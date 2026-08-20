Voto em trânsito: prazo para solicitar termina nesta quinta-feira (20)

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Mariana Rios
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 12:36
Eleitoras e eleitores que estarão fora de seu domicílio eleitoral no dia 4 de outubro, data do primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, têm até esta quinta-feira (20) para solicitar o voto em trânsito. O pedido pode ser feito pelo Autoatendimento Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou presencialmente em um cartório eleitoral.
A modalidade permite votar temporariamente em outro município, desde que a cidade escolhida seja uma capital ou tenha mais de 100 mil eleitoras e eleitores.
Quem estiver em outra cidade dentro do mesmo estado onde mantém o título eleitoral poderá votar para todos os cargos em disputa: deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República.
Já quem estiver fora do estado de seu domicílio eleitoral poderá votar em trânsito somente para presidente da República.
Segurança das urnas e o cenário para as eleições de 2026
No momento da solicitação, é possível escolher se o voto em trânsito será utilizado apenas no primeiro turno, apenas no segundo turno — caso haja — ou nos dois. A autorização valerá exclusivamente para o(s) turno(s) selecionado(s) no requerimento.
Na Bahia, a relação de municípios e locais habilitados para o voto em trânsito pode ser consultada AQUI.