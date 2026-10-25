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Vou viajar no dia da eleição: como justificar o voto no segundo turno?

Quem estiver fora da cidade onde vota neste domingo (25) deve ficar atento aos procedimentos e prazos da Justiça Eleitoral

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 05:45

É possível justificar ausência Crédito: Imagem gerada por IA

Uma viagem no dia do segundo turno exige atenção de quem não poderá comparecer às urnas. O eleitor que estiver fora do município onde vota neste domingo, 25 de outubro, poderá justificar a ausência pelo aplicativo e-Título ou presencialmente, nos pontos de atendimento definidos pela Justiça Eleitoral. Também há opções para apresentar o pedido depois da eleição.

O procedimento muda conforme o momento da solicitação. No dia da votação, não é necessário apresentar comprovantes do motivo da falta. Depois, será preciso anexar documentos e aguardar a análise da Justiça Eleitoral.

Famosos votam para as Eleições 2026 1 de 10

Como justificar pelo celular no domingo?

Quem estiver fora do município de votação poderá acessar o e-Título e selecionar a opção de justificativa de ausência. O aplicativo utiliza a geolocalização do aparelho para verificar onde o eleitor está, dispensando documentos que comprovem a viagem nessa modalidade. É necessário permitir que o aplicativo acesse a localização do celular.

O serviço no dia da eleição funciona durante o horário de votação, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. A orientação é instalar e conferir o acesso ao aplicativo com antecedência.

Posso justificar presencialmente durante a viagem?

Sim. Outra possibilidade é entregar o Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE) em uma mesa receptora de votos ou de justificativas habilitada para esse atendimento. Os endereços são divulgados pelos tribunais regionais eleitorais e pelos cartórios.

É preciso apresentar documento oficial com foto e preencher o formulário com o número do título de eleitor. Nesse requerimento, o CPF não substitui a inscrição eleitoral. O formulário pode ser obtido nos portais da Justiça Eleitoral e nos locais de atendimento.

E se eu não conseguir justificar no dia?

A ausência no segundo turno poderá ser justificada até 8 de janeiro de 2027, conforme o prazo informado pelo TSE. O pedido pode ser feito pelo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral, disponível no portal do tribunal, ou em um cartório eleitoral.

Após a eleição, será necessário informar o motivo da falta e apresentar documentação comprobatória. O pedido será analisado pela autoridade judiciária responsável pelo título: o envio não significa aprovação automática. Pelo Autoatendimento, é gerado um protocolo para acompanhar a solicitação.

Como fica quem estiver no exterior?

O eleitor com título cadastrado no Brasil que estiver em viagem internacional poderá utilizar o e-Título ou o Autoatendimento para justificar a ausência. Há ainda a possibilidade de apresentar o pedido em um cartório eleitoral em até 30 dias após o retorno ao país, com documentação que comprove o motivo do não comparecimento.

Viajar para outro país não permite votar automaticamente em uma embaixada ou consulado. Não existe voto em trânsito no exterior.

Ainda dá para pedir voto em trânsito?

O prazo para solicitar voto em trânsito nas eleições de 2026 terminou em 20 de agosto. Portanto, quem não fez a habilitação dentro do período não poderá simplesmente escolher uma seção na cidade de destino para votar no domingo.

Quem faltou ao primeiro turno precisa justificar novamente?

Sim. Cada turno exige uma justificativa própria. Quem não compareceu em 4 de outubro e também não votar em 25 de outubro deverá apresentar dois pedidos, respeitando os prazos de cada votação. Para o primeiro turno, o limite é 3 de dezembro de 2026.