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Voto transferido ou nulo? O que acontece se o seu candidato desistir da disputa

Regras da Justiça Eleitoral mostram o caminho da sua escolha nas urnas se o concorrente abrir mão da vaga antes da votação ou renunciar após o resultado

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 19:21

Candidatos que não devolverem as sobras de campanha ou tiverem as contas rejeitadas perdem o direito de disputar novas eleições.
Decisão tomada na cabine pode sofrer mudanças se houver renúncia de concorrentes antes ou depois da apuração oficial pelo TSE. Crédito: Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Ao chegar à cabine, digitar os números na urna e apertar o botão verde, o eleitor cumpre o gesto definitivo da escolha democrática. No entanto, reviravoltas na reta final da disputa costumam levantar dúvidas: o que acontece com a confirmação feita na tela se o candidato desistir de concorrer?

As normas da Justiça Eleitoral determinam caminhos diferentes conforme o momento da renúncia, se dias antes da abertura das seções ou após a apuração final, e o cargo em jogo. A decisão pode resultar na transferência direta do apoio, na anulação do voto ou na posse de um substituto legal.

Veja os modelos de luxo e superesportivos declarados nas eleições de 2026

No mercado de aviação executiva, um Beechcraft Dukeexemplares em boas condições operacionais são avaliados na faixa de R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão, com custos anuais de hangaragem, inspeções obrigatórias da Anac e manutenção preventiva que facilmente ultrapassam dezenas de milhares de reais ao ano. Reprodução, Wikimedia Commons por Reprodução/Wikimedia Commons
Range Rover Velar tem preços que partem de R$ 380 mil (seminovos recentes) e ultrapassam os R$ 680 mil nas configurações topo de linha, gerando um IPVA anual estimado na faixa de R$ 15 mil a R$ 27 mil no Brasil. Divulgação, Ranger Rover por Divulgaçã/oRanger Rover
Volkswagen Nivus Highline custa entre R$ 145 mil e R$ 155 mil, gerando um IPVA anual estimado de cerca de R$ 5,8 mil a R$ 6,2 mil em estados com alíquota de 4%. Divulgação, Volkswagen por Divulgação/Volkswagen
No Brasil, SUVs Range Rover (como Velar, Sport e Vogue) combinam motores que vão do seis-cilindros híbrido ao V8 de mais de 500 cv, gerando um IPVA anual que varia de R$ 30 mil a mais de R$ 60 mil nas versões mais exclusivas. Divulgação, Range Rover por Divulgação, Range Rover
Com opções que vão da Ram Rampage nacional (a partir de R$ 250 mil) às importadas de grande porte como 1500, 2500 e 3500 (com motores V8 a gasolina de 400 cv ou seis-cilindros Cummins turbodiesel de até 377 cv), os modelos topo de linha chegam a ultrapassar os R$ 500 mil, gerando um IPVA anual estimado entre R$ 10 mil e R$ 20 mil no Brasil.  Divulgação, Ram por Divulgação/Ram
No Brasil, Porsche 911 Turbo S zero-quilômetro ou recentes passam facilmente dos R$ 1,9 milhão a R$ 2,1 milhões, gerando um IPVA anual estimado que ultrapassa os R$ 75 mil em estados com alíquota cheia de 4%. Divulgação, Porsche por Divulgação/Porsche
Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé varia entre R$ 650 mil (seminovos recentes) e ultrapassa os R$ 850 mil nas versões zero-quilômetro, gerando um IPVA anual estimado entre R$ 26 mil e R$ 34 mil no Brasil (com possibilidade de desconto em estados que incentivam veículos eletrificados. Divulgação, Porsche por Divulgação/Porsche
Quadriciclo Polaris RZR Pro XP no mercado brasileiro, custa na faixa de R$ 190 mil a R$ 240 mil (conforme a configuração e os acessórios) e, por ter uso estritamente off-road em trilhas, pistas e fazendas, não passa pelo emplacamento rodoviário tradicional e é isento do IPVA convencional. Divulgação, Polaris por Divulgação/Polaris
Porsche 911 tem valor de mercado na faixa de R$ 900 mil a R$ 1,5 milhão a depender do ano e versão, gerando um IPVA anual estimado de até R$ 60 mil no Brasil. Divulgação, Porsche por Divulgação/Porsche
Mercedes-Benz têm IPVA anual que facilmente supera a marca dos R$ 50 mil no Brasil. Divulgação, Mercedes por Divulgação, Mercedes
O Jeep Compass tem preços que variam de R$ 180 mil a cerca de R$ 260 mil nas configurações topo de linha, gerando um IPVA anual estimado entre R$ 7 mil e R$ 10,5 mil no país. Divulgação, Jeep por Divulgação/Jeep
Mercedes-AMG GLE 63 S tem valor de mercado que varia de R$ 1,1 milhão a R$ 1,4 milhão (a depender do ano e configuração), gerando um IPVA anual estimado entre R$ 45 mil e R$ 55 mil no Brasil. Divulgação, Mercedes por Divulgação/Mercedes
Jeep têm imposto anual varia de R$ 6 mil nas versões de entrada a mais de R$ 18 mil nos modelos importados mais extremos.  Divulgação, Jeep por Divulgação, Jeep
SUV BYD Song Plus tem preço sugerido na casa dos R$ 239 mil e conta com IPVA anual que varia de R$ 7 mil a R$ 9,5 mil (com isenção total ou parcial em diversos estados que incentivam veículos eletrificados. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
O BYD King é avaliado na faixa de R$ 175 mil a R$ 188 mil, contando com IPVA anual que varia de R$ 5,5 mil a R$ 7,5 mil (com isenção total ou parcial em diversos estados que incentivam veículos eletrificados. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
O Chevrolet Captiva hoje atua no mercado de seminovos e usados com valores entre R$ 35 mil e R$ 60 mil (a depender do ano e conservação), tendo IPVA anual médio em torno de R$ 1,5 mil a R$ 2,5 mil — com unidades mais antigas já atingindo a faixa de isenção fiscal por idade da frota. Divulgação, Chevrolet por Divulgação/Chevrolet
Avaliado na faixa de R$ 150 mil a R$ 180 mil (na versão Plus), o hatch BYD Dolphin têm um IPVA estimado de R$ 4,5 mil a R$ 6 mil nas regiões sem incentivo fiscal — além de usufruir de isenção total em vários estados que zeram a alíquota para veículos puramente elétricos. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
No Brasil, o BYD Denza B5 com propulsão híbrida plug-in ou 100% elétrica, chegam via importação direta ou em projetos de expansão oficial com valores a partir de R$ 430 mil, tendo IPVA anual estimado na faixa de R$ 15 mil a R$ 17 mil em praças sem isenção para eletrificados. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
A BMW X5 tem valores que variam de R$ 450 mil (seminovos recentes) a mais de R$ 800 mil nas opções zero-quilômetro, gerando um IPVA anual estimado entre R$ 18 mil e R$ 32 mil em estados sem benefício fiscal. Divulgação, BMW por Divulgação, BMW
O compacto BYD Dolphin Mini custa a partir de R$ 115 mil a R$ 120 mil, o modelo oferece pacote completo de tecnologia e segurança, com IPVA anual estimado em cerca de R$ 4,5 mil em estados com alíquota cheia — mantendo a vantagem de isenção total de imposto e rodízio em regiões que incentivam a mobilidade 100% elétrica. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
A BMW 745 LE está avaliado na faixa de R$ 600 mil a R$ 640 mil, e tem IPVA anual estimado em cerca de R$ 25 mil, podendo contar com descontos ou isenções em estados que incentivam veículos eletricos. Divulgação, BMW por Divulgação/BMW
O modelo BMW M5 varia de relíquias de colecionador avaliadas entre R$ 200 mil e R$ 400 mil até unidades zero-quilômetro que passam de R$ 1 milhão — sendo que os modelos antigos de três décadas já contam com isenção total de IPVA na maioria dos estados brasileiros. Divulgação, BMW por Divulgação/BMW
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No mercado de aviação executiva, um Beechcraft Dukeexemplares em boas condições operacionais são avaliados na faixa de R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão, com custos anuais de hangaragem, inspeções obrigatórias da Anac e manutenção preventiva que facilmente ultrapassam dezenas de milhares de reais ao ano. Reprodução, Wikimedia Commons por Reprodução/Wikimedia Commons

