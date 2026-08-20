Zé Cocá aponta desespero do governo e diz que Jerônimo tenta culpar prefeitos aliados por crise na saúde da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pombo Correio
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 10:20
O candidato a vice-governador Zé Cocá (PP), que integra a chapa de ACM Neto (União Brasil), afirmou, na noite desta quarta-feira (19), que o governo estadual já demonstra “desespero” no início da campanha eleitoral e criticou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) por transferir aos prefeitos a responsabilidade pelos problemas enfrentados na saúde.
A declaração foi dada durante bate-papo com a imprensa na inauguração do comitê de campanha do deputado estadual Sandro Régis (União Brasil).
“A campanha começa forte, nós chegando agora em todos os cantos vamos chegar porta em porta. A gente vê o desespero do governo que reuniu hoje prefeitos. A gente vê vários que estão desmotivados, esfriando. O governador ontem fez uma crítica que o caos da saúde é culpa dos prefeitos baianos, imagine só. Ele está querendo culpar os próprios aliados dele da culpa pelo erro da saúde”, disse.