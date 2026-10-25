Votação no exterior: Lula vence em quatro países, e Flávio Bolsonaro, em três

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Esther Morais
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 08:03
Lula venceu em quatro países no segundo turno das eleições presidenciais de 2026 no exterior, enquanto Flávio Bolsonaro ficou à frente em outros três. Os dados são de boletins de urna divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e reunidos até as 7h deste domingo (25).
O petista venceu na Nova Zelândia, na Austrália, na China e na Coreia do Sul. Já Flávio Bolsonaro liderou no Japão, na Malásia e nas Filipinas.
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Na Nova Zelândia, Lula recebeu 418 votos, o equivalente a 80,54% do total, contra 101 votos de Flávio Bolsonaro (19,46%). Na Coreia do Sul, o petista somou 148 votos (64,35%), enquanto o senador recebeu 82 (35,65%).
Na China, Lula teve 502 votos, contra 267 de Flávio Bolsonaro. Na Malásia, a disputa foi apertada, com vitória do senador por 44 votos a 41.
No Japão, Flávio Bolsonaro recebeu 28.538 votos, enquanto Lula somou 7.098. Nas Filipinas, o senador também ficou à frente, com 39 votos, contra 27 do petista.
Quase 1 milhão de brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar neste segundo turno. A votação ocorre em 186 cidades de mais de cem países.
Os números são parciais e foram reunidos a partir de boletins de urna disponibilizados pelo TSE. O resultado consolidado da votação no exterior será divulgado após as 17h, no horário de Brasília, quando a votação terminar no Brasil.