvador, seu desempenho foi ainda maior que a média estadual: Lula teve 73,24% dos votos válidos, contra 26,76% de Flávio.

Como foi a votação nos estados