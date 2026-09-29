ELEIÇÕES 2026

Voto por opção? como funciona o direito que libera jovens e idosos da obrigação de votar

Justiça Eleitoral preserva a liberdade democrática de quem tem menos de 18 ou mais de 70 anos, além de eleitores analfabetos

Matheus Marques

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 18:13

A legislação eleitoral brasileira assegura a isenção do dever das urnas a parcelas específicas da população, garantindo a facultatividade do voto sem a aplicação de penalidades Crédito: Reuters

A estrutura democrática do país combina o dever civil com a preservação do voto facultativo, um mecanismo legal que garante a participação eleitoral por livre e espontânea vontade. As diretrizes do Tribunal Regional Eleitoral destacam que a facultatividade busca incentivar o engajamento político consciente das novas gerações a partir dos 16 anos e respeitar a trajetória dos cidadãos na terceira idade acima de 70 anos, eliminando qualquer tipo de penalização para quem decide não votar.

Da "colinha" liberada ao treino na urna: tudo o que o eleitor precisa saber para o 1º turno das Eleições 2026 1 de 11

A força da cidadania opcional nas urnas

O voto por escolha estimula o exercício da cidadania de forma inclusiva e flexível no país.

Protagonismo juvenil: aos 16 e 17 anos, o jovem é convidado a participar das decisões da sua comunidade sem a cobrança de deveres legais.

Respeito à maturidade: a partir dos 70 anos, o eleitor ganha o direito de decidir seu comparecimento conforme sua disposição e mobilidade.

Inclusão social: para os cidadãos analfabetos, a faculdade do alistamento remove barreiras de acesso à participação política.

Flexibilidade para eleitores fora do país