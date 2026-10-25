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Votação no segundo turno já terminou em 11 países; veja quem venceu em cada um

Até as 9h deste domingo (25), Lula havia vencido em cinco países, enquanto Flávio Bolsonaro liderava em seis

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 09:36

Flávio Bolsonaro e Lula durante entrevistas à TV Globo
Votação no segundo turno já terminou em 11 países; veja quem venceu em cada um Crédito: Manoella Mello/TV Globo

As votações para o segundo turno das eleições presidenciais já terminaram em 11 países até as 9h deste domingo (25), pelo horário de Brasília. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu em cinco países, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente em seis, segundo boletins de urna divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entre os resultados divulgados, Lula venceu na Austrália, China, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Singapura. Na Austrália, o petista recebeu 6.017 votos (63,46%), contra 3.465 (36,54%) de Flávio Bolsonaro. Na Nova Zelândia, Lula teve 418 votos (80,54%), enquanto o candidato do PL recebeu 101 (19,46%). 

Flávio Bolsonaro venceu no Japão, nas Filipinas, na Indonésia, na Malásia, na Tailândia e em Taiwan.

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Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais

A apuração consolidada dos votos no exterior será divulgada pelo TSE após as 17h, no horário de Brasília, quando a votação for encerrada em todo o Brasil. Mais de 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar no exterior, em 186 cidades de mais de 100 países.

No primeiro turno, Lula venceu em 64 países, enquanto Flávio Bolsonaro ficou à frente em 36. Na Guiné-Bissau, houve empate. O petista recebeu 157.387 votos (47,57%), contra 143.900 (43,49%) do candidato do PL. A abstenção foi de 62,69%.

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