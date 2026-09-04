Voto transferido ou nulo? O que acontece se o seu candidato desistir da disputa

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Maiara Baloni
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 19:21
Ao chegar à cabine, digitar os números na urna e apertar o botão verde, o eleitor cumpre o gesto definitivo da escolha democrática. No entanto, reviravoltas na reta final da disputa costumam levantar dúvidas: o que acontece com a confirmação feita na tela se o candidato desistir de concorrer?
As normas da Justiça Eleitoral determinam caminhos diferentes conforme o momento da renúncia, se dias antes da abertura das seções ou após a apuração final, e o cargo em jogo. A decisão pode resultar na transferência direta do apoio, na anulação do voto ou na posse de um substituto legal.
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Pela Lei das Eleições, os partidos têm o prazo-limite de até 20 dias antes da votação para registrar a troca de quem desistiu, data que, em 2026, cai em 14 de setembro. A única exceção para substituições após esse período ocorre em caso de falecimento.
Na reta final da campanha, a Justiça Eleitoral já realizou o carregamento dos dados e fotos em todas as urnas. Como não há tempo hábil para reprogramar os equipamentos, a imagem e o número de quem abandonou a disputa continuam aparecendo na tela para o eleitor.
Se o cidadão confirmar o voto naquele número, o destino da escolha dependerá da atitude do partido. Quando o partido registra um substituto dentro das regras, o voto não é perdido nem anulado. Ele é transferido de forma automática para o novo nome indicado, já que a legislação entende que o eleitor optou por apoiar a chapa e o projeto político daquele número.
Por outro lado, se o candidato desistiu e o partido deixou a vaga em aberto, sem indicar substituto, o voto digitado na urna é considerado nulo. Ele não vai para nenhum concorrente e nem soma pontos para o partido.
A regra muda completamente se a votação já terminou, as urnas foram apuradas e o concorrente resolveu abrir mão da vaga antes de tomar posse. Nesse caso, a manifestação do eleitor já cumpriu todo o seu ciclo e continua válida, variando apenas quem assume a cadeira.
Nas disputas para os cargos do Executivo e para o Senado, que reúnem prefeito, governador, presidente e senador, o voto é destinado para uma chapa completa. Se o titular eleito renuncia ou se recusa a assumir o mandato, quem toma posse em definitivo é o vice ou o primeiro suplente escolhido junto com ele.
Já nas vagas de vereador e deputado, que seguem o sistema proporcional, o voto individual também funciona como um apoio direto ao partido. Por essa razão, mesmo com a desistência do vencedor, a cadeira conquistada permanece com a legenda partidária, e quem assume o posto é o suplente mais votado daquele mesmo partido.
Na prática, o sistema eleitoral prioriza o respeito à vontade manifestada na urna, assegurando que o apoio popular continue representado pela chapa ou pela legenda escolhida. Estar atento aos prazos e às trocas oficiais divulgadas pela Justiça Eleitoral até o dia da votação continua sendo o caminho mais seguro para garantir que a sua decisão nas urnas tenha exatamente o destino planejado.