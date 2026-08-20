Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zé Cocá aponta desespero do governo e diz que Jerônimo tenta culpar prefeitos aliados por crise na saúde da Bahia

"A gente vê o desespero do governo que reuniu hoje prefeitos. A gente vê vários que estão desmotivados, esfriando", disse Cocá

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 10:20

Zé Cocá aponta desespero do governo e diz que Jerônimo tenta culpar prefeitos aliados por crise na saúde da Bahia
Zé Cocá aponta desespero do governo e diz que Jerônimo tenta culpar prefeitos aliados por crise na saúde da Bahia Crédito: Divulgação

O candidato a vice-governador Zé Cocá (PP), que integra a chapa de ACM Neto (União Brasil), afirmou, na noite desta quarta-feira (19), que o governo estadual já demonstra “desespero” no início da campanha eleitoral e criticou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) por transferir aos prefeitos a responsabilidade pelos problemas enfrentados na saúde.

A declaração foi dada durante bate-papo com a imprensa na inauguração do comitê de campanha do deputado estadual Sandro Régis (União Brasil).

“A campanha começa forte, nós chegando agora em todos os cantos vamos chegar porta em porta. A gente vê o desespero do governo que reuniu hoje prefeitos. A gente vê vários que estão desmotivados, esfriando. O governador ontem fez uma crítica que o caos da saúde é culpa dos prefeitos baianos, imagine só. Ele está querendo culpar os próprios aliados dele da culpa pelo erro da saúde”, disse.

Tags:

Jerônimo Prefeitos Eleição 2026 zé Cocá

Mais recentes

Imagem - 81% dos brasileiros consideram importante que candidatos acreditem em Deus, aponta pesquisa

81% dos brasileiros consideram importante que candidatos acreditem em Deus, aponta pesquisa
Imagem - Eleições 2026: Bahia tem 1.206 pedidos de registro de candidatura

Eleições 2026: Bahia tem 1.206 pedidos de registro de candidatura
Imagem - Congresso reúne mulheres negras para discutir justiça racial em Salvador

Congresso reúne mulheres negras para discutir justiça racial em Salvador