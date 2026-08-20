ELEIÇÕES 2026

Zé Cocá aponta desespero do governo e diz que Jerônimo tenta culpar prefeitos aliados por crise na saúde da Bahia

"A gente vê o desespero do governo que reuniu hoje prefeitos. A gente vê vários que estão desmotivados, esfriando", disse Cocá

Pombo Correio

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 10:20

Zé Cocá aponta desespero do governo e diz que Jerônimo tenta culpar prefeitos aliados por crise na saúde da Bahia Crédito: Divulgação

O candidato a vice-governador Zé Cocá (PP), que integra a chapa de ACM Neto (União Brasil), afirmou, na noite desta quarta-feira (19), que o governo estadual já demonstra “desespero” no início da campanha eleitoral e criticou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) por transferir aos prefeitos a responsabilidade pelos problemas enfrentados na saúde.

A declaração foi dada durante bate-papo com a imprensa na inauguração do comitê de campanha do deputado estadual Sandro Régis (União Brasil).