‘Vou jogar pesado com a marginalidade’, diz Flávio Bolsonaro ao defender medidas para a segurança pública durante ato

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Lucas Pereira
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 20:47
O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) defendeu o endurecimento das penas para criminosos e prometeu ampliar o combate ao crime organizado caso seja eleito. Durante o “Bloquinho do 22”, realizado neste sábado (17), na região da Barra, em Salvador, o senador apresentou propostas para a segurança pública, incluindo a classificação de facções criminosas como organizações narcoterroristas. Flávio foi também recebeu o Título de Cidadão Soteropolitano da Câmara de Vereadores da capital baiana.
Em discurso aos apoiadores que acompanharam o trio elétrico, Flávio afirmou que pretende aumentar a punição para crimes como roubo de celular e violência sexual, além de adotar medidas para recuperar territórios dominados por organizações criminosas.
“Porque no meu governo o vagabundo vai ficar preso. Ladrão de celular vai começar com oito anos de cadeia e vai ter que trabalhar para pagar a sua estadia no presídio. Estuprador e abusador de mulheres e crianças vão levar castração química. Eu vou jogar pesado com a marginalidade”, declarou.
Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador
O candidato também prometeu classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC), o Comando Vermelho (CV) e as milícias como organizações narcoterroristas.
“Eu vou recuperar cada metro, cada rua, cada bairro, cada cidade, vou recuperar cada território e devolver para o povo brasileiro”, afirmou.
Durante o discurso, Flávio criticou a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem atribuiu o agravamento da violência no país. O senador também afirmou que pretende governar para todos os brasileiros, independentemente das preferências políticas.
Ao lado de figuras como ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, e o atual prefeito Bruno Reis, o candidato também garantiu a manutenção do Bolsa Família e prometeu reajustar o benefício. Segundo ele, um eventual governo também teria como prioridade ampliar as oportunidades de mobilidade social da população de baixa renda.