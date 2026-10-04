Votação já terminou em 11 países; veja como os candidatos se saíram nos primeiros resultados

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Perla Ribeiro
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 08:03
Brasileiros que vivem em diferentes partes da Ásia e da Oceania já encerraram a votação do primeiro turno das Eleições 2026. Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul, Filipinas, Malásia e Singapura estão entre os países onde as urnas foram fechadas antes do horário de votação no Brasil. Fora do país, 918.876 brasileiros estão aptos a votar neste domingo (4). O eleitorado está distribuído por 186 cidades de 134 países e, no exterior, a votação é exclusiva para presidente e vice-presidente da República.
Com os locais de votação em fusos horários diferentes, alguns boletins de urna começam a aparecer antes da divulgação oficial da totalização. O resultado oficial das eleições, porém, será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a partir das 17h, no horário de Brasília.
Presidente, governador, senador e deputado: saiba o que cada um pode fazer
Veja os primeiros resultados registrados:
Apuração oficial começa às 17h
Os números registrados nas seções do exterior podem ser conhecidos antes da totalização oficial, mas não representam o resultado final da eleição. O TSE informa que a divulgação oficial dos resultados das Eleições 2026 começa às 17h, no horário de Brasília, e poderá ser acompanhada em tempo real.
A votação no exterior ocorre em horários diferentes por causa dos fusos. Por isso, enquanto brasileiros ainda estarão votando em algumas localidades, outras seções já terão encerrado o processo e produzido seus respectivos boletins de urna.O levantamento dos boletins permite visualizar resultados de locais específicos antes da consolidação nacional, mas a apuração oficial considera o conjunto dos votos registrados no exterior e no Brasil.