A desistência de última hora antes do dia da eleição

Pela Lei das Eleições, os partidos têm o prazo-limite de até 20 dias antes da votação para registrar a troca de quem desistiu, data que, em 2026, cai em 14 de setembro. A única exceção para substituições após esse período ocorre em caso de falecimento.

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Na reta final da campanha, a Justiça Eleitoral já realizou o carregamento dos dados e fotos em todas as urnas. Como não há tempo hábil para reprogramar os equipamentos, a imagem e o número de quem abandonou a disputa continuam aparecendo na tela para o eleitor.

Se o cidadão confirmar o voto naquele número, o destino da escolha dependerá da atitude do partido. Quando o partido registra um substituto dentro das regras, o voto não é perdido nem anulado. Ele é transferido de forma automática para o novo nome indicado, já que a legislação entende que o eleitor optou por apoiar a chapa e o projeto político daquele número.

Por outro lado, se o candidato desistiu e o partido deixou a vaga em aberto, sem indicar substituto, o voto digitado na urna é considerado nulo. Ele não vai para nenhum concorrente e nem soma pontos para o partido.

O cenário em que a desistência ocorre após o resultado

A regra muda completamente se a votação já terminou, as urnas foram apuradas e o concorrente resolveu abrir mão da vaga antes de tomar posse. Nesse caso, a manifestação do eleitor já cumpriu todo o seu ciclo e continua válida, variando apenas quem assume a cadeira.

Nas disputas para os cargos do Executivo e para o Senado, que reúnem prefeito, governador, presidente e senador, o voto é destinado para uma chapa completa. Se o titular eleito renuncia ou se recusa a assumir o mandato, quem toma posse em definitivo é o vice ou o primeiro suplente escolhido junto com ele.

Já nas vagas de vereador e deputado, que seguem o sistema proporcional, o voto individual também funciona como um apoio direto ao partido. Por essa razão, mesmo com a desistência do vencedor, a cadeira conquistada permanece com a legenda partidária, e quem assume o posto é o suplente mais votado daquele mesmo partido.

Na prática, o sistema eleitoral prioriza o respeito à vontade manifestada na urna, assegurando que o apoio popular continue representado pela chapa ou pela legenda escolhida. Estar atento aos prazos e às trocas oficiais divulgadas pela Justiça Eleitoral até o dia da votação continua sendo o caminho mais seguro para garantir que a sua decisão nas urnas tenha exatamente o destino planejado.

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Candidatos Voto Urna Eletrônica Eleições 2026

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