ELEIÇÕES 2026

Votação no segundo turno já terminou em 11 países; veja quem venceu em cada um

Até as 9h deste domingo (25), Lula havia vencido em cinco países, enquanto Flávio Bolsonaro liderava em seis

Esther Morais

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 09:36

Votação no segundo turno já terminou em 11 países; veja quem venceu em cada um Crédito: Manoella Mello/TV Globo

As votações para o segundo turno das eleições presidenciais já terminaram em 11 países até as 9h deste domingo (25), pelo horário de Brasília. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu em cinco países, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente em seis, segundo boletins de urna divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entre os resultados divulgados, Lula venceu na Austrália, China, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Singapura. Na Austrália, o petista recebeu 6.017 votos (63,46%), contra 3.465 (36,54%) de Flávio Bolsonaro. Na Nova Zelândia, Lula teve 418 votos (80,54%), enquanto o candidato do PL recebeu 101 (19,46%).

Flávio Bolsonaro venceu no Japão, nas Filipinas, na Indonésia, na Malásia, na Tailândia e em Taiwan.

Famosos que se elegeram nas Eleições 2026 1 de 6

A apuração consolidada dos votos no exterior será divulgada pelo TSE após as 17h, no horário de Brasília, quando a votação for encerrada em todo o Brasil. Mais de 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar no exterior, em 186 cidades de mais de 100 países.