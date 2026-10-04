BRASILEIROS NO EXTERIOR

Votação já terminou em 11 países; veja como os candidatos se saíram nos primeiros resultados

Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul, Filipinas, Malásia e Singapura estão entre os locais que já concluíram a votação; resultados oficiais começam a ser divulgados a partir das 17h

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 08:03

Palácio do PLanalto, local de trabalho do presidente do país Crédito: Divulgação

Brasileiros que vivem em diferentes partes da Ásia e da Oceania já encerraram a votação do primeiro turno das Eleições 2026. Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul, Filipinas, Malásia e Singapura estão entre os países onde as urnas foram fechadas antes do horário de votação no Brasil. Fora do país, 918.876 brasileiros estão aptos a votar neste domingo (4). O eleitorado está distribuído por 186 cidades de 134 países e, no exterior, a votação é exclusiva para presidente e vice-presidente da República.

Com os locais de votação em fusos horários diferentes, alguns boletins de urna começam a aparecer antes da divulgação oficial da totalização. O resultado oficial das eleições, porém, será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a partir das 17h, no horário de Brasília.

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Veja os primeiros resultados registrados:

Austrália

Com 26 das 29 seções apuradas, os primeiros números indicam:

Lula: 5.283 votos;

Flávio Bolsonaro: 2.022;

Renan Santos: 266;

Escritor Augusto Cury: 276;

Zema: 117;

Ronaldo Caiado: 102;

Samara: 24;

Hertz Dias: 15;

Clariana Barão: 17;

Rui Costa Pimenta: 6;

Veterinário Wilson Grassi: 5;

Edmilson Costa: 6;

Leonardo Avalanche: 1.

Coreia do Sul

Lula: 123 votos (56,94%);

Flávio Bolsonaro: 72 (33,33%);

Renan Santos: 6 (2,78%);

Ronaldo Caiado: 6 (2,78%);

Escritor Augusto Cury: 6 (2,78%);

Rui Costa Pimenta: 1 (0,46%);

Zema: 1 (0,46%);

Samara: 1 (0,46%).

Filipinas

Flávio Bolsonaro: 33 votos (53,23%);

Lula: 26 (41,94%);

Renan Santos: 2 (3,23%);

Ronaldo Caiado: 1 (1,61%).

Malásia

Lula: 44 votos (53,66%);

Flávio Bolsonaro: 27 (32,93%);

Renan Santos: 7 (8,54%);

Escritor Augusto Cury: 3 (3,66%);

Zema: 1 (1,22%);

Ronaldo Caiado: 1 (1,22%).

Nova Zelândia

Lula: 234 votos (70,48%);

Flávio Bolsonaro: 64 (19,28%);

Renan Santos: 13 (3,92%);

Zema: 7 (2,11%);

Escritor Augusto Cury: 6 (1,81%);

Ronaldo Caiado: 5 (1,51%);

Samara: 2 (0,60%);

Hertz Dias: 1 (0,30%).

Singapura

Lula: 190 votos (54,60%);

Flávio Bolsonaro: 92 (26,44%);

Renan Santos: 22 (6,32%);

Escritor Augusto Cury: 21 (6,03%);

Zema: 12 (3,45%);

Ronaldo Caiado: 6 (1,72%);

Rui Costa Pimenta: 2 (0,57%);

Samara: 2 (0,57%);

Clariana Barão: 1 (0,29%).

Apuração oficial começa às 17h

Os números registrados nas seções do exterior podem ser conhecidos antes da totalização oficial, mas não representam o resultado final da eleição. O TSE informa que a divulgação oficial dos resultados das Eleições 2026 começa às 17h, no horário de Brasília, e poderá ser acompanhada em tempo real.