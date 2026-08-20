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Voto em trânsito: prazo para solicitar termina nesta quinta-feira (20)

Eleitores que estarão fora do domicílio eleitoral nas Eleições 2026 podem fazer o pedido pela internet ou presencialmente; veja quem pode votar e quais cargos estarão disponíveis

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 12:36

Eleições gerais acontecem em 4 de outubro de 2026.
Eleições 2026 Crédito: ANTONIO MACHADO/FOTOARENA

Eleitoras e eleitores que estarão fora de seu domicílio eleitoral no dia 4 de outubro, data do primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, têm até esta quinta-feira (20) para solicitar o voto em trânsito. O pedido pode ser feito pelo Autoatendimento Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou presencialmente em um cartório eleitoral.

A modalidade permite votar temporariamente em outro município, desde que a cidade escolhida seja uma capital ou tenha mais de 100 mil eleitoras e eleitores.

Quem estiver em outra cidade dentro do mesmo estado onde mantém o título eleitoral poderá votar para todos os cargos em disputa: deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República.

Já quem estiver fora do estado de seu domicílio eleitoral poderá votar em trânsito somente para presidente da República.

Segurança das urnas e o cenário para as eleições de 2026

A integridade do voto e a confiabilidade do processo eletrônico seguem atestadas por rigorosos testes públicos de auditoria conduzidos pela Justiça Eleitoral. por Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mecanismos avançados de criptografia, assinaturas digitais e barreiras tecnológicas garantem a inviolabilidade absoluta das urnas. por Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
O cenário para 2026 exige atenção redobrada aos grandes colégios eleitorais e centros urbanos que definem as tendências nacionais. por Foto: José Cruz/Agência Brasil
O monitoramento transparente da apuração descentralizada consolida a estabilidade democrática nas próximas eleições. por Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE
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A integridade do voto e a confiabilidade do processo eletrônico seguem atestadas por rigorosos testes públicos de auditoria conduzidos pela Justiça Eleitoral. por Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No momento da solicitação, é possível escolher se o voto em trânsito será utilizado apenas no primeiro turno, apenas no segundo turno — caso haja — ou nos dois. A autorização valerá exclusivamente para o(s) turno(s) selecionado(s) no requerimento.

Na Bahia, a relação de municípios e locais habilitados para o voto em trânsito pode ser consultada AQUI

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