Votação para presidente no exterior: veja quem venceu na China

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Millena Marques
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 18:15
Brasileiros que vivem no exterior já encerraram a votação do primeiro turno das Eleições 2026 neste domingo (4). Na China, onde há 2189 eleitores, Lula (PT) venceu com 56,63% dos votos.
Veja como os brasileiros que moram na China votaram:
Lula, 367 votos (56,63%);
Flávio Bolsonaro, 203 votos (31,33%);
Renan Santos, 28 votos (4,32%);
Escritor Augusto Cury, 21 votos (3,24%);
Ronaldo Caiado, 13 votos (2,01%);
Zema, 9 votos (1,39%);
Samara, 2 votos (0,31%);
Rui Costa Pimenta, 2 votos (0,31%);
Clariana Barão, 1 voto (0,15%);
Hertz Dias, 1 votos (0,15%);
Leonardo Avalanche, 1 voto (0,15%).
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Os números registrados nas seções do exterior podem ser conhecidos antes da totalização oficial, mas não representam o resultado final da eleição. O TSE informa que a divulgação oficial dos resultados das Eleições 2026 começou ás 17hh, no horário de Brasília, e poderá ser acompanhada em tempo real.
A votação no exterior ocorre em horários diferentes por causa dos fusos. Por isso, enquanto brasileiros ainda estarão votando em algumas localidades, outras seções já terão encerrado o processo e produzido seus respectivos boletins de urna.O levantamento dos boletins permite visualizar resultados de locais específicos antes da consolidação nacional, mas a apuração oficial considera o conjunto dos votos registrados no exterior e no Brasil.