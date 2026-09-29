Voto por opção? como funciona o direito que libera jovens e idosos da obrigação de votar

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Matheus Marques
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 18:13
A estrutura democrática do país combina o dever civil com a preservação do voto facultativo, um mecanismo legal que garante a participação eleitoral por livre e espontânea vontade. As diretrizes do Tribunal Regional Eleitoral destacam que a facultatividade busca incentivar o engajamento político consciente das novas gerações a partir dos 16 anos e respeitar a trajetória dos cidadãos na terceira idade acima de 70 anos, eliminando qualquer tipo de penalização para quem decide não votar.
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O voto por escolha estimula o exercício da cidadania de forma inclusiva e flexível no país.
Protagonismo juvenil: aos 16 e 17 anos, o jovem é convidado a participar das decisões da sua comunidade sem a cobrança de deveres legais.
Respeito à maturidade: a partir dos 70 anos, o eleitor ganha o direito de decidir seu comparecimento conforme sua disposição e mobilidade.
Inclusão social: para os cidadãos analfabetos, a faculdade do alistamento remove barreiras de acesso à participação política.
O modelo de escolha opcional estende-se também aos brasileiros registrados no exterior durante os pleitos locais. Quem mora em outros países não precisa participar nem justificar ausência nas eleições para prefeituras e câmaras municipais, focando sua participação obrigatória apenas na eleição presidencial.