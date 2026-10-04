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Voto de Sérgio Guizé e Bianca Bin divide opiniões na web: 'Misericórdia'

Casal de atores publicou fotos em passeata política

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 13:32

Sérgio Guizé e Bianca Bin na passeata de Lula no sábado (3) Crédito: Reprodução/Instagram 

Neste sábado (3), os atores Sérgio Guizé e Bianca Bin decidiram tornar público o voto para a disputa presidencial e acabaram dividindo opiniões entre os seguidores nas redes sociais. Em seu perfil, Guizé compartilhou uma série de fotos ao lado da esposa e de amigos durante a passeata do presidente Lula na Avenida Paulista, em São Paulo. Nas imagens, o grupo aparece sorridente fazendo o "L" com as mãos. Na legenda, o ator declarou apoio aos candidatos do PT: "Hoje é Lula e Fernando Haddad, é 13 contra o fascismo!".

Sérgio Guizé e Bianca Bin na passeata de Lula em São Paulo

Sérgio Guizé e Bianca Bin na passeata de Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, no sábado (3) por Reprodução/Instagram
Sérgio Guizé e Bianca Bin na passeata de Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, no sábado (3) por Reprodução/Instagram
Sérgio Guizé e Bianca Bin na passeata de Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, no sábado (3) por Reprodução/Instagram
Sérgio Guizé e Bianca Bin na passeata de Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, no sábado (3) por Reprodução/Instagram
Sérgio Guizé e Bianca Bin na passeata de Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, no sábado (3) por Reprodução/Instagram
Sérgio Guizé e Bianca Bin na passeata de Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, no sábado (3) por Reprodução/Instagram
Sérgio Guizé e Bianca Bin na passeata de Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, no sábado (3) por Reprodução/Instagram
Sérgio Guizé e Bianca Bin na passeata de Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, no sábado (3) por Reprodução/Instagram
Sérgio Guizé e Bianca Bin na passeata de Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, no sábado (3) por Reprodução/Instagram
Sérgio Guizé e Bianca Bin na passeata de Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, no sábado (3) por Reprodução/Instagram
Sérgio Guizé e Bianca Bin na passeata de Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, no sábado (3) por Reprodução/Instagram
Sérgio Guizé e Bianca Bin na passeata de Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, no sábado (3) por Reprodução/Instagram
Sérgio Guizé e Bianca Bin na passeata de Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, no sábado (3) por Reprodução/Instagram
Sérgio Guizé e Bianca Bin na passeata de Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, no sábado (3) por Reprodução/Instagram
Sérgio Guizé e Bianca Bin na passeata de Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, no sábado (3) por Reprodução/Instagram
Sérgio Guizé e Bianca Bin na passeata de Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, no sábado (3) por Reprodução/Instagram
Sérgio Guizé e Bianca Bin na passeata de Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, no sábado (3) por Reprodução/Instagram
Sérgio Guizé e Bianca Bin na passeata de Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, no sábado (3) por Reprodução/Instagram
Sérgio Guizé e Bianca Bin na passeata de Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, no sábado (3) por Reprodução/Instagram
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Sérgio Guizé e Bianca Bin na passeata de Lula na Avenida Paulista, em São Paulo, no sábado (3) por Reprodução/Instagram

Nos comentários do post, parte do público desaprovou a postura do casal e deixou mensagens de indignação, como "Misericórdia, tá repreendido", "Que bom saber já deixo de seguir porque sou 22" e "Gosto de vocês, mas quem vai ganhar é o 22".

Apesar das críticas, muitos fãs fizeram questão de apoiar o posicionamento dos artistas. Nos comentários, seguidores celebraram a coragem da dupla e elogiaram os atores por estarem "ao lado do povo e dos direitos básicos para a dignidade humana".

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Na mesma onda de manifestações políticas, a atriz Zezé Polessa também abriu o voto nas redes. Aos 72 anos, a veterana declarou apoio ao candidato petista e fez questão de direcionar seu discurso aos eleitores com mais de 70 anos.

Como o voto passa a ser facultativo no Brasil para essa faixa etária, a artista destacou a importância de não abandonar as urnas. Emocionada, ela lembrou que os idosos somam milhões de vozes no país e ressaltou que a participação na democracia continua sendo fundamental, mesmo sem a obrigatoriedade da lei.

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Tags:

Eleição Sergio Guizé Bianca bin Eleições Eleição 2026

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