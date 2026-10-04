ELEIÇÕES

Votação para presidente no exterior: veja quem venceu na China

Números registrados nas seções do exterior podem ser conhecidos antes da totalização oficial

Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 18:15

A ChinPonte Hong Kong-Zhuhai-Macau, na China Crédito: Depositphotos

Brasileiros que vivem no exterior já encerraram a votação do primeiro turno das Eleições 2026 neste domingo (4). Na China, onde há 2189 eleitores, Lula (PT) venceu com 56,63% dos votos.

Veja como os brasileiros que moram na China votaram:

Lula, 367 votos (56,63%);

Flávio Bolsonaro, 203 votos (31,33%);

Renan Santos, 28 votos (4,32%);

Escritor Augusto Cury, 21 votos (3,24%);

Ronaldo Caiado, 13 votos (2,01%);

Zema, 9 votos (1,39%);

Samara, 2 votos (0,31%);

Rui Costa Pimenta, 2 votos (0,31%);

Clariana Barão, 1 voto (0,15%);

Hertz Dias, 1 votos (0,15%);

Leonardo Avalanche, 1 voto (0,15%).

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Os números registrados nas seções do exterior podem ser conhecidos antes da totalização oficial, mas não representam o resultado final da eleição. O TSE informa que a divulgação oficial dos resultados das Eleições 2026 começou ás 17hh, no horário de Brasília, e poderá ser acompanhada em tempo real.