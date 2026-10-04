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Zucco, do PL, é eleito governador do Rio Grande do Sul no primeiro turno

Candidato do PL vence disputa pelo Palácio Piratini e terá Silvana Covatti, do PP, como vice-governadora

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:21

Zucco
Zucco Crédito: Divulgação

Luciano Zucco (PL), de 52 anos, foi eleito governador do Rio Grande do Sul neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. Segundo a CNN Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a vitória nesta noite. A vice-governadora eleita é Silvana Covatti (PP).  

Na parcial divulgada, com 87,04% das urnas apuradas, Zucco somava 57,93% dos votos válidos. Juliana Brizola (PDT) aparecia em segundo, com 31,85%, seguida pelo atual vice-governador Gabriel Souza (MDB), com 8,38%. Os percentuais ainda não representavam o resultado final.  

Zucco e Silvana assumirão o governo em 6 de janeiro de 2027.  

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Trajetória na política

Natural de Alegrete, Zucco serviu ao Exército por cerca de 27 anos. Sua primeira vitória eleitoral ocorreu em 2018, quando conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa gaúcha pelo PSL. Em 2022, foi eleito deputado federal pelo Republicanos.  

Ele ingressou no PL em 2023 e presidiu a CPI do MST na Câmara dos Deputados. Em 2025, ocupou a liderança da oposição, função que deixou em dezembro para se dedicar à pré-campanha ao governo estadual. Folha

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