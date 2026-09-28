QUEM VOTA É QUEM DECIDE

Votos nulos e brancos não anulam eleição em 2026 mesmo se passarem de 50%; entenda o que diz a lei eleitoral

Votos inválidos ficam fora da conta que define os eleitos, enquanto uma nova eleição só pode ocorrer em casos de nulidade reconhecida pela Justiça Eleitoral

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 17:50

Apuração considera apenas votos válidos para definir os vencedores nas urnas Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Voto nulo e voto em branco são descartados da contagem dos votos válidos e não têm o poder de anular as eleições de 2026. O esclarecimento da Justiça Eleitoral derruba o mito de que mais de 50% de votos inválidos cancelam a disputa e mostra que o resultado é definido pelos votos válidos dados a candidatos ou legendas.

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A explicação oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), reforçada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), mostra que a legislação eleitoral considera apenas os votos válidos para definir os eleitos, excluindo os votos em branco e os nulos dessa conta. Eles continuam registrados nas estatísticas da eleição, mas não são destinados nem transferidos para candidato ou partido.

Ou seja, quando você deixa de escolher um nome ou uma legenda, seu voto não entra na contabilidade que define o vencedor. Na prática, isso reduz o universo de votos válidos sobre o qual é calculado o resultado e, nas disputas que exigem maioria absoluta, pode diminuir o número necessário para alcançar mais da metade dos votos válidos.



Maioria de votos válidos decide eleição após descartes

A diferença entre voto nulo e voto em branco existe no momento da escolha na urna, mas os dois têm o mesmo efeito na apuração: ficam fora dos votos válidos. O que muda de verdade é a composição percentual do universo considerado no resultado — e é aí que mora a pegadinha matemática que muita gente desconhece.

A equipe do TRE-SC esclarece em orientação oficial direcionada aos eleitores:

"A legislação determina que a escolha do candidato ocorre com base na maioria dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos. Brancos e nulos reduzem a quantidade de votos válidos, mas não são destinados a partidos ou candidaturas", complementa a corte. TRE-SC Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Para entender fácil a matemática das urnas em 4 de outubro, imagine o seguinte cenário.

Com poucos votos brancos e nulos, uma urna com 100 votos pode registrar 90 votos válidos e 10 inválidos. Nesse cenário, um candidato precisa de 46 votos válidos para alcançar a maioria absoluta. Já se os mesmos 100 votos resultarem em apenas 60 válidos e 40 brancos ou nulos, serão necessários 31 votos válidos para chegar à maioria.

Quando os eleitores abrem mão de decidir, quem busca a vitória precisa de uma quantidade menor de votos absolutos para fechar a conta.

Teclado da urna diferencia voto branco de voto nulo

O voto em branco exige um caminho bem simples no teclado. Basta pressionar a tecla física “Branco” no painel e confirmar em seguida com o botão verde. Essa ação registra que o eleitor não escolheu nenhum dos candidatos ou partidos disponíveis naquela disputa.



Já o voto nulo acontece de outra forma. O eleitor digita um número que não corresponde a nenhum candidato ou partido registrado para aquela eleição e, em seguida, pressiona a tecla “Confirma”. A urna registra o voto como nulo, que fica fora da contagem dos votos válidos.



Voto de legenda fortalece partido sem escolher candidato

O voto de legenda surge como uma alternativa para quem não quer escolher um candidato específico, mas deseja votar em um partido. Diferentemente do voto nulo e do voto em branco, essa opção é considerada voto válido e entra na contagem da eleição proporcional.

Nas eleições proporcionais de 2026, para deputado federal, estadual e distrital, o eleitor pode digitar apenas os dois dígitos que identificam o partido e confirmar. A urna reconhecerá a escolha como voto de legenda, desde que a numeração corresponda a um partido que concorra ao pleito.