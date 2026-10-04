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Votação já terminou em 11 países; veja como os candidatos se saíram nos primeiros resultados

Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul, Filipinas, Malásia e Singapura estão entre os locais que já concluíram a votação; resultados oficiais começam a ser divulgados a partir das 17h

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 08:03

Palácio do PLanalto, local de trabalho do presidente do país
Palácio do PLanalto, local de trabalho do presidente do país Crédito: Divulgação

Brasileiros que vivem em diferentes partes da Ásia e da Oceania já encerraram a votação do primeiro turno das Eleições 2026. Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul, Filipinas, Malásia e Singapura estão entre os países onde as urnas foram fechadas antes do horário de votação no Brasil. Fora do país, 918.876 brasileiros estão aptos a votar neste domingo (4). O eleitorado está distribuído por 186 cidades de 134 países e, no exterior, a votação é exclusiva para presidente e vice-presidente da República.

Com os locais de votação em fusos horários diferentes, alguns boletins de urna começam a aparecer antes da divulgação oficial da totalização. O resultado oficial das eleições, porém, será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a partir das 17h, no horário de Brasília.

Presidente, governador, senador e deputado: saiba o que cada um pode fazer

ALBA, local dos deputados estaduais por Divulgação
Deputados Federais por Divulgação
Gabinete do Governador da Bahia por Divulgação
Palácio do PLanalto, local de trabalho do presidente do país por Divulgação
Senado Federal por Divulgação
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ALBA, local dos deputados estaduais por Divulgação

Veja os primeiros resultados registrados:

  • Austrália
    Com 26 das 29 seções apuradas, os primeiros números indicam:
  • Lula: 5.283 votos;
  • Flávio Bolsonaro: 2.022;
  • Renan Santos: 266;
  • Escritor Augusto Cury: 276;
  • Zema: 117;
  • Ronaldo Caiado: 102;
  • Samara: 24;
  • Hertz Dias: 15;
  • Clariana Barão: 17;
  • Rui Costa Pimenta: 6;
  • Veterinário Wilson Grassi: 5;
  • Edmilson Costa: 6;
  • Leonardo Avalanche: 1.

  • Coreia do Sul
  • Lula: 123 votos (56,94%);
  • Flávio Bolsonaro: 72 (33,33%);
  • Renan Santos: 6 (2,78%);
  • Ronaldo Caiado: 6 (2,78%);
  • Escritor Augusto Cury: 6 (2,78%);
  • Rui Costa Pimenta: 1 (0,46%);
  • Zema: 1 (0,46%);
  • Samara: 1 (0,46%).

  • Filipinas
  • Flávio Bolsonaro: 33 votos (53,23%);
  • Lula: 26 (41,94%);
  • Renan Santos: 2 (3,23%);
  • Ronaldo Caiado: 1 (1,61%).

  • Malásia
  • Lula: 44 votos (53,66%);
  • Flávio Bolsonaro: 27 (32,93%);
  • Renan Santos: 7 (8,54%);
  • Escritor Augusto Cury: 3 (3,66%);
  • Zema: 1 (1,22%);
  • Ronaldo Caiado: 1 (1,22%).

  • Nova Zelândia
  • Lula: 234 votos (70,48%);
  • Flávio Bolsonaro: 64 (19,28%);
  • Renan Santos: 13 (3,92%);
  • Zema: 7 (2,11%);
  • Escritor Augusto Cury: 6 (1,81%);
  • Ronaldo Caiado: 5 (1,51%);
  • Samara: 2 (0,60%);
  • Hertz Dias: 1 (0,30%).

  • Singapura
  • Lula: 190 votos (54,60%);
  • Flávio Bolsonaro: 92 (26,44%);
  • Renan Santos: 22 (6,32%);
  • Escritor Augusto Cury: 21 (6,03%);
  • Zema: 12 (3,45%);
  • Ronaldo Caiado: 6 (1,72%);
  • Rui Costa Pimenta: 2 (0,57%);
  • Samara: 2 (0,57%);
  • Clariana Barão: 1 (0,29%).

Apuração oficial começa às 17h

Os números registrados nas seções do exterior podem ser conhecidos antes da totalização oficial, mas não representam o resultado final da eleição. O TSE informa que a divulgação oficial dos resultados das Eleições 2026 começa às 17h, no horário de Brasília, e poderá ser acompanhada em tempo real.

A votação no exterior ocorre em horários diferentes por causa dos fusos. Por isso, enquanto brasileiros ainda estarão votando em algumas localidades, outras seções já terão encerrado o processo e produzido seus respectivos boletins de urna.O levantamento dos boletins permite visualizar resultados de locais específicos antes da consolidação nacional, mas a apuração oficial considera o conjunto dos votos registrados no exterior e no Brasil.

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