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Você sabia? 43 urnas eletrônicas serão sorteadas neste sábado para passar por teste

Equipamentos serão auditadas no domingo: 33 serão submetidas ao Teste de Integridade e dez ao Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 16:43

Urnas eletrônicas são testadas
Urnas eletrônicas são testadas Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) realizará neste sábado (3), às 7h, a cerimônia pública de escolha ou sorteio das seções eleitorais cujas urnas eletrônicas serão submetidas à Auditoria da Votação Eletrônica nas Eleições Gerais de 2026. O procedimento será realizado na Sala de Sessões do Tribunal, em Salvador, e terá transmissão pelo canal do TRE-BA no YouTube.

Na Bahia, 43 urnas serão auditadas, devendo pelo menos uma delas estar em Salvador. Deste total, 33 passarão pelo Teste de Integridade e dez pelo Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais. A definição das seções será feita pela Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica do TRE-BA, presidida pela juíza Patrícia Cerqueira de Oliveira.

O protocolo de segurança das urnas eletrônicas

Sistema automático grava cada voto simultaneamente em duas mídias criptografadas distintas por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
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Cartão de memória externo é avaliado ou substituído por reserva com chaves digitais seguras por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
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Novo dispositivo emite relatório de zerésima para novos eleitores mantendo o histórico anterior por TSE
Transparência Eleitoral: Saiba como peritos independentes e a OAB fiscalizam o sistema de votação por Reuters
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Sistema automático grava cada voto simultaneamente em duas mídias criptografadas distintas por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

A cerimônia poderá ser acompanhada por representantes das entidades fiscalizadoras e pelo público. Cada órgão ou entidade habilitado poderá indicar uma seção eleitoral para ter a urna submetida à auditoria.

O TRE-BA publicou, em 11 de setembro, o Edital nº 89/2026, que regulamenta o credenciamento de representantes para acompanhar a escolha ou sorteio das seções e os trabalhos de auditoria.

Entre as entidades que podem participar estão partidos políticos, federações e coligações, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ministério Público, Defensoria Pública, Congresso Nacional, Controladoria-Geral da União (CGU), Polícia Federal, Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e Tribunal de Contas da União (TCU).

Também estão previstas a participação de representantes da Sociedade Brasileira de Computação, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, universidades credenciadas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Confederação Nacional da Indústria e entidades do Sistema S.

Como funciona o Teste de Integridade

Após a escolha ou sorteio, as 33 urnas destinadas ao Teste de Integridade serão retiradas das respectivas seções eleitorais e levadas para a sede do TRE-BA, em Salvador. Os equipamentos serão substituídos por urnas de contingência, preparadas pelos Cartórios Eleitorais para garantir o funcionamento normal da votação nos locais de origem.

A auditoria será realizada no domingo (4), na sede do TRE-BA, durante o mesmo período da votação oficial, das 8h às 17h. Nela, serão utilizados votos em cédulas de papel, que também serão registrados nas urnas eletrônicas selecionadas.

Ao final do procedimento, será emitido o Boletim de Urna. O resultado permite comparar os votos registrados nas cédulas com aqueles contabilizados pela urna eletrônica.

Como funciona o Teste de Autenticidade

As outras dez urnas escolhidas ou sorteadas passarão pelo Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais. Nesse procedimento, são verificados os sistemas eleitorais instalados nos equipamentos para confirmar a autenticidade dos programas utilizados.

A verificação ocorre antes da emissão da zerésima e do início da votação, na própria seção eleitoral, com a participação do juiz eleitoral e das entidades fiscalizadoras.

Serviço

O quê: cerimônia pública de escolha ou sorteio das seções eleitorais para a Auditoria da Votação Eletrônica

Quando: sábado (3), às 7h

Onde: Sala de Sessões do TRE-BA, em Salvador

Transmissão: canal do TRE-BA no YouTube

Auditoria: domingo (4), das 8h às 17h

Tags:

Auditoria Tre-ba Justiça Eleitoral Urnas Eletrônicas

